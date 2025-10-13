Newsblog zum Ukraine-Krieg Lettland wirft Hunderte Russen raus
Russland zerstört versehentlich ein eigenes Flugzeug. Lettland wirft Hunderte Russen aus dem Land. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 18. Oktober
Lettland wirft Russen raus
Lettland hat russischen 841 Personen eine Frist gesetzt, das Land zu verlassen, nachdem sie neue Sprach- und Sicherheitsprüfungen nicht bestanden haben. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, muss mit dem Verlust staatlicher Leistungen und möglicher Abschiebung rechnen. Diese Maßnahme setzt ein separates Gesetz um, das russischen Staatsbürgern bereits den Erwerb von Immobilien untersagt – ein Schritt, der verhindern soll, dass ausländische Akteure über Immobilienkäufe stillen Einfluss gewinnen.
In der Praxis schließt dieses Vorgehen zahlreiche bisherige Zugänge: Bankkonten, Mietverträge, Immobilienbesitz und lokale Wählerverzeichnisse, über die russisch verbundene Akteure bislang weitgehend unbeaufsichtigt in Lettland agieren konnten. Auch administrativ gesehen ist dies ein Test: Wie schnell lokale Behörden, Polizei und Gerichte Überprüfungen durchführen, Schlupflöcher schließen und Einsprüche bearbeiten können, wird darüber entscheiden, ob das Gesetz als Sicherheitsfilter funktioniert oder zu einem bürokratischen Chaos wird, berichtet das Nachrichtenportal Euromaidan.
Kämpfe um zwei Dörfer im Osten der Ukraine
Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge haben seine Streitkräfte die Kontrolle über drei weitere Dörfer im Osten der Ukraine übernommen. Es handelt sich um Ortschaften in der Region Dnipropetrowsk und in der nordöstlichen Region Charkiw. Das ukrainische Militär verzeichnete Kämpfe um mindestens zwei der Siedlungen, bestätigte jedoch nicht, dass die Dörfer von Russland eingenommen wurden. Der Generalstab des ukrainischen Militärs erklärte in einem Bericht, dass das russische Militär versucht habe, in mehrere Ortschaften vorzudringen. Dem Bericht zufolge wurden sechs von sieben Angriffen jedoch abgewehrt.
Selenskyj: Putin hasst mich
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine persönliche Abneigung Putins ihm gegenüber als einen Grund, war es bislang kein Treffen gibt. Er hofft weiter auf einen Waffenstillstand, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Donald Trump.
Freitag, 17. Oktober
EU begrüßt Treffen mit Putin – wenn es dem Frieden dient
Die Europäische Union begrüßt das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, falls dies zum Frieden in der Ukraine beitragen kann. Die EU unterstütze Trump in seinen Bemühungen, erklärt ein Sprecher. Trump hatte am Donnerstag mitgeteilt, er und Putin könnten sich innerhalb der nächsten zwei Wochen in Budapest treffen. Zuvor hätten sie ein mehr als zweistündiges Telefongespräch geführt, das er als produktiv bezeichnete. Der Kreml bestätigte die Pläne für das Treffen. Ein genaues Datum nannten beide Seiten jedoch nicht.
Russland schießt eigenen Jet ab
Russland hat über der Krim offenbar versehentlich ein eigenes Kampfflugzeug abgeschossen. Das teilte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletenchuk, laut dem "Kyiv Independent" mit. Demnach habe die russische Luftabwehr versucht, ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Halbinsel sowie auf Ziele im russischen Hinterland abzuwehren. Dabei sei es zum Abschuss des eigenen Jets gekommen. Aufnahmen des Telegram-Kanals "Crimean Wind" sollen zudem zeigen, dass ein Öldepot nahe der Luftwaffenbasis Gwardejskoje in Brand geraten sei. Die russischen Besatzungsbehörden in Sewastopol äußerten sich bislang nicht zu den möglichen Schäden.
Auch andere Regionen Russlands waren offenbar Ziel der ukrainischen Drohnenangriffe in der Nacht zum 16. Oktober. In der Schwarzmeerstadt Sotschi sei die Luftabwehr aktiviert worden, wie Bürgermeister Andrei Proschunin mitteilte. Zunächst sei ein Drohnenangriff abgewehrt worden, später habe es auch einen Raketenangriff gegeben. Laut russischen Medien mussten mehr als zehn Flughäfen vorübergehend den Betrieb einstellen. Gegen 7.30 Uhr Ortszeit seien laut Proschunin alle Bedrohungen durch Drohnen oder Raketen beseitigt gewesen.
Neben der Krim und Sotschi meldete Russland auch Angriffe auf militärische Infrastruktur in weiteren Gebieten. In der Oblast Saratow habe das ukrainische Militär nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie getroffen, während in der Region Wolgograd ein Umspannwerk Feuer gefangen habe – laut Gouverneur Andrei Bocharow nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff. Auch in Donezk sei ein russisches Munitionslager explodiert. Die Angaben konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden, ukrainische Offizielle äußerten sich nicht zu den Attacken.
Ungarn sichert Putin sichere Einreise zu
Ungarn sichert dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Einreise für einen geplanten Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Budapest zu. Außenminister Péter Szijjártó sagt zudem, Termine für den Gipfel könnten nach einem für nächste Woche erwarteten Treffen der Außenminister der USA und Russlands besprochen werden. Trump hatte am Donnerstag angekündigt, er werde Putin in der ungarischen Hauptstadt treffen, um über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu beraten. Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor.
Russland: Trump-Putin treffen frühstens in zwei Wochen
Ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin könnte nach Angaben des russischen Präsidialamtes frühestens in zwei Wochen oder später stattfinden. Es gebe viele Details, die zuvor von den Außenministern der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, ausgearbeitet werden müssten, teilte der Kreml mit. Die beiden würden auch den Ort des Treffens festlegen. Ungarn als möglicher Austragungsort habe einen besonderen Status bezüglich seiner Souveränität und der Verteidigung seiner eigenen Interessen.
