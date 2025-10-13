Newsblog zum Ukraine-Krieg "Jagd nach Mechaniker": Rutte verspottet russische U-Boote
Russland zeigt sich offen für Friedensgespräche. Trump will Selenskyj in Washington empfangen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 14. Oktober
Russland: Offen für Friedensgespräche
Der Kreml begrüßt die Absicht von US-Präsident Donald Trump, sich nach der Waffenruhe in Gaza auf eine Friedenslösung für die Ukraine zu konzentrieren. Russland sei weiterhin offen für Gespräche, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Man hoffe, dass die USA ihren Einfluss auf die Ukraine für ein Friedensabkommen geltend machen könnten.
"Kaputt" und "humpelnd": Rutte verspottet russische U-Boote
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die russische U-Boot-Flotte verspottet. Zuvor war das dieselbetriebene U-Boot "Novorossijsk" laut russischen Angaben vor der französischen Küste im Ärmelkanal aufgetaucht, um die Navigationsregeln einzuhalten. Die Niederlande gab hingegen an, das U-Boot sei abgeschleppt worden.
Rutte erklärte nun bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Slowenien, das U-Boot sei "kaputt". "Derzeit gibt es praktisch keine russische Marinepräsenz mehr im Mittelmeer. Es gibt nur ein einsames, kaputtes russisches U-Boot, das humpelnd von seiner Patrouille nach Hause zurückkehrt", sagte Rutte.
Er schob nach: "Was für ein Unterschied zum Tom-Clancy-Roman 'Jagd auf Roter Oktober' von 1984. Heute scheint es eher eine Jagd nach dem nächsten Mechaniker zu sein."
Russland wirft Kreml-Kritiker Umsturzpläne vor
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB wirft dem im Exil lebenden Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski Umsturzpläne vor und hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Er wird der Gründung einer "terroristischen Vereinigung" beschuldigt, um gewaltsam die Macht an sich zu reißen, wie der FSB am Dienstag mitteilte. Chodorkowski, einst der reichste Mann Russlands, saß zehn Jahre lang wegen Betrugsvorwürfen im Gefängnis. Er selbst und viele westliche Staaten bezeichneten die Anklage als politisch motiviert. 2013 wurde Chodorkowski begnadigt und verließ Russland. Seitdem unterstützt er mehrere Gruppen, die sich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin stellen.
Trump bestätigt Treffen mit Selenskyj am Freitag in Washington
US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bestätigt. Auf die Frage einer Journalistin, ob er Selenskyj am Freitag im Weißen Haus empfangen werde, antwortete Trump am Montag: "Ich denke ja." Selenskyj hatte zuvor verkündet, er werde im Laufe der Woche zu einem Treffen mit Trump nach Washington reisen.
Er wolle mit Trump über eine Reihe von Maßnahmen diskutieren, sagte Selenskyj während eines Besuchs der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Weitere Details nannte er nicht.
Trump sieht Schlüsselrolle für Erdoğan im Ukraine-Krieg
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump könnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs eine Schlüsselrolle spielen.
Stromausfälle nach russischem Bombardement von Charkiw
In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist es nach russischen Bombenangriffen zu Stromausfällen gekommen. Vier Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram und im ukrainischen Fernsehen mitteilte. Drei der insgesamt neun Stadtteile seien von Stromausfällen betroffen. Charkiw ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Russische Truppen greifen die Stadt demnach mit gelenkten Bomben an. Außerdem hätten die Gleitbomben Stromleitungen getroffen und ein Krankenhaus beschädigt. Vier Menschen seien dabei verletzt worden.
Montag, 13. Oktober
Trump-Selenskyj-Treffen am Freitag
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben im Verlauf der Woche zu US-Präsident Donald Trump nach Washington reisen. Er werde sich einer ukrainischen Delegation anschließen, die in den USA Gespräche mit Politiker und Unternehmen führe, sagte Selenskyj am Montag während eines Besuchs der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Er hoffe, dass er Trump am Freitag treffen könne.
Die ukrainische Delegation, der unter anderem Regierungschefin Julija Swyrydenko angehöre, sei bereits in die USA aufgebrochen, sagte Selenskyj. Bei seinem Besuch in den USA wolle er auch Vertreter von US-Rüstungsunternehmen treffen, sagte der ukrainische Präsident.
Selenskyj teilte mit, dass er in den vergangenen Tagen zweimal mit Trump telefoniert habe. Dabei hätten sie über die "Herausforderungen" der Ukraine angesichts der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur und die Situation auf dem Schlachtfeld gesprochen.
Zwei Tote nach Angriff in Saporischschja
Im Gebiet Saporischschja im Südosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen durch einen russischen Angriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Zivilfahrzeug getroffen, schrieb der regionale Gouverneur Iwan Fedorow bei Telegram. Ein 53-Jähriger und eine 50 Jahre alte Frau kamen demnach bei dem Angriff ums Leben.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters