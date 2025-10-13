Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland schießt eigenen Jet ab

Ein russischer Kampfjet (Symbolbild): Der Abschuss ereignete sich beim Versuch, einen ukrainischen Luftangriff abzuwehren. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Russland zerstört versehentlich ein eigenes Flugzeug. Eine Entscheidung über Tomahawk-Lieferungen steht wohl bevor. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 17. Oktober

EU begrüßt Treffen mit Putin – wenn es dem Frieden dient

Die Europäische Union begrüßt das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, falls dies zum Frieden in der Ukraine beitragen kann. Die EU unterstütze Trump in seinen Bemühungen, erklärt ein Sprecher. Trump hatte am Donnerstag mitgeteilt, er und Putin könnten sich innerhalb der nächsten zwei Wochen in Budapest treffen. Zuvor hätten sie ein mehr als zweistündiges Telefongespräch geführt, das er als produktiv bezeichnete. Der Kreml bestätigte die Pläne für das Treffen. Ein genaues Datum nannten beide Seiten jedoch nicht.

Russland schießt eigenen Jet ab

Russland hat über der Krim offenbar versehentlich ein eigenes Kampfflugzeug abgeschossen. Das teilte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletenchuk, laut dem "Kyiv Independent" mit. Demnach habe die russische Luftabwehr versucht, ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Halbinsel sowie auf Ziele im russischen Hinterland abzuwehren. Dabei sei es zum Abschuss des eigenen Jets gekommen. Aufnahmen des Telegram-Kanals "Crimean Wind" sollen zudem zeigen, dass ein Öldepot nahe der Luftwaffenbasis Gwardejskoje in Brand geraten sei. Die russischen Besatzungsbehörden in Sewastopol äußerten sich bislang nicht zu den möglichen Schäden.

Auch andere Regionen Russlands waren offenbar Ziel der ukrainischen Drohnenangriffe in der Nacht zum 16. Oktober. In der Schwarzmeerstadt Sotschi sei die Luftabwehr aktiviert worden, wie Bürgermeister Andrei Proschunin mitteilte. Zunächst sei ein Drohnenangriff abgewehrt worden, später habe es auch einen Raketenangriff gegeben. Laut russischen Medien mussten mehr als zehn Flughäfen vorübergehend den Betrieb einstellen. Gegen 7.30 Uhr Ortszeit seien laut Proschunin alle Bedrohungen durch Drohnen oder Raketen beseitigt gewesen.

Neben der Krim und Sotschi meldete Russland auch Angriffe auf militärische Infrastruktur in weiteren Gebieten. In der Oblast Saratow habe das ukrainische Militär nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie getroffen, während in der Region Wolgograd ein Umspannwerk Feuer gefangen habe – laut Gouverneur Andrei Bocharow nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff. Auch in Donezk sei ein russisches Munitionslager explodiert. Die Angaben konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden, ukrainische Offizielle äußerten sich nicht zu den Attacken.

Ungarn sichert Putin sichere Einreise zu