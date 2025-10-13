Newsblog zum Ukraine-Krieg "Wie es nur die USA können": Trump-Minister droht Putin

Pete Hegseth: Die US-Regierung hat sein Haus in "Kriegsministerium" umbenannt, doch die Änderung ist ohne Kongressbeschluss nicht offiziell. (Quelle: IMAGO/Wiktor Dabkowski/imago)

Ein US-Minister formuliert eine Drohung an den Kreml. Der Verteidigungsminister verspricht der Ukraine frisches Geld. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 15. Oktober

Hegseth: Ukraine-Krieg könnte für Kreml richtig teuer werden

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs erhöht US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Druck auf den Kreml. Falls es nicht bald Frieden gebe, würden die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten die notwendigen Schritte unternehmen, um den Krieg für Russland richtig teuer zu machen, sagte der Minister, den die US-Regierung mittlerweile als "Kriegsminister" bezeichnet, beim Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Die Kosten für die andauernden Aggressionen Moskaus gegen Kiew müssten erhöht werden. "Falls wir diesen Schritt gehen müssen, steht das Kriegsministerium der Vereinigten Staaten bereit, seinen Beitrag zu leisten, wie es nur die USA können."

Hegseth hatte zuvor gesagt, dass er künftig mit mehr "Feuerkraft" vonseiten der Nato rechne. Frieden könne erreicht werden, indem man "stark" sei, sagte er und verwies darauf, dass europäische Länder mittlerweile US-Waffen zur Verteidigung im Ukraine-Krieg kauften. Hegseth erwarte, dass künftig noch mehr Länder Waffenkäufe erwägen.

Deutschland sagt Ukraine weitere Milliardenhilfen zu

Deutschland hat der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro zugesagt. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte am Mittwoch bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten in Brüssel an, damit solle vor allem die ukrainische Luftverteidigung gegen die Angriffe des russischen Militärs gestärkt werden. Ein Paket im Umfang von 500 Millionen Dollar beinhalte unter anderem Patriot-Abfangraketen, Radarsysteme sowie präzisionsgelenkte Artillerieraketen und Munition. Zudem werde Deutschland zwei weitere IRIS-T-Luftverteidigungssysteme samt einer großen Anzahl an Lenkflugkörpern liefern. Darüber hinaus umfasse die Hilfe Panzerabwehrwaffen, Kommunikationsgeräte und moderne Handfeuerwaffen.

"Die aktuellen Entwicklungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine müssen unsere Entschlossenheit stärken, unsere Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen", sagte der Minister. Pistorius begründete die fortgesetzte Unterstützung mit der Lage auf dem Schlachtfeld. Russland zeige keine erkennbare Absicht, diesen Krieg zu beenden, und versuche, seine Misserfolge durch Angriffe auf ukrainische Städte zu verschleiern. Gleichzeitig sei zu beobachten, wie die ukrainischen Streitkräfte die russischen Vorstöße merklich verzögerten. Pistorius sprach von schätzungsweise 300.000 russischen Opfern seit Jahresbeginn.