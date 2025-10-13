Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin-Telefonat: Trump sendet verwirrende Tomahawk-Signale
Bei einem Angriff sind ukrainische Soldaten getötet worden. Eine Entscheidung über Tomahawk-Lieferungen steht wohl bevor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump zögerlich wegen Tomahawk-Lieferung
- Journalist von staatlicher russischer Nachrichtenagentur in Ukraine getötet
- Kiew: Nordkoreanische Soldaten steuern Drohnen über der Ukraine
- Russen feuern Raketen auf Truppenübungsplatz – Tote
- Minister macht Hoffnung auf Tomahawk-Entscheidung
- Trump: Indien kauft kein Öl mehr von Russland
Freitag, 17. Oktober
Mehrere russische Regionen melden ukrainische Angriffe
In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet. In Sotschi sei ein ukrainischer Raketenangriff abgewehrt worden, teilte Bürgermeister Andrej Proschunin mit. Einwohner der Stadt berichteten in sozialen Netzwerken über Sirenengeheul und Explosionen. Touristen in Hotels hätten sich in Kellern in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Proschunin forderte die Menschen auf, unbedingt den Strand- und Küstenbereich zu meiden und Schutz zu suchen.
An Sotschis Flughafen kam es laut Medien wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 32 Drohnen auf der Krim. Laut Behörden gab es dort Schäden an Umspannwerken sowie Stromausfälle.
In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, nach denen in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert.
Trump zögerlich wegen Tomahawk-Lieferung
US-Präsident Donald Trump hat sich zögerlich bezüglich der Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine gezeigt. Kurz nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte er Reportern im Oval Office: "Wir brauchen Tomahawks auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben viele davon, aber wir brauchen sie. Ich meine, wir können sie für unser Land nicht aufbrauchen."
Heute wird sich Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Es wird erwartet, dass Selenskyj von einer Lieferung überzeugen will. In den vergangenen Tagen hatte sich der US-Präsident noch offener gegenüber einer Lieferung gezeigt und gesagt, die Ukraine wolle gegen Russland "in die Offensive gehen". Er selbst werde nach dem Treffen mit Selenskyj entscheiden, ob er der Strategie zustimme. Auch Kriegsminister Pete Hegseth hatte eine Lieferung angedeutet.
Journalist von staatlicher russischer Nachrichtenagentur in Ukraine getötet
Ein Journalist einer staatlichen russischen Nachrichtenagentur ist nach Angaben seines Arbeitgebers bei einem ukrainischen Drohnenangriff im von Russland besetzten Teil der südukrainischen Region Saporischschja getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Donnerstag meldete, wurde ihr "Militärkorrespondent" Iwan Suew bei der Berichterstattung aus Saporischschja durch eine ukrainische Drohne getötet. Sein Kollege Juri Woitkewitsch sei bei dem Angriff schwer verletzt worden.
Suew hatte den Angaben zufolge seit mehreren Jahren für Ria Nowosti gearbeitet und mehrere staatliche Auszeichnungen erhalten. Das russische Außenministerium habe sein Beileid bekundet und Woitkewitsch eine schnelle Genesung gewünscht, berichtete Ria Nowosti.
Seit der russischen Invasion im Februar 2022 sind nach Angaben von Journalistenorganisationen fast zwei Dutzend Journalisten in der Ukraine getötet worden. Erst vor zwei Wochen war der französische Fotojournalist Antoni Lallican bei einem Drohnenangriff nahe der Front in der ostukrainischen Region Donezk getötet worden. Ein ukrainischer Kollege wurde bei dem Angriff verletzt.
Donnerstag, 16. Oktober
Geheimdienst vereitelt offenbar Anschlag auf Putin-Gegner
Wladimir Ossetschkin hilft russischen Überläufern, nach Europa zu kommen. Nun soll er Ziel eines Anschlags geworden sein – nicht zum ersten Mal. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.
Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
Am Donnerstag haben der US-Präsident und Kremlchef Putin lange telefoniert. Nun soll es offenbar ein weiteres Treffen der beiden geben. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Landesweite Stromausfälle nach russischen Angriffen
Nach einer neuen russischen Angriffswelle ist es in der gesamten Ukraine zu Stromausfällen gekommen. Mehrere Anlagen der Gasinfrastruktur standen vorübergehend still. "In allen Regionen der Ukraine" sei der Stromverbrauch für Industriekunden begrenzt worden, auch Privatkunden in mehreren Regionen seien von Stromausfällen betroffen, erklärte der Netzbetreiber Ukrenergo. Gasunternehmen zufolge mussten zahlreiche Anlagen den Betrieb einstellen.
Russland habe in der Nacht mehr als 320 Drohnen – darunter mehrere mit Streumunition – sowie 37 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, teilte die ukrainische Armee mit. 283 Drohnen und fünf Raketen seien abgefangen worden. Infolge des Angriffs seien Gasförderanlagen in der Region Poltawa stillgelegt worden, teilte der größte private Energieversorger des Landes, DTEK, mit. Der Chef des Gasunternehmens Naftogaz, Serhij Koretzkyj, erklärte: "Es gab Treffer und Zerstörungen in mehreren Regionen gleichzeitig. Der Betrieb mehrerer wichtiger Anlagen wurde eingestellt".
Medienberichten zufolge waren Hunderttausende Menschen von Stromausfällen infolge der Angriffe betroffen. Rund 60 Prozent der ukrainischen Gasproduktion sei vorübergehend eingestellt worden. Das Natfogaz-Vorstandsmitglied Natalia Boiko bestätigte die Berichte indirekt: Leider könne sie die in Medien kursierenden Zahlen "nicht widerlegen", sagte Boiko bei einem Wirtschaftsforum in Kiew. Gleichzeitig sei der Gasverbrauch in der Ukraine aufgrund sinkender Temperaturen zuletzt um über 20 Prozent gestiegen.
Kiew: Nordkoreanische Soldaten steuern Drohnen über der Ukraine
Nordkoreanische Soldaten steuern nach ukrainischen Angaben von Russland aus Drohnen für Aufklärungseinsätze über der Ukraine. Die Einheiten operieren von der russischen Region Kursk aus, um ukrainische Stellungen in der benachbarten Region Sumy ausfindig zu machen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass Kiew über einen Einsatz nordkoreanischer Soldaten berichtet.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters