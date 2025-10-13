Newsblog zum Ukraine-Krieg Lettland wirft Hunderte Russen raus

Lettland hat viele Russen zur Ausreise aufgefordert.

Russland zerstört versehentlich ein eigenes Flugzeug. Lettland wirft Hunderte Russen aus dem Land. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 18. Oktober

Lettland wirft Russen raus

Lettland hat russischen 841 Personen eine Frist gesetzt, das Land zu verlassen, nachdem sie neue Sprach- und Sicherheitsprüfungen nicht bestanden haben. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, muss mit dem Verlust staatlicher Leistungen und möglicher Abschiebung rechnen. Diese Maßnahme setzt ein separates Gesetz um, das russischen Staatsbürgern bereits den Erwerb von Immobilien untersagt – ein Schritt, der verhindern soll, dass ausländische Akteure über Immobilienkäufe stillen Einfluss gewinnen.

In der Praxis schließt dieses Vorgehen zahlreiche bisherige Zugänge: Bankkonten, Mietverträge, Immobilienbesitz und lokale Wählerverzeichnisse, über die russisch verbundene Akteure bislang weitgehend unbeaufsichtigt in Lettland agieren konnten. Auch administrativ gesehen ist dies ein Test: Wie schnell lokale Behörden, Polizei und Gerichte Überprüfungen durchführen, Schlupflöcher schließen und Einsprüche bearbeiten können, wird darüber entscheiden, ob das Gesetz als Sicherheitsfilter funktioniert oder zu einem bürokratischen Chaos wird, berichtet das Nachrichtenportal Euromaidan.

Kämpfe um zwei Dörfer im Osten der Ukraine

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge haben seine Streitkräfte die Kontrolle über drei weitere Dörfer im Osten der Ukraine übernommen. Es handelt sich um Ortschaften in der Region Dnipropetrowsk und in der nordöstlichen Region Charkiw. Das ukrainische Militär verzeichnete Kämpfe um mindestens zwei der Siedlungen, bestätigte jedoch nicht, dass die Dörfer von Russland eingenommen wurden. Der Generalstab des ukrainischen Militärs erklärte in einem Bericht, dass das russische Militär versucht habe, in mehrere Ortschaften vorzudringen. Dem Bericht zufolge wurden sechs von sieben Angriffen jedoch abgewehrt.

Selenskyj: Putin hasst mich

Freitag, 17. Oktober

Im Video: Selenskyj überzeugt Trump mit Outfitwahl

Trump: Ukraine wird Tomahawks "hoffentlich" gar nicht erst brauchen

Wehrpflichtiger erschießt Berufssoldaten

