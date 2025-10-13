Newsblog zum Ukraine-Krieg Deutschland sagt Ukraine weitere Milliardenhilfen zu
Der Verteidigungsminister verspricht der Ukraine frisches Geld. Der ukrainische Präsident geht hart gegen einen Bürgermeister vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Deutschland sagt Ukraine weitere Milliardenhilfen zu
- Hegseth verspricht "Feuerkraft" für die Ukraine
- Selenskyj stellt Odessa unter Militärverwaltung
- Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen
- Ukrainische Delegation trifft in den USA Hersteller von Tomahawk-Marschflugkörpern
- Russische Angriffe legen Stromversorgung in Teilen der Ukraine lahm
- Rutte: Nato und EU arbeiten gemeinsam an Drohnen-Schutzwall
- WHO: Mitarbeiter in der Ukraine angegriffen
- Ukraine ordnet die Evakuierung Dutzender Dörfer nahe der Front an
Mittwoch, 15. Oktober
Deutschland sagt Ukraine weitere Milliardenhilfen zu
Deutschland hat der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro zugesagt. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte am Mittwoch bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten in Brüssel an, damit solle vor allem die ukrainische Luftverteidigung gegen die Angriffe des russischen Militärs gestärkt werden. Ein Paket im Umfang von 500 Millionen Dollar umfasse unter anderem Patriot-Abfangraketen, Radarsysteme sowie präzisionsgelenkte Artillerieraketen und Munition. Zudem werde Deutschland zwei weitere IRIS-T-Luftverteidigungssysteme samt einer großen Anzahl an Lenkflugkörpern liefern. Darüber hinaus umfasse die Hilfe Panzerabwehrwaffen, Kommunikationsgeräte und moderne Handfeuerwaffen.
"Die aktuellen Entwicklungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine müssen unsere Entschlossenheit stärken, unsere Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen", sagte der Minister. Pistorius begründete die fortgesetzte Unterstützung mit der Lage auf dem Schlachtfeld. Russland zeige keine erkennbare Absicht, diesen Krieg zu beenden, und versuche, seine Misserfolge durch Angriffe auf ukrainische Städte zu verschleiern. Gleichzeitig sei zu beobachten, wie die ukrainischen Streitkräfte die russischen Vorstöße merklich verzögerten. Pistorius sprach von schätzungsweise 300.000 russischen Opfern seit Jahresbeginn.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte, er erwarte weitere Ankündigungen bei dem Treffen. Er wies darauf hin, dass über den Mechanismus bereits zwei Milliarden Dollar zugesagt worden seien. Dieser Betrag bleibt jedoch hinter den 3,5 Milliarden Dollar zurück, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bis Oktober erhofft hatte. Während Schweden, Estland und Finnland am Mittwoch Beiträge zusagten, sahen sich Länder wie Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien Kritik ausgesetzt, weil sie sich zurückhielten. Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) ist die Militärhilfe für die Ukraine im Juli und August im Vergleich zum ersten Halbjahr um über 40 Prozent zurückgegangen.
Hegseth verspricht "Feuerkraft" für die Ukraine
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat beim Nato-Treffen in Brüssel mehr militärische Unterstützung für die Ukraine angekündigt. "Feuerkraft, das ist es, was kommt", sagte Hegseth am Mittwoch und bestätigte damit Aussagen von NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Die Zusagen europäischer Staaten würden bald zu konkreten Fähigkeiten für die Ukraine werden, erklärte Hegseth.
Die Ankundigungen stehen im Zusammenhang mit der neuen Initiative "Prioritized Ukraine Requirements List" (PURL), über die NATO-Staaten Waffen und Ausrüstung für Kiew finanzieren. Laut Hegseth sollen durch die Käufe europäischer Partner vor allem amerikanische Systeme in die Ukraine gelangen.
Ob die von der Ukraine geforderten Tomahawk-Langstreckenraketen Teil der Lieferungen sein werden, ist laut Hegseth noch offen. Die Entscheidung darüber liege bei US-Präsident Donald Trump. Während des Treffens in Brüssel stand die Frage laut NATO-Generalsekretär Rutte jedoch nicht auf der Tagesordnung.
Selenskyj stellt Odessa unter Militärverwaltung
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Schwarzmeer-Metropole Odessa nach einem Konflikt mit dem Bürgermeister unter Militärverwaltung gestellt. Per Dekret gründete das Staatsoberhaupt die neue Militärverwaltung und bestimmte den Geheimdienstgeneral Serhij Lyssak zu deren Chef. Lyssak wurde zugleich als Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk nach mehr als zweieinhalb Jahren von seinem Amt entbunden, um der neuen Aufgabe nachzugehen.
Dem bisher verantwortlichen und gewählten Bürgermeister von Odessa, Hennadij Truchanow, hatte Selenskyj am Vortag die Staatsbürgerschaft entzogen. Angeblich soll er einen russischen Pass besitzen. Truchanow weist die Vorwürfe zurück, will gegen die Entscheidung Selenskyjs klagen und hält an seinem Bürgermeister-Posten fest. Mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit ist das gewählte Stadtoberhaupt auch praktisch seines Amtes enthoben; ihm könnte sogar eine Abschiebung drohen.
Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen
Deutschland wird zum Schutz der Nato-Ostflanke Kampfjets vom Typ Eurofighter auf dem polnischen Militärflugplatz Malbork stationieren. "Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel.
Russland: Wirtschaft stark genug für das Erreichen unserer Ziele
Die russische Wirtschaft ist nach Darstellung des Präsidialamtes in Moskau stark genug, um die Ziele der Regierung zu erreichen. Sie verfüge über beträchtliche und ausreichende Kraftreserven, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. US-Präsident Donald Trump hatte unlängst erklärt, die russische Wirtschaft sei in einem fürchterlichen Zustand. Eine echte Militärmacht hätte den Krieg in der Ukraine in kürzester Zeit gewinnen müssen, Russland wirke wie ein Papiertiger, hatte Trump gesagt.
Ukrainische Delegation trifft in den USA Hersteller von Tomahawk-Marschflugkörpern
Eine Delegation der ukrainischen Regierung hat bei ihrem Besuch in den USA Vertreter mehrerer Rüstungsfirmen getroffen. Präsidialamtschef Andrij Jermak erklärte am Mittwoch, er habe zusammen mit weiteren ukrainischen Vertretern Gespräche mit Repräsentanten der Unternehmen Lockheed Martin und Raytheon geführt.
Raytheon stellt die Marschflugkörper vom Typ Tomahawk her. US-Präsident Donald Trump erwog zuletzt, Moskau mit einer Lieferung von Tomahawks an Kiew zu drohen, falls Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht einstellt. Der Kreml warnte, dass dies eine "komplett neue Stufe der Eskalation" bedeuten würde.
Russische Angriffe legen Stromversorgung in Teilen der Ukraine lahm
Russland hat in der Nacht zu Mittwoch die ukrainische Energieinfrastruktur mit Drohnen angegriffen und dadurch die Stromversorgung in mehreren Gebieten unterbrochen. Betroffen sei auch die zentrale Region Dnipropetrowsk, teilte das ukrainische Energieministerium mit. Der Stromnetzbetreiber Ukrenergo erklärte, in sieben Regionen und vor allem im Osten sei die Stromversorgung eingeschränkt. Der staatliche Gaskonzern Naftogaz teilte mit, ein Wärmekraftwerk sei getroffen worden, den Namen des Kraftwerks nennt er nicht.
USA: Partner müssen mehr in Waffen für Ukraine investieren
Die USA erwarten von ihren Partnern höhere Investitionen in die Waffeninitiative für die Ukraine (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL). Die Partner müssten ihre militärischen Fähigkeiten und ihre Feuerkraft erhöhen, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.
Rutte: Nato und EU arbeiten gemeinsam an Drohnen-Schutzwall
Die Nato und die Europäische Union arbeiten Nato-Generalsekretär Mark Rutte zufolge gemeinsam an der Errichtung eines Drohnen-Schutzwalles, um die Mitgliedsländer vor Drohnen-Angriffen zu schützen. Auf die Frage, ob sie ihre Anstrengungen verdoppeln würden, sagte Rutte, die EU und die Nato hätten unterschiedliche Rollen: Die Nato stelle militärische Fähigkeiten zur Verfügung, während die EU die Soft Power des Binnenmarktes innehabe und dafür sorge, dass das Geld da sei.
