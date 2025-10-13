Newsblog zum Ukraine-Krieg Berichte über U-Boot-Panne – jetzt äußert sich Russland

Von Julius Zielezinski 13.10.2025 - 14:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Das russische U-Boot "Noworossijsk" in der Werft (Archivbild): Russland bestreitet, dass das U-Boot einen technischen Defekt hatte. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Russland äußert sich zu einem Vorfall vor der Küste Frankreichs. Der BND-Chef warnt vor einem "heißen" Krieg mit Russland. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Zwei Tote nach Angriff in Saporischschja

Im Gebiet Saporischschja im Südosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen durch einen russischen Angriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Zivilfahrzeug getroffen, schrieb der regionale Gouverneur Iwan Fedorow bei Telegram. Ein 53-Jähriger und eine 50 Jahre alte Frau kamen demnach bei dem Angriff ums Leben.

In der Region Odessa habe Moskaus Militär zivile Infrastruktur angegriffen und zwei Objekte getroffen, teilte der dortige Gouverneur Oleh Kiper mit. Eine Person sei verletzt worden.

Der staatliche Versorger Ukrenerho teilte mit, dass es am Morgen zu Notabschaltungen der Stromversorgung für industrielle Verbraucher in den Gebieten Charkiw, Sumy, Poltawa, Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja und teilweise in Kirowohrad kam. In Tschernihiw gibt es demnach stundenweise Abschaltungen. Grund dafür seien die Folgen der zuletzt vermehrten russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung.

Ukraine muss Stromversorgung in sieben Regionen einschränken

Infolge russischer Luftangriffe auf ukrainische Energieanlagen hat Kiew die Stromversorgung in mindestens sieben Regionen des Landes eingeschränkt. "Aufgrund der komplizierten Lage im Energiesystem der Ukraine, die durch die russischen Angriffe verursacht worden ist, wurde die Stromversorgung in sieben Regionen notfallmäßig unterbrochen", teilte das ukrainische Energieministerium am Montag in Onlinediensten mit. Die betroffenen Gebiete befinden sich demnach im Zentrum und Osten des Landes, darunter die Region Donezk.

In der südlichen Region Saporischschja sind laut dem Ministerium lediglich Industrieverbraucher von den Stromeinschränkungen betroffen. Auch in der zentralen Region Kirowohrad seien teilweise Beschränkungen verhängt worden.

Russland nimmt seit Februar 2022 mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss. In den vergangenen Wochen hatte Moskau die Angriffe auf ukrainische Energieanlagen und das Eisenbahnnetz nochmals verstärkt.

Berichte über U-Boot-Panne – jetzt äußert sich Russland