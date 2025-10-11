Gängiger scheint jedoch außergerichtliche Gewalt zu sein. Wiederholt gibt es Berichte von Folter oder Verstümmelungen an desertierten Soldaten. Auch Scheinhinrichtungen und tatsächliche Exekutionen sollen durchgeführt werden, um an Deserteuren ein Exempel zu statuieren und andere Soldaten von Fluchtgedanken abzuhalten. Getötete Deserteure werden zudem dauerhaft als "vermisst" gemeldet, damit ihre Familien keine Entschädigungszahlungen erhalten.

Fahnenflüchtige werden misshandelt

Der US-Sender CNN hat eine Reihe von brutalen Misshandlungen zusammengetragen, die russische Deserteure an der Front erfahren und die mit Videos oder Audiomitschnitten belegt sind. So werden Soldaten an Bäume gefesselt, wo sie ukrainischen Drohnen hilflos ausgeliefert sind. In anderen Fällen wurden Deserteure zu Zweikämpfen bis zum Tod gezwungen.

Auch Folter und öffentliche Erniedrigung scheinen ein häufig angewandtes Mittel gegen Fahnenflüchtige zu sein. In Videos sind in Gruben eingesperrte Männer zu sehen, die von ihren Kameraden als "Tiere" bezeichnet werden. Außerdem kursieren mehrfach Videos der "Karussell-Strafe": Dabei werden Deserteure an ein Fahrzeug angeleint, mit dem sie dann teils minutenlang im Kreis über Felder geschleift werden.

Grigory Swerdlin, der mit seiner Organisation "Get Lost" russischen Soldaten bei der Fahnenflucht helfen will, erklärte CNN dazu: "Gewalt ist das, was die russische Armee am Leben und zusammenhält."

Seinen Angaben zufolge berichten Deserteure von einer Kultur des Nihilismus an der Front: "Ihr Leben ist den Kommandeuren nichts wert. Für russische Offiziere ist der Verlust eines Panzers oder eines Fahrzeugs viel schlimmer als der Verlust von beispielsweise zehn oder 20 Menschen." Offiziere würden ihren Soldaten regelmäßig sagen, dass sie alle binnen einer Woche sterben würden. "Der Offizier wird eine andere Einheit bekommen, also ist das für ihn kein Problem", so Swerdlin.

Desertionen auch in ukrainischen Reihen ein Problem

Auch in der ukrainischen Armee ist Fahnenflucht ein wiederkehrendes Thema, vor allem weil der Personalmangel insgesamt ein größeres Problem für Kiews Truppen darstellt – manche Brigaden sind nur noch zu 30 Prozent besetzt. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber auch hier sollen die jährlichen Desertionen in die Zehntausende gehen. Schlechte Ausrüstung, mangelnde Rotation, Erschöpfung und geringe Moral bei Zwangsrekrutierten sind hier die vorherrschenden Motive.

Die Ukraine versucht, dagegen mit Amnestien vorzugehen: Wer sich freiwillig meldet, kann straffrei zurückkehren. Manche Soldaten nutzen das offenbar, um die Einheit zu wechseln und an einen weniger heiß umkämpften Frontsektor zu kommen. Weiterhin setzt die Armeeführung mit höheren Gehältern Anreize.