t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Selenskyj bürgert Bürgermeister von Odessa aus | Krieg in der Ukraine

Eilmeldung
Streit um Wehrdienst: Einigung vorerst vom Tisch

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Selenskyj bürgert Bürgermeister von Odessa aus

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von J. Zielezinski, J. Seiferth, C. Cöln, J. Hartung
Aktualisiert am 14.10.2025 - 18:06 UhrLesedauer: 6 Min.
imago images 0837155712Vergrößern des Bildes
Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident hatte bereits im Juli den Vorsteher der ehemals mit Moskau verbundenen ukrainisch-orthodoxen Kirche ausgebürgert. (Quelle: IMAGO/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/imago)
News folgen

Der ukrainische Präsident geht hart gegen einen Bürgermeister vor. Russland zeigt sich offen für Friedensgespräche. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Dienstag, 14. Oktober

Loading...

Selenskyj bürgert Bürgermeister von Odessa aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Bürgermeister der Hafenstadt Odessa, Hennadij Truchanow, ausgebürgert. "Ebenso wurde das Vorhandensein einer russischen Staatsbürgerschaft bei mehreren Personen bestätigt, entsprechende Entscheidungen zu ihnen wurden vorbereitet. Das Dekret wurde unterzeichnet", teilte Selenskyj bei Telegram nach einer Sitzung mit Geheimdienstchef Wassyl Maljuk mit, ohne Namen zu nennen. Truchanow könnte sogar eine Abschiebung drohen.

Truchanow selbst wies den Vorwurf bereits mehrfach zurück. "Ich habe nie einen russischen Pass besessen", sagte er dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen nach Bekanntwerden des Entzugs der ukrainischen Staatsbürgerschaft. Truchanow will dagegen klagen und verwies dabei auf eine geheimdienstliche Überprüfung seiner Person im Jahr 2022.

imago723699549Vergrößern des Bildes
Hennadij Truchanow: Er bestreitet die Vorwürfe. (Quelle: Alex_Renisons via imago-images.d/imago)

Mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit ist das gewählte Stadtoberhaupt auch praktisch seines Amtes enthoben. Selenskyj leitete gemäß einer Antwort auf eine Petition parallel dazu die Schaffung einer Militärverwaltung für die strategisch wichtige Hafenstadt ein. Truchanow, der Russland immer wieder wegen der vielen Angriffe auf Odessa verurteilte, ist seit 2014 Bürgermeister der Millionenstadt. Bereits während des damaligen Wahlkampfes wurde der Verdacht einer russischen Staatsbürgerschaft laut.

Russland: Offen für Friedensgespräche

Der Kreml begrüßt die Absicht von US-Präsident Donald Trump, sich nach der Waffenruhe in Gaza auf eine Friedenslösung für die Ukraine zu konzentrieren. Russland sei weiterhin offen für Gespräche, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Man hoffe, dass die USA ihren Einfluss auf die Ukraine für ein Friedensabkommen geltend machen könnten.

Dmitri PeskowVergrößern des Bildes
Kremlsprecher Dmitri Peskow (Archivbild): Russland sei weiterhin offen für Gespräche. (Quelle: Ulf Mauder/dpa/dpa-bilder)

"Kaputt" und "humpelnd": Rutte verspottet russische U-Boote

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die russische U-Boot-Flotte verspottet. Zuvor war das dieselbetriebene U-Boot "Novorossijsk" laut russischen Angaben vor der französischen Küste im Ärmelkanal aufgetaucht, um die Navigationsregeln einzuhalten. Die Niederlande gab hingegen an, das U-Boot sei abgeschleppt worden.

Nato-Generalsekretär Mark RutteVergrößern des Bildes
Mark Rutte (Archivbild): Der Nato-Generalsekretär hat sich über die russische U-Boot-Flotte lustig gemacht. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Rutte erklärte nun bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Slowenien, das U-Boot sei "kaputt". "Derzeit gibt es praktisch keine russische Marinepräsenz mehr im Mittelmeer. Es gibt nur ein einsames, kaputtes russisches U-Boot, das humpelnd von seiner Patrouille nach Hause zurückkehrt", sagte Rutte.

Er schob nach: "Was für ein Unterschied zum Tom-Clancy-Roman 'Jagd auf Roter Oktober' von 1984. Heute scheint es eher eine Jagd nach dem nächsten Mechaniker zu sein."

Russland wirft Kreml-Kritiker Umsturzpläne vor

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB wirft dem im Exil lebenden Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski Umsturzpläne vor und hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Er wird der Gründung einer "terroristischen Vereinigung" beschuldigt, um gewaltsam die Macht an sich zu reißen, wie der FSB am Dienstag mitteilte. Chodorkowski, einst der reichste Mann Russlands, saß zehn Jahre lang wegen Betrugsvorwürfen im Gefängnis. Er selbst und viele westliche Staaten bezeichneten die Anklage als politisch motiviert. 2013 wurde Chodorkowski begnadigt und verließ Russland. Seitdem unterstützt er mehrere Gruppen, die sich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin stellen.

Michail Chodorkowski (Archivbild): Er sieht hinter der jüngsten Verhaftung eines Vize-Verteidigungsministers ein Machtspiel im Kreml.Vergrößern des Bildes
Michail Chodorkowski (Archivbild): Er wird der Gründung einer "terroristischen Vereinigung" beschuldigt. (Quelle: IMAGO/Heikki Saukkomaa/imago)

Trump bestätigt Treffen mit Selenskyj am Freitag in Washington

US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bestätigt. Auf die Frage einer Journalistin, ob er Selenskyj am Freitag im Weißen Haus empfangen werde, antwortete Trump am Montag: "Ich denke ja." Selenskyj hatte zuvor verkündet, er werde im Laufe der Woche zu einem Treffen mit Trump nach Washington reisen.

Er wolle mit Trump über eine Reihe von Maßnahmen diskutieren, sagte Selenskyj während eines Besuchs der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Weitere Details nannte er nicht.

Trump sieht Schlüsselrolle für Erdoğan im Ukraine-Krieg

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump könnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs eine Schlüsselrolle spielen.

Stromausfälle nach russischem Bombardement von Charkiw

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist es nach russischen Bombenangriffen zu Stromausfällen gekommen. Vier Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram und im ukrainischen Fernsehen mitteilte. Drei der insgesamt neun Stadtteile seien von Stromausfällen betroffen. Charkiw ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Loading...
Loading...
Feuerwehrleute bekämpfen den Brand nach einem russischen Luftangriff auf den Barabaschowo-Markt in Charkiw.Vergrößern des Bildes
Ukrainische Feuerwehrleute versuchen nach einem russischen Luftangriff, den brennenden Barabaschowo-Markt in Charkiw zu löschen. (Quelle: Andrii Marienko/AP/dpa)

Russische Truppen greifen die Stadt demnach mit gelenkten Bomben an. Außerdem hätten die Gleitbomben Stromleitungen getroffen und ein Krankenhaus beschädigt. Vier Menschen seien dabei verletzt worden.

Montag, 13. Oktober

Trump-Selenskyj-Treffen am Freitag

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben im Verlauf der Woche zu US-Präsident Donald Trump nach Washington reisen. Er werde sich einer ukrainischen Delegation anschließen, die in den USA Gespräche mit Politiker und Unternehmen führe, sagte Selenskyj am Montag während eines Besuchs der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Er hoffe, dass er Trump am Freitag treffen könne.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom