Trump soll Selenskyj im Weißen Haus angeschrien haben. Kiew greift erneut die russische Fossilindustrie an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Ukraine meldet Angriffe auf russische Öl- und Gasanlagen
- Putin soll von Trump Donezk gefordert haben
- Pistorius warnt vor russischen Arktis-Ambitionen
- Österreich will Sanktionen gegen Russland zustimmen
- Auswärtiges Amt: Ungarn müsste Haftbefehl gegen Putin vollstrecken
Sonntag, 19. Oktober
Trump zu Selenskyj: Putin wird Ukraine "zerstören", wenn er will
Bei ihrem Treffen im Weißen Haus soll Donald Trump Wolodymyr Selenskyj mit harschen Worten aufgefordert haben, sich Russlands Bedingungen für einen "Frieden" zu beugen. Das berichtet die "Financial Times".
Dabei soll Trump Selenskyj angeschrien und mehrmals Dokumente und Landkarten vom Tisch gefegt haben. Die Zeitung zititiert eine Trump-Aussage: "Wenn Putin das will, wird er euch zerstören." Immer wieder soll Trump auch Beleidigungen und Flüche ausgestoßen haben.
Ukraine meldet Angriffe auf russische Öl- und Gasanlagen
Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat die Armee in der Nacht mehrere Anlagen der russischen Öl- und Gasindustrie angegriffen. Getroffen worden seien die Ölraffinerie Nowokuibyschewsk und die Gasverarbeitungsanlage Orenburg in der Region Samara im Südwesten Russlands. Auch ein Treibstoff- und Schmierstoffdepot in der russisch besetzten Stadt Berdjansk im Süden der Ukraine sei getroffen worden. Der Gouverneur der russischen Region Samara bestätigte den Angriff auf die Gasverarbeitungsanlage in Orenburg. Nach dem Angriff sei dort ein Feuer ausgebrochen und die Anlage beschädigt.
Laut bislang unbestätigten Berichten in sozialen Medien soll auch die Ölraffinerie in Nowokuibyschewsk bei dem Angriff getroffen und beschädigt worden sein. Zu möglichen Schäden am Treibstoff- und Schmierstoffdepot in Berdjansk gibt es bislang keine Angaben. Die Raffinerie in Nowokuibyschewsk ist schon mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe geworden. Mit einer Kapazität zur Verarbeitung von 4,9 Millionen Tonnen Rohöl im Jahr gehört sie zu den größten Raffinerien in Russland. Auch die Gasverarbeitungsanlage in Orenburg gehört nach Angaben der "Ukrainska Pravda" zu den größten ihrer Art in Russland.
Die Ukraine greift seit mehreren Monaten gezielt vor allem Ölraffinerien in Russland an. In vielen Regionen des Landes kommt es bereits zu Engpässen bei der Versorgung mit Benzin, an vielen Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Die Führung in Moskau reagierte auf die zunehmende Knappheit mit einem Exportstopp für Benzin. Die Ukraine will Russland mit den Angriffen zur Einstellung seines Angriffskrieges zwingen.
Tote nach russischen Luftangriffen auf Donezk
Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind mindestens zwei Menschen infolge russischer Angriffe getötet worden. Einen Toten habe es in dem Dorf Starorajske und einen weiteren in der Stadt Kostjantyniwka gegeben, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. In Starorajske seien zudem zwei Zivilisten verletzt worden. Einen weiteren Verletzten gab es demnach in der Stadt Druschkiwka. Zu den eingesetzten Waffenarten machte Filaschkin keine Angaben.
Putin soll von Trump Kontrolle über Donezk gefordert haben
Kurz sah es so aus, als würde die Ukraine stärkere Unterstützung aus den USA bekommen. Nun muss sich Kiew erneut gegen Forderungen aus Moskau wehren. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Putin soll von Trump Donezk gefordert haben
Kremlchef Wladimir Putin soll einem Medienbericht zufolge in seinem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump die Abtretung des strategisch wichtigen Gebiets Donezk von der Ukraine als Bedingung für ein Ende des russischen Angriffskriegs gefordert haben. Im Gegenzug soll Moskau bereit sein, Teile von zwei weiteren, teilweise von Russland eingenommenen Regionen, Saporischschja und Cherson, aufzugeben, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf zwei Personen, die über den Inhalt des Telefonats am Donnerstag informiert seien.
Schwedischer Minister macht Russland Vorwürfe
Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson hat Russland laut einem Medienbericht der gezielten Inszenierung hybrider Angriffe in der Ostsee beschuldigt."Russlands Aggression gegen die Ukraine und den Westen hat die Region zur Frontlinie hybrider Kriegsführung gemacht", sagte Jonson dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorab. Seiner Meinung nach hätten die Russen aber die Oberhand in der Ostsee verloren und seien nicht mehr in der Lage, sich unbemerkt zu bewegen. Er mahnte im RND-Vorabbericht: "Wir brauchen in ganz Europa ein tiefes Bewusstsein dafür, dass uns der gemeinsame Wunsch nach einem Leben in Frieden antreibt." Ein Mentalitätswandel sei nötig: "Wir müssen in den Kriegsmodus wechseln, um entschlossen abzuschrecken, zu verteidigen und den Frieden zu bewahren."
Pistorius warnt vor russischen Arktis-Ambitionen
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat einem Medienbericht zufolge die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Nato-Verbündeten im Norden angesichts wachsender Bedrohungen durch Russland betont. "Putin remilitarisiert die Arktis. Die russische Nordflotte ist eine potenzielle Gefahr für Kommunikations- und Transportwege zwischen den Nato-Alliierten", sagte er der "Bild am Sonntag" vorab.
Mit nuklear bewaffneten U-Booten könne Moskau Ziele in Europa erreichen, warnte Pistorius laut Vorabbericht: "Dieser potenziellen Bedrohung setzen wir eine starke maritime Sicherheitspartnerschaft entgegen, zu der auch Kanada gehört." Es gebe viele Möglichkeiten, künftig noch enger zu kooperieren. "Durch gemeinsame Lagebilder, gemeinsame Übungen unserer Soldatinnen und Soldaten und durch gemeinsame Rüstungsprojekte mit gemeinsamer Wartung und Logistik", sagte er dem Blatt.
Österreich will Sanktionen gegen Russland zustimmen
Österreich gibt seinen Widerstand gegen das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland auf. Man werde dem Paket am Montag zustimmen, teilt das Außenministerium in Wien mit. Der Entwurf der EU-Kommission, der der Zustimmung aller 27 Mitgliedsstaaten bedarf, nimmt damit eine wichtige Hürde.
Österreich hatte nach Reuters-Informationen verlangt, dass die österreichische Raiffeisen Bank International zum Ausgleich für Strafen in Russland russische Vermögenswerte erhält, die in der EU eingefroren sind. Mehrere EU-Staaten hatten das abgelehnt. Ob dieser Punkt geklärt wurde, ist bisher nicht bekannt. Das Paket sieht eine Reihe von Sanktionen in den Branchen Energie und Finanzen vor, darunter ein Verbot für russisches Flüssiggas ab Anfang 2027. Geplant ist, dass die EU-Außenminister das Paket am Montag in Luxemburg beschließen.
Samstag, 18. Oktober
Russische Luftangriffe gegen ukrainische Städte
Die russische Luftwaffe hat am Abend mehrere Angriffe gegen ukrainische Städte geflogen. Dabei hätten russische Kampfflugzeuge eine Reihe von gelenkten Bomben abgeworfen, berichtete die ukrainische Flugabwehr. Unter anderem seien Charkiw, Sumy und Saporischschja getroffen worden. Über die Auswirkungen der Angriffe wurden zunächst keine Angaben gemacht.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters