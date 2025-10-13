Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump: Frontverlauf in der Ukraine soll eingefroren werden

Donald Trump und Wlodymyr Selenskyj: Ihr Treffen soll eskaliert sein. (Quelle: IMAGO/Ukraine Presidency via Bestimage/imago)

Der US-Präsident rät Selenskyj zu Gebietsabtretungen. Russlands Schattenflotte beunruhigt die EU. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 20. Oktober

Bericht: Britische-Truppen sollen Drohnen über Basen abschießen dürfen

Britische Soldaten sollen einem Medienbericht zufolge neue Abschussbefugnisse für Drohnen erhalten, die Militärbasen in Großbritannien bedrohen. Das berichtete die Zeitung "The Telegraph" unter Berufung auf eine bevorstehende Ankündigung von Verteidigungsminister John Healey. Healey werde demnach seine Pläne vorstellen, wie die wichtigsten Militärbasen des Landes angesichts einer wachsenden Bedrohung durch Russland geschützt werden sollen. Eine Stellungnahme des Ministeriums lag zunächst nicht vor.

Belarus-Geheimdienstchef: Suchen Kontakt zur Ukraine für Kriegsende

Belarus versucht nach Angaben seines Geheimdienstchefs, Kontakte zur Ukraine zur Kriegsbeilegung mit Russland aufzubauen. Treffen mit ukrainischen Vertretern seien derzeit entscheidend, "um zu einem Konsens zu kommen", sagte der Chef des Sicherheitsdienstes von Belarus, Iwan Tertel, am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Präsident Alexander Lukaschenko hatte Russland zwar erlaubt, belarussisches Gebiet für den Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 zu nutzen, seine eigenen Truppen jedoch aus dem Konflikt herausgehalten. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump an Lukaschenko gewandt und nach der Entsendung eines Gesandten die Freilassung von mehr als 50 politischen Gefangenen erreicht.

Plötzlich reißt Trump die Landkarten vom Tisch

Trump empfing den ukrainischen Präsidenten am Freitag im Oval Office. Laut Insidern soll das Treffen "ziemlich übel" gewesen sein. Demnach soll es heftig gekracht haben.

Trump für Einfrieren des Frontverlaufs in der Ukraine

Für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine sollte der Frontverlauf nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump eingefroren werden – inklusive einer daraus folgenden Teilung der östlichen Donbass-Region. Russland und die Ukraine sollten jeweils dort bleiben, wo sich ihre Truppen aktuell befänden, alles Weitere sei "sehr schwer auszuhandeln", sagte Trump vor Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One. Der Donbass solle entlang des Frontverlaufs aufgeteilt werden, argumentierte er. Russland kontrolliert aktuell den Großteil der ostukrainischen Region.