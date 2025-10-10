Krieg in der Ukraine Putins Armee hat eine Lernkurve

Russische Soldaten im Ukraine-Krieg: Dabei gewannen sie einige Erkenntnisse. (Quelle: Sergey Pivovarov/reuters)

Das russische Militär stand zu Beginn des Ukraine-Kriegs nicht gut da. Mittlerweile hat es aber eine steile Lernkurve, die die Ukraine vor Herausforderungen stellt.

Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, ging die Staatsführung aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit von einem schnellen Erfolg aus. Doch die Fortschritte waren gering, der Vormarsch wurde schnell gestoppt.

Denn es stellte sich bald heraus, dass das russische Militär schlecht auf diesen Krieg vorbereitet war. Ausrüstung, Ausbildung, Taktiken und medizinische Versorgung waren mangelhaft. In vielen Bereichen war die Ukraine deutlich fortschrittlicher.

In der Folge analysierte Russland offenbar umfassend das eigene Verhalten, um weitgehende Schlüsse daraus zu ziehen. Dabei wurden Rüstungskonzerne, Universitäten und Soldaten entlang der gesamten Befehlskette eingebunden. Dies führte schließlich dazu, dass Russland in der Ukraine immer mehr die Oberhand gewann.

Die Militäranalystin Dara Massicot hat für das Fachmagazin "Foreign Affairs" untersucht, welche Schritte Russland genau unternommen hat. Sie glaubt, dass der Ukraine durch die russische Lernkurve in naher Zukunft weitere Zerstörung bevorsteht. Allerdings funktioniere trotz der umfassenden russischen Analyse vieles nicht optimal.

Moskau nimmt Änderungen vor

Erste Lerneffekte wurden laut Massicot bereits in den ersten Tagen des Krieges sichtbar. Demnach statteten russische Einheiten ihre Fahrzeuge mit Schutzpanzerungen aus, erlernten neue Tarnmuster und übernahmen Angriffstaktiken für kleine Einheiten. In der Folge sollen russische Soldaten solche kleinen Ratschläge über soziale Netzwerke, geschlossene Social-Media-Kanäle und selbst veröffentlichte Ratgeber mit anderen Kameraden teilen.

Doch solches Wissen geht schnell verloren. In der Folge sollten Erkenntnisse institutionalisiert werden, weshalb Stabsoffiziere und Militärexperten an die Front geschickt wurden, heißt es in dem "Foreign Affairs"-Artikel. Diese Personen führten demnach dort Interviews mit den Soldaten, beobachteten das Geschehen und studierten Protokolle von Kommandanten. Die Ergebnisse wurden mit dem Generalstab, aber auch den Einheiten und Rüstungsunternehmen geteilt.

In der Folge reorganisierte das Militär laut der Analyse seine Kommandostruktur und passte seine Taktik an, Moskau erließ einen Mobiltagungsbefehl und erhöhte den Verteidigungshaushalt. Mittlerweile arbeiten offenbar 20 Kommissionen in Moskau daran, die Berichte auszuwerten und Empfehlungen auszusprechen. Für die Soldaten werden demnach Listen erstellt und Workshops abgehalten. Zudem gab es offenbar bereits 450 Änderungen in den Kampfhandbüchern seit Kriegsbeginn.

Die Ausrüstung bremste Russland zunächst