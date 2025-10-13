Newsblog zum Ukraine-Krieg Berichte über U-Boot-Panne – jetzt äußert sich Russland
Russland äußert sich zu einem Vorfall vor der Küste Frankreichs. Der BND-Chef warnt vor einem "heißen" Krieg mit Russland. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Zwei Tote nach Angriff in Saporischschja
Im Gebiet Saporischschja im Südosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen durch einen russischen Angriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Zivilfahrzeug getroffen, schrieb der regionale Gouverneur Iwan Fedorow bei Telegram. Ein 53-Jähriger und eine 50 Jahre alte Frau kamen demnach bei dem Angriff ums Leben.
In der Region Odessa habe Moskaus Militär zivile Infrastruktur angegriffen und zwei Objekte getroffen, teilte der dortige Gouverneur Oleh Kiper mit. Eine Person sei verletzt worden.
Der staatliche Versorger Ukrenerho teilte mit, dass es am Morgen zu Notabschaltungen der Stromversorgung für industrielle Verbraucher in den Gebieten Charkiw, Sumy, Poltawa, Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja und teilweise in Kirowohrad kam. In Tschernihiw gibt es demnach stundenweise Abschaltungen. Grund dafür seien die Folgen der zuletzt vermehrten russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung.
Ukraine muss Stromversorgung in sieben Regionen einschränken
Infolge russischer Luftangriffe auf ukrainische Energieanlagen hat Kiew die Stromversorgung in mindestens sieben Regionen des Landes eingeschränkt. "Aufgrund der komplizierten Lage im Energiesystem der Ukraine, die durch die russischen Angriffe verursacht worden ist, wurde die Stromversorgung in sieben Regionen notfallmäßig unterbrochen", teilte das ukrainische Energieministerium am Montag in Onlinediensten mit. Die betroffenen Gebiete befinden sich demnach im Zentrum und Osten des Landes, darunter die Region Donezk.
In der südlichen Region Saporischschja sind laut dem Ministerium lediglich Industrieverbraucher von den Stromeinschränkungen betroffen. Auch in der zentralen Region Kirowohrad seien teilweise Beschränkungen verhängt worden.
Russland nimmt seit Februar 2022 mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss. In den vergangenen Wochen hatte Moskau die Angriffe auf ukrainische Energieanlagen und das Eisenbahnnetz nochmals verstärkt.
Berichte über U-Boot-Panne – jetzt äußert sich Russland
Die russische Schwarzmeerflotte hat bestritten, dass das U-Boot "Noworossijsk" aufgrund einer Fehlfunktion vor der Küste Frankreichs notauftauchen musste. Das U-Boot habe nach Beendigung seiner Aufgaben im Mittelmeer eine planmäßige Fahrt absolviert, teilte der Pressedienst der Schwarzmeerflotte laut der russischen Agentur Interfax mit. Am 9. Oktober hatte das Nato-Marinekommando ein russisches U-Boot vor der Küste der Bretagne gemeldet.
Südkorea: Russland unterstützt Nordkorea vermutlich bei U-Boot-Technik
Nach Einschätzung des südkoreanischen Verteidigungsministers hat Nordkorea bei der Entwicklung seiner U-Boote wahrscheinlich technische Hilfe aus Russland erhalten. Es scheine, dass der Norden "verschiedene Technologien" für seine U-Boot-Entwicklung erhalte, sagte Südkoreas Verteidigungsminister Ahn Gyu-back am Montag vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments. Es sei jedoch verfrüht zu schlussfolgern, dass Pjöngjang erfolgreich eine ballistische Rakete von einem U-Boot aus getestet habe.
Nordkorea und Russland haben ihre militärische Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren erheblich ausgebaut. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes hat Pjöngjang mehr als 10.000 Soldaten für den Kampf im Krieg gegen die Ukraine entsandt und erhält im Gegenzug wirtschaftliche und militärtechnische Unterstützung.
BND zu Russland: "Heiße Konfrontation" jederzeit möglich
Der Bundesnachrichtendienst (BND) sieht das Risiko einer zeitnahen Eskalation in den Beziehungen zu Russland. "Wir dürfen uns nicht zurücklehnen in der Annahme, ein möglicher russischer Angriff käme frühestens 2029. Wir stehen schon heute im Feuer", warnte der Präsident der Behörde, Martin Jäger, vor Abgeordneten im Bundestag.
Die Grenzen zwischen Frieden und Krieg würden zunehmend verwischen, sagte Jäger. "In Europa herrscht bestenfalls ein eisiger Friede, der punktuell jederzeit in heiße Konfrontation umschlagen kann. Wir müssen uns auf weitere Lageverschärfungen vorbereiten." Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) warnte zuletzt mehrfach, dass Russland bis 2029 in der Lage sein könnte, einen militärischen Schlag gegen Nato-Gebiet zu führen.
Russland wolle die Grenzen des Westens austesten, die Nato unterminieren, europäische Demokratien destabilisieren, Gesellschaften spalten und einschüchtern, sagte Jäger. "Europa soll – von Furcht und Handlungsstarre gelähmt – in die Selbstaufgabe getrieben werden." Ziel sei, das wirtschaftlich überlegene Europa in Abhängigkeit von Russland zu bringen.
Medwedew droht Trump bei Lieferung von Tomahawk-Raketen
Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew warnt vor einer Lieferung amerikanischer Tomahawk-Raketen an die Ukraine. Dies könne für alle, insbesondere für US-Präsident Donald Trump, negative Folgen haben, schreibt der jetzige stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats auf dem Messengerdienst Telegram.
Es sei bei einem Abschuss unmöglich, zwischen Tomahawk-Raketen mit Atomsprengköpfen und konventionellen Raketen zu unterscheiden. "Wie sollte Russland reagieren? Genau!", schreibt er. Medwedew hat dem Westen wiederholt mit massiven Gegenschlägen wegen der Unterstützung der von Russland überfallenen Ukraine gedroht.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters