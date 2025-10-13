Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland attackiert Stadt mit Gleitbomben
Trump empfängt wohl Selenskyj in Washington. Der BND-Chef warnt vor einem "heißen" Krieg mit Russland. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 14. Oktober
Stromausfälle nach russischem Bombardement von Charkiw
In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist es nach russischen Bombenangriffen zu Stromausfällen gekommen. Vier Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram und im ukrainischen Fernsehen mitteilte. Drei der insgesamt neun Stadtteile seien von Stromausfällen betroffen. Charkiw ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Russische Truppen greifen die Stadt demnach mit gelenkten Bomben an. Außerdem hätten die Gleitbomben Stromleitungen getroffen und ein Krankenhaus beschädigt. Vier Menschen seien dabei verletzt worden.
Montag, 13. Oktober
Trump-Selenskyj-Treffen am Freitag
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben im Verlauf der Woche zu US-Präsident Donald Trump nach Washington reisen. Er werde sich einer ukrainischen Delegation anschließen, die in den USA Gespräche mit Politiker und Unternehmen führe, sagte Selenskyj am Montag während eines Besuchs der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Er hoffe, dass er Trump am Freitag treffen könne.
Die ukrainische Delegation, der unter anderen Regierungschefin Julia Swyrydenko angehöre, sei bereits in die USA aufgebrochen, sagte Selenskyj. Bei seinem Besuch in den USA wolle er auch Vertreter von US-Rüstungsunternehmen treffen, sagte der ukrainische Präsident.
Selenskyj teilte mit, dass er in den vergangenen Tagen zweimal mit Trump telefoniert habe. Dabei hätten sie über die "Herausforderungen" der Ukraine angesichts der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur und die Situation auf dem Schlachtfeld gesprochen.
Zwei Tote nach Angriff in Saporischschja
Im Gebiet Saporischschja im Südosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen durch einen russischen Angriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Zivilfahrzeug getroffen, schrieb der regionale Gouverneur Iwan Fedorow bei Telegram. Ein 53-Jähriger und eine 50 Jahre alte Frau kamen demnach bei dem Angriff ums Leben.
In der Region Odessa habe Moskaus Militär zivile Infrastruktur angegriffen und zwei Objekte getroffen, teilte der dortige Gouverneur Oleh Kiper mit. Eine Person sei verletzt worden.
Der staatliche Versorger Ukrenerho teilte mit, dass es am Morgen zu Notabschaltungen der Stromversorgung für industrielle Verbraucher in den Gebieten Charkiw, Sumy, Poltawa, Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja und teilweise in Kirowohrad kam. In Tschernihiw gibt es demnach stundenweise Abschaltungen. Grund dafür seien die Folgen der zuletzt vermehrten russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung.
Ukraine muss Stromversorgung in sieben Regionen einschränken
Infolge russischer Luftangriffe auf ukrainische Energieanlagen hat Kiew die Stromversorgung in mindestens sieben Regionen des Landes eingeschränkt. "Aufgrund der komplizierten Lage im Energiesystem der Ukraine, die durch die russischen Angriffe verursacht worden ist, wurde die Stromversorgung in sieben Regionen notfallmäßig unterbrochen", teilte das ukrainische Energieministerium am Montag in Onlinediensten mit. Die betroffenen Gebiete befinden sich demnach im Zentrum und Osten des Landes, darunter die Region Donezk.
In der südlichen Region Saporischschja sind laut dem Ministerium lediglich Industrieverbraucher von den Stromeinschränkungen betroffen. Auch in der zentralen Region Kirowohrad seien teilweise Beschränkungen verhängt worden.
Russland nimmt seit Februar 2022 mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss. In den vergangenen Wochen hatte Moskau die Angriffe auf ukrainische Energieanlagen und das Eisenbahnnetz nochmals verstärkt.
Berichte über U-Boot-Panne – jetzt äußert sich Russland
Die russische Schwarzmeerflotte hat bestritten, dass das U-Boot "Noworossijsk" aufgrund einer Fehlfunktion vor der Küste Frankreichs notauftauchen musste. Das U-Boot habe nach Beendigung seiner Aufgaben im Mittelmeer eine planmäßige Fahrt absolviert, teilte der Pressedienst der Schwarzmeerflotte laut der russischen Agentur Interfax mit. Am 9. Oktober hatte das Nato-Marinekommando ein russisches U-Boot vor der Küste der Bretagne gemeldet.
Südkorea: Russland unterstützt Nordkorea vermutlich bei U-Boot-Technik
Nach Einschätzung des südkoreanischen Verteidigungsministers hat Nordkorea bei der Entwicklung seiner U-Boote wahrscheinlich technische Hilfe aus Russland erhalten. Es scheine, dass der Norden "verschiedene Technologien" für seine U-Boot-Entwicklung erhalte, sagte Südkoreas Verteidigungsminister Ahn Gyu-back am Montag vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments. Es sei jedoch verfrüht zu schlussfolgern, dass Pjöngjang erfolgreich eine ballistische Rakete von einem U-Boot aus getestet habe.
Nordkorea und Russland haben ihre militärische Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren erheblich ausgebaut. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes hat Pjöngjang mehr als 10.000 Soldaten für den Kampf im Krieg gegen die Ukraine entsandt und erhält im Gegenzug wirtschaftliche und militärtechnische Unterstützung.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters