Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland schießt eigenen Jet ab
Russland zerstört versehentlich ein eigenes Flugzeug. Eine Entscheidung über Tomahawk-Lieferungen steht wohl bevor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Russland schießt eigenen Jet ab
- Ungarn sichert Putin sichere Einreise zu
- Auswärtiges Amt: Ungarn müsste Haftbefehl gegen Putin vollstrecken
- Trump zögerlich wegen Tomahawk-Lieferung
- Journalist von staatlicher russischer Nachrichtenagentur in Ukraine getötet
- Kiew: Nordkoreanische Soldaten steuern Drohnen über der Ukraine
- Russen feuern Raketen auf Truppenübungsplatz – Tote
- Minister macht Hoffnung auf Tomahawk-Entscheidung
- Trump: Indien kauft kein Öl mehr von Russland
Freitag, 17. Oktober
EU begrüßt Treffen mit Putin – wenn es dem Frieden dient
Die Europäische Union begrüßt das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, falls dies zum Frieden in der Ukraine beitragen kann. Die EU unterstütze Trump in seinen Bemühungen, erklärt ein Sprecher. Trump hatte am Donnerstag mitgeteilt, er und Putin könnten sich innerhalb der nächsten zwei Wochen in Budapest treffen. Zuvor hätten sie ein mehr als zweistündiges Telefongespräch geführt, das er als produktiv bezeichnete. Der Kreml bestätigte die Pläne für das Treffen. Ein genaues Datum nannten beide Seiten jedoch nicht.
Russland schießt eigenen Jet ab
Russland hat über der Krim offenbar versehentlich ein eigenes Kampfflugzeug abgeschossen. Das teilte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletenchuk, laut dem "Kyiv Independent" mit. Demnach habe die russische Luftabwehr versucht, ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Halbinsel sowie auf Ziele im russischen Hinterland abzuwehren. Dabei sei es zum Abschuss des eigenen Jets gekommen. Aufnahmen des Telegram-Kanals "Crimean Wind" sollen zudem zeigen, dass ein Öldepot nahe der Luftwaffenbasis Gwardejskoje in Brand geraten sei. Die russischen Besatzungsbehörden in Sewastopol äußerten sich bislang nicht zu den möglichen Schäden.
Auch andere Regionen Russlands waren offenbar Ziel der ukrainischen Drohnenangriffe in der Nacht zum 16. Oktober. In der Schwarzmeerstadt Sotschi sei die Luftabwehr aktiviert worden, wie Bürgermeister Andrei Proschunin mitteilte. Zunächst sei ein Drohnenangriff abgewehrt worden, später habe es auch einen Raketenangriff gegeben. Laut russischen Medien mussten mehr als zehn Flughäfen vorübergehend den Betrieb einstellen. Gegen 7.30 Uhr Ortszeit seien laut Proschunin alle Bedrohungen durch Drohnen oder Raketen beseitigt gewesen.
Neben der Krim und Sotschi meldete Russland auch Angriffe auf militärische Infrastruktur in weiteren Gebieten. In der Oblast Saratow habe das ukrainische Militär nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie getroffen, während in der Region Wolgograd ein Umspannwerk Feuer gefangen habe – laut Gouverneur Andrei Bocharow nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff. Auch in Donezk sei ein russisches Munitionslager explodiert. Die Angaben konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden, ukrainische Offizielle äußerten sich nicht zu den Attacken.
Ungarn sichert Putin sichere Einreise zu
Ungarn sichert dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Einreise für einen geplanten Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Budapest zu. Außenminister Péter Szijjártó sagt zudem, Termine für den Gipfel könnten nach einem für nächste Woche erwarteten Treffen der Außenminister der USA und Russlands besprochen werden. Trump hatte am Donnerstag angekündigt, er werde Putin in der ungarischen Hauptstadt treffen, um über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu beraten. Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor.
Russland: Trump-Putin treffen frühstens in zwei Wochen
Ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin könnte nach Angaben des russischen Präsidialamtes frühestens in zwei Wochen oder später stattfinden. Es gebe viele Details, die zuvor von den Außenministern der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, ausgearbeitet werden müssten, teilte der Kreml mit. Die beiden würden auch den Ort des Treffens festlegen. Ungarn als möglicher Austragungsort habe einen besonderen Status bezüglich seiner Souveränität und der Verteidigung seiner eigenen Interessen.
Vor Treffen mit Trump: Geht Selenskyj jetzt leer aus?
Eigentlich wollte Wolodymyr Selenskyj Donald Trump im Oval Office von der Tomahawk-Lieferung überzeugen. Das könnte sich nun erledigt haben. Lesen Sie hier mehr dazu.
Russland: Drei weitere Dörfer in Ostukraine erobert
Russland meldet einen weiteren Vormarsch seiner Invasionstruppen in der Ostukraine. Demnach nahmen die Streitkräfte dort drei weitere Dörfer ein. Die russischen Truppen hätten die Kontrolle über die Ortschaft Prywilla in der Region Dnipropetrowsk sowie über Pischtschane und Tyche in der Region Charkiw übernommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Auswärtiges Amt: Ungarn müsste Haftbefehl gegen Putin vollstrecken
Ungarn müsste sich bei einem möglichen Treffen der Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, nach Einschätzung der Bundesregierung an die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) halten. Die Regierung in Budapest habe zwar ihren Austritt aus den Statuten des Gerichtshofs erklärt, dieser werde aber erst zum April nächsten Jahres gültig, sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin.
Insofern bliebe Ungarn verpflichtet, den gegen Putin geltenden Haftbefehl bei einer Einreise des russischen Präsidenten zu vollstrecken. Ob es aufgrund der möglichen Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin Ausnahmen gebe, müsse Ungarn mit dem Strafgerichtshof klären, sagt der Sprecher weiter. Explizit geklärt sei dies in den Statuten nicht.
Mögliches Trump-Putin-Treffen: Bundesregierung skeptisch
Die Bundesregierung unterstützt grundsätzlich die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, mit Russland über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu sprechen. Ein Regierungssprecher äußerte sich in Berlin zugleich aber skeptisch, was die Aussichten auf einen Erfolg betrifft. Russlands Präsident Wladimir Putin habe bislang keine Bereitschaft signalisiert, ernsthaft über einen Frieden zu sprechen.
Insofern sei man "skeptisch", wie sich Putin bei einem erneuten Treffen mit Trump verhalten werde, sagte der Sprecher. Deswegen gehe es auch weiterhin darum, die Ukraine zu unterstützen und Russland unter Druck zu setzen.
Mehrere russische Regionen melden ukrainische Angriffe
In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet. In Sotschi sei ein ukrainischer Raketenangriff abgewehrt worden, teilte Bürgermeister Andrej Proschunin mit. Einwohner der Stadt berichteten in sozialen Netzwerken von Sirenengeheul und Explosionen. Touristen in Hotels hätten sich in Kellern in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Proschunin forderte die Menschen auf, unbedingt den Strand- und Küstenbereich zu meiden und Schutz zu suchen.
Am Flughafen Sotschi kam es laut Medien wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 32 Drohnen auf der Krim. Laut Behörden gab es dort Schäden an Umspannwerken sowie Stromausfälle.
In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, nach denen in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters