Newsblog zum Ukraine-Krieg Pistorius warnt vor russischer Nordflotte
Pistorius warnt vor russischen U-Booten. Österreich macht den Weg für neue Sanktionen frei. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Schwedischer Minister macht Russland Vorwürfe
- Pistorius warnt vor russischen Arktis-Ambitionen
- Österreich will Sanktionen gegen Russland zustimmen
- Explosion in russischer Sprengstofffabrik im Uralgebiet
- Lettland wirft Russen raus
- Selenskyj: Putin hasst mich
- Russland schießt eigenen Jet ab
- Auswärtiges Amt: Ungarn müsste Haftbefehl gegen Putin vollstrecken
Sonntag, 19. Oktober
Schwedischer Minister macht Russland Vorwürfe
Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson hat Russland laut einem Medienbericht der gezielten Inszenierung hybrider Angriffe in der Ostsee beschuldigt."Russlands Aggression gegen die Ukraine und den Westen hat die Region zur Frontlinie hybrider Kriegsführung gemacht", sagte Jonson dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" ("Rnd") vorab. Seiner Meinung nach hätten die Russen aber die Oberhand in der Ostsee verloren und seien nicht mehr in der Lage, sie unbemerkt zu bewegen. Er mahnte im "Rnd"-Vorabbericht: "Wir brauchen in ganz Europa ein tiefes Bewusstsein dafür, dass uns der gemeinsame Wunsch nach einem Leben in Frieden antreibt." Ein Mentalitätswandel sei nötig: "Wir müssen in den Kriegsmodus wechseln, um entschlossen abzuschrecken, zu verteidigen und den Frieden zu bewahren."
Pistorius warnt vor russischen Arktis-Ambitionen
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat einem Medienbericht zufolge die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Nato-Verbündeten im Norden angesichts wachsender Bedrohungen durch Russland betont. "Putin remilitarisiert die Arktis. Die russische Nordflotte ist eine potenzielle Gefahr für Kommunikations- und Transportwege zwischen den Nato-Alliierten", sagte er der "Bild am Sonntag" vorab. Mit nuklear bewaffneten U-Booten könne Moskau Ziele in Europa erreichen, warnte Pistorius laut Vorabbericht: "Dieser potenziellen Bedrohung setzen wir eine starke maritime Sicherheitspartnerschaft entgegen, zu der auch Kanada gehört." Es gebe viele Möglichkeiten, künftig noch enger zu kooperieren. "Durch gemeinsame Lagebilder, gemeinsame Übungen unserer Soldatinnen und Soldaten und durch gemeinsame Rüstungsprojekte mit gemeinsamer Wartung und Logistik", sagte er dem Blatt.
Österreich will Sanktionen gegen Russland zustimmen
Österreich gibt seinen Widerstand gegen das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland auf. Man werde dem Paket am Montag zustimmen, teilt das Außenministerium in Wien mit. Der Entwurf der EU-Kommission, der der Zustimmung aller 27 Mitgliedsstaaten bedarf, nimmt damit ein wichtige Hürde. Österreich hatte nach Reuters-Informationen verlangt, dass die österreichische Raiffeisen Bank International zum Ausgleich für Strafen in Russland russische Vermögenswerte erhält, in der EU eingefroren sind. Mehrere EU-Staaten hatten das abgelehnt. Ob dieser Punkt geklärt wurde, ist bisher nicht bekannt geworden. Das Paket sieht eine Reihe von Sanktionen in den Branchen Energie und Finanzen vor, darunter ein Verbot für russisches Flüssiggas ab Anfang 2027. Geplant ist, dass die EU-Außenminister das Paket am Montag in Luxemburg beschließen.
Samstag, 18. Oktober
Russische Luftangriffe gegen ukrainische Städte
Die russische Luftwaffe hat am Abend mehrere Angriffe gegen ukrainische Städte geflogen. Dabei hätten russische Kampfflugzeuge eine Reihe von gelenkten Bomben abgeworfen, berichtete die ukrainische Flugabwehr. Unter anderem seien Charkiw, Sumy und Saporischschja getroffen worden. Über die Auswirkungen der Angriffe wurden zunächst keine Angaben gemacht.
Neben den Angriffen der Kampfjets wurden auch Einflüge russischer Drohnen gemeldet. Ziel der unbemannten Flugkörper seien Tschernihiw sowie Dnipropetrowsk, hieß es. Auch hier gab es zunächst keine Details über mögliche Opfer oder Schäden. Bei Angriffen in der Region Tschernihiw im Norden der Ukraine hatten russische Kampfdrohnen in der Nacht zuvor ein Objekt der Energieinfrastruktur getroffen und für einen Stromausfall gesorgt.
Explosion in russischer Sprengstofffabrik im Uralgebiet
In der russischen Stadt Sterlitamak im Uralgebiet sind bei einer schweren Explosion in einer Sprengstofffabrik drei Frauen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen würden nach dem Vorfall vom Freitagabend im Krankenhaus behandelt, teilte der Chef der russischen Teilrepublik Baschkortostan, Radi Chabirow, bei Telegram mit.
Es habe verschiedene Vermutungen gegeben, dass es sich um einen Drohnenangriff gehandelt habe, schrieb Chabirow, trat dem aber entgegen: "Nein, es gab eine Explosion, deren Ursache nun von Kriminalisten analysiert wird." Ein Gebäude sei zerstört worden. Trotzdem stelle die Fabrik weiterhin "äußerst nötige und gefragte Produkte für unser Land" her, sagte Chabirow.
Die betroffene Fabrik ist dem Nachrichtenportal "RBK" zufolge auf die Produktion und Entsorgung von Munition und Sprengstoffen spezialisiert. Zuvor hatten mehrere Telegramkanäle Videos mutmaßlich von der Explosion verbreitet.
Selenskyj in Washington: So reagiert die Presse
Trump und Selenskyj: Putin hat sie kalt erwischt
Lettland wirft Russen raus
Lettland hat 841 russischen Personen eine Frist gesetzt, das Land zu verlassen, nachdem sie neue Sprach- und Sicherheitsprüfungen nicht bestanden haben. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, muss mit dem Verlust staatlicher Leistungen und möglicher Abschiebung rechnen. Diese Maßnahme setzt ein separates Gesetz um, das russischen Staatsbürgern bereits den Erwerb von Immobilien untersagt – ein Schritt, der verhindern soll, dass ausländische Akteure über Immobilienkäufe stillen Einfluss gewinnen.
In der Praxis schließt dieses Vorgehen zahlreiche bisherige Zugänge: Bankkonten, Mietverträge, Immobilienbesitz und lokale Wählerverzeichnisse, über die russisch verbundene Akteure bislang weitgehend unbeaufsichtigt in Lettland agieren konnten. Auch administrativ gesehen ist dies ein Test: Wie schnell lokale Behörden, Polizei und Gerichte Überprüfungen durchführen, Schlupflöcher schließen und Einsprüche bearbeiten können, wird darüber entscheiden, ob das Gesetz als Sicherheitsfilter funktioniert oder zu einem bürokratischen Chaos wird, berichtet das Nachrichtenportal "Euromaidan".
Kämpfe um zwei Dörfer im Osten der Ukraine
Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge haben seine Streitkräfte die Kontrolle über drei weitere Dörfer im Osten der Ukraine übernommen. Es handelt sich um Ortschaften in der Region Dnipropetrowsk und in der nordöstlichen Region Charkiw. Das ukrainische Militär verzeichnete Kämpfe um mindestens zwei der Siedlungen, bestätigte jedoch nicht, dass die Dörfer von Russland eingenommen wurden. Der Generalstab des ukrainischen Militärs erklärte in einem Bericht, dass das russische Militär versucht habe, in mehrere Ortschaften vorzudringen. Dem Bericht zufolge wurden sechs von sieben Angriffen jedoch abgewehrt.
Selenskyj: Putin hasst mich
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine persönliche Abneigung Putins ihm gegenüber als einen Grund, dass es bislang kein Treffen gibt. Er hofft weiter auf einen Waffenstillstand, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Donald Trump.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters