Newsblog zum Ukraine-Krieg "Jagd nach Mechaniker": Rutte verspottet russische U-Boote

Mark Rutte (Archivbild): Der Nato-Generalsekretär hat sich über die russische U-Boot-Flotte lustig gemacht. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Russland zeigt sich offen für Friedensgespräche. Trump will Selenskyj in Washington empfangen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 14. Oktober

Loading...

Russland: Offen für Friedensgespräche

Der Kreml begrüßt die Absicht von US-Präsident Donald Trump, sich nach der Waffenruhe in Gaza auf eine Friedenslösung für die Ukraine zu konzentrieren. Russland sei weiterhin offen für Gespräche, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Man hoffe, dass die USA ihren Einfluss auf die Ukraine für ein Friedensabkommen geltend machen könnten.

"Kaputt" und "humpelnd": Rutte verspottet russische U-Boote

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die russische U-Boot-Flotte verspottet. Zuvor war das dieselbetriebene U-Boot "Novorossijsk" laut russischen Angaben vor der französischen Küste im Ärmelkanal aufgetaucht, um die Navigationsregeln einzuhalten. Die Niederlande gab hingegen an, das U-Boot sei abgeschleppt worden.

Rutte erklärte nun bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Slowenien, das U-Boot sei "kaputt". "Derzeit gibt es praktisch keine russische Marinepräsenz mehr im Mittelmeer. Es gibt nur ein einsames, kaputtes russisches U-Boot, das humpelnd von seiner Patrouille nach Hause zurückkehrt", sagte Rutte.

Er schob nach: "Was für ein Unterschied zum Tom-Clancy-Roman 'Jagd auf Roter Oktober' von 1984. Heute scheint es eher eine Jagd nach dem nächsten Mechaniker zu sein."

Russland wirft Kreml-Kritiker Umsturzpläne vor

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB wirft dem im Exil lebenden Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski Umsturzpläne vor und hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Er wird der Gründung einer "terroristischen Vereinigung" beschuldigt, um gewaltsam die Macht an sich zu reißen, wie der FSB am Dienstag mitteilte. Chodorkowski, einst der reichste Mann Russlands, saß zehn Jahre lang wegen Betrugsvorwürfen im Gefängnis. Er selbst und viele westliche Staaten bezeichneten die Anklage als politisch motiviert. 2013 wurde Chodorkowski begnadigt und verließ Russland. Seitdem unterstützt er mehrere Gruppen, die sich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin stellen.

Trump bestätigt Treffen mit Selenskyj am Freitag in Washington