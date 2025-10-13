Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin-Telefonat: Trump sendet verwirrende Tomahawk-Signale

Bei einem Angriff sind ukrainische Soldaten getötet worden. Eine Entscheidung über Tomahawk-Lieferungen steht wohl bevor. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 17. Oktober

Mehrere russische Regionen melden ukrainische Angriffe

In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet. In Sotschi sei ein ukrainischer Raketenangriff abgewehrt worden, teilte Bürgermeister Andrej Proschunin mit. Einwohner der Stadt berichteten in sozialen Netzwerken über Sirenengeheul und Explosionen. Touristen in Hotels hätten sich in Kellern in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Proschunin forderte die Menschen auf, unbedingt den Strand- und Küstenbereich zu meiden und Schutz zu suchen.

An Sotschis Flughafen kam es laut Medien wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 32 Drohnen auf der Krim. Laut Behörden gab es dort Schäden an Umspannwerken sowie Stromausfälle.

In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, nach denen in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert.

Trump zögerlich wegen Tomahawk-Lieferung

US-Präsident Donald Trump hat sich zögerlich bezüglich der Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine gezeigt. Kurz nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte er Reportern im Oval Office: "Wir brauchen Tomahawks auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben viele davon, aber wir brauchen sie. Ich meine, wir können sie für unser Land nicht aufbrauchen."

Heute wird sich Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Es wird erwartet, dass Selenskyj von einer Lieferung überzeugen will. In den vergangenen Tagen hatte sich der US-Präsident noch offener gegenüber einer Lieferung gezeigt und gesagt, die Ukraine wolle gegen Russland "in die Offensive gehen". Er selbst werde nach dem Treffen mit Selenskyj entscheiden, ob er der Strategie zustimme. Auch Kriegsminister Pete Hegseth hatte eine Lieferung angedeutet.

Journalist von staatlicher russischer Nachrichtenagentur in Ukraine getötet