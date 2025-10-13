Newsblog zum Ukraine-Krieg Explosion in russischer Sprengstofffabrik – mehrere Tote
Lettland wirft Hunderte Russen aus dem Land. In Russland explodiert eine Sprengstofffabrik. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Embed
Samstag, 18. Oktober
Explosion in russischer Sprengstofffabrik im Uralgebiet
In der russischen Stadt Sterlitamak im Uralgebiet sind bei einer schweren Explosion in einer Sprengstofffabrik drei Frauen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen würden nach dem Vorfall vom Freitagabend im Krankenhaus behandelt, teilte der Chef der russischen Teilrepublik Baschkortostan, Radi Chabirow, bei Telegram mit.
Es habe verschiedene Vermutungen gegeben, dass es sich um einen Drohnenangriff gehandelt habe, schrieb Chabirow, trat dem aber entgegen: "Nein, es gab eine Explosion, deren Ursache nun von Kriminalisten analysiert wird." Ein Gebäude sei zerstört worden. Trotzdem stelle die Fabrik weiterhin "äußerst nötige und gefragte Produkte für unser Land" her, sagte Chabirow.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Die betroffene Fabrik ist dem Nachrichtenportal "RBK" zufolge auf die Produktion und Entsorgung von Munition und Sprengstoffen spezialisiert. Zuvor hatten mehrere Telegramkanäle Videos mutmaßlich von der Explosion verbreitet.
Selenskyj in Washington: So reagiert die Presse
Trumps Friedensversuch in der Ukraine stößt auf Skepsis. Die internationale Presse sieht ihn als unberechenbar und warnt vor Putins manipulativer Strategie. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump und Selenskyj: Putin hat sie kalt erwischt
Noch vor dem Treffen von Wolodymyr Selenskyj mit Donald Trump telefonierte Kremlchef Wladimir Putin mit dem US-Präsidenten. Nun steht fest: Wieder ist es Russland gelungen, dass Trump mit Blick auf den Ukraine-Krieg einen Rückzieher macht. Die komplette Analyse lesen Sie hier.
Lettland wirft Russen raus
Lettland hat 841 russischen Personen eine Frist gesetzt, das Land zu verlassen, nachdem sie neue Sprach- und Sicherheitsprüfungen nicht bestanden haben. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, muss mit dem Verlust staatlicher Leistungen und möglicher Abschiebung rechnen. Diese Maßnahme setzt ein separates Gesetz um, das russischen Staatsbürgern bereits den Erwerb von Immobilien untersagt – ein Schritt, der verhindern soll, dass ausländische Akteure über Immobilienkäufe stillen Einfluss gewinnen.
In der Praxis schließt dieses Vorgehen zahlreiche bisherige Zugänge: Bankkonten, Mietverträge, Immobilienbesitz und lokale Wählerverzeichnisse, über die russisch verbundene Akteure bislang weitgehend unbeaufsichtigt in Lettland agieren konnten. Auch administrativ gesehen ist dies ein Test: Wie schnell lokale Behörden, Polizei und Gerichte Überprüfungen durchführen, Schlupflöcher schließen und Einsprüche bearbeiten können, wird darüber entscheiden, ob das Gesetz als Sicherheitsfilter funktioniert oder zu einem bürokratischen Chaos wird, berichtet das Nachrichtenportal "Euromaidan".
Kämpfe um zwei Dörfer im Osten der Ukraine
Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge haben seine Streitkräfte die Kontrolle über drei weitere Dörfer im Osten der Ukraine übernommen. Es handelt sich um Ortschaften in der Region Dnipropetrowsk und in der nordöstlichen Region Charkiw. Das ukrainische Militär verzeichnete Kämpfe um mindestens zwei der Siedlungen, bestätigte jedoch nicht, dass die Dörfer von Russland eingenommen wurden. Der Generalstab des ukrainischen Militärs erklärte in einem Bericht, dass das russische Militär versucht habe, in mehrere Ortschaften vorzudringen. Dem Bericht zufolge wurden sechs von sieben Angriffen jedoch abgewehrt.
Selenskyj: Putin hasst mich
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine persönliche Abneigung Putins ihm gegenüber als einen Grund, dass es bislang kein Treffen gibt. Er hofft weiter auf einen Waffenstillstand, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Donald Trump.
Freitag, 17. Oktober
Im Video: Selenskyj überzeugt Trump mit Outfitwahl
Beim vorletzten Besuch von Selenskyj im Weißen Haus sorgte unter anderem seine Kleidung für einen Eklat. Diese Sachen wählte er beim aktuellen Besuch. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump: Ukraine wird Tomahawks "hoffentlich" gar nicht erst brauchen
Erhält die Ukraine die erhoffte Zusage für die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern? Der US-Präsident will sich weiter nicht festlegen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Wehrpflichtiger erschießt Berufssoldaten
Morde und Suizide sind auf russischen Militärstützpunkten keine Seltenheit. Jetzt hat ein Wehrpflichtiger einen Kameraden erschossen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
EU begrüßt Treffen mit Putin – wenn es dem Frieden dient
Die Europäische Union begrüßt das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, falls dies zum Frieden in der Ukraine beitragen kann. Die EU unterstütze Trump in seinen Bemühungen, erklärt ein Sprecher. Trump hatte am Donnerstag mitgeteilt, er und Putin könnten sich innerhalb der nächsten zwei Wochen in Budapest treffen. Zuvor hätten sie ein mehr als zweistündiges Telefongespräch geführt, das er als produktiv bezeichnete. Der Kreml bestätigte die Pläne für das Treffen. Ein genaues Datum nannten beide Seiten jedoch nicht.
Russland schießt eigenen Jet ab
Russland hat über der Krim offenbar versehentlich ein eigenes Kampfflugzeug abgeschossen. Das teilte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletenchuk, laut dem "Kyiv Independent" mit. Demnach habe die russische Luftabwehr versucht, ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Halbinsel sowie auf Ziele im russischen Hinterland abzuwehren. Dabei sei es zum Abschuss des eigenen Jets gekommen. Aufnahmen des Telegram-Kanals "Crimean Wind" sollen zudem zeigen, dass ein Öldepot nahe der Luftwaffenbasis Gwardejskoje in Brand geraten sei. Die russischen Besatzungsbehörden in Sewastopol äußerten sich bislang nicht zu den möglichen Schäden.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters