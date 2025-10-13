Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland attackiert Stadt mit Gleitbomben

Feuerwehrleute bekämpfen den Brand nach einem russischen Luftangriff auf den Barabaschowo-Markt in Charkiw. (Quelle: Andrii Marienko/AP/dpa)

News folgen Artikel teilen

Trump empfängt wohl Selenskyj in Washington. Der BND-Chef warnt vor einem "heißen" Krieg mit Russland. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 14. Oktober

Loading...

Stromausfälle nach russischem Bombardement von Charkiw

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist es nach russischen Bombenangriffen zu Stromausfällen gekommen. Vier Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram und im ukrainischen Fernsehen mitteilte. Drei der insgesamt neun Stadtteile seien von Stromausfällen betroffen. Charkiw ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Russische Truppen greifen die Stadt demnach mit gelenkten Bomben an. Außerdem hätten die Gleitbomben Stromleitungen getroffen und ein Krankenhaus beschädigt. Vier Menschen seien dabei verletzt worden.

Montag, 13. Oktober

Trump-Selenskyj-Treffen am Freitag

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben im Verlauf der Woche zu US-Präsident Donald Trump nach Washington reisen. Er werde sich einer ukrainischen Delegation anschließen, die in den USA Gespräche mit Politiker und Unternehmen führe, sagte Selenskyj am Montag während eines Besuchs der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Er hoffe, dass er Trump am Freitag treffen könne.

Die ukrainische Delegation, der unter anderen Regierungschefin Julia Swyrydenko angehöre, sei bereits in die USA aufgebrochen, sagte Selenskyj. Bei seinem Besuch in den USA wolle er auch Vertreter von US-Rüstungsunternehmen treffen, sagte der ukrainische Präsident.

Selenskyj teilte mit, dass er in den vergangenen Tagen zweimal mit Trump telefoniert habe. Dabei hätten sie über die "Herausforderungen" der Ukraine angesichts der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur und die Situation auf dem Schlachtfeld gesprochen.

Zwei Tote nach Angriff in Saporischschja

Im Gebiet Saporischschja im Südosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen durch einen russischen Angriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Zivilfahrzeug getroffen, schrieb der regionale Gouverneur Iwan Fedorow bei Telegram. Ein 53-Jähriger und eine 50 Jahre alte Frau kamen demnach bei dem Angriff ums Leben.

In der Region Odessa habe Moskaus Militär zivile Infrastruktur angegriffen und zwei Objekte getroffen, teilte der dortige Gouverneur Oleh Kiper mit. Eine Person sei verletzt worden.

Der staatliche Versorger Ukrenerho teilte mit, dass es am Morgen zu Notabschaltungen der Stromversorgung für industrielle Verbraucher in den Gebieten Charkiw, Sumy, Poltawa, Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja und teilweise in Kirowohrad kam. In Tschernihiw gibt es demnach stundenweise Abschaltungen. Grund dafür seien die Folgen der zuletzt vermehrten russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung.

Ukraine muss Stromversorgung in sieben Regionen einschränken