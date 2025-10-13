Newsblog zum Ukraine-Krieg Russen feuern Raketen auf Truppenübungsplatz – Tote
Bei einem Angriff sind ukrainische Soldaten getötet worden. Eine Entscheidung über Tomahawk-Lieferungen steht wohl bevor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 16. Oktober
Kiew: Nordkoreanische Soldaten steuern Drohnen über der Ukraine
Nordkoreanische Soldaten steuern nach ukrainischen Angaben von Russland aus Drohnen für Aufklärungseinsätze über der Ukraine. Die Einheiten operieren von der russischen Region Kursk aus, um ukrainische Stellungen in der benachbarten Region Sumy ausfindig zu machen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass Kiew über einen Einsatz nordkoreanischer Soldaten berichtet.
Im vergangenen Jahr kämpften Tausende nordkoreanische Soldaten an der Seite russischer Streitkräfte in derselben Region. Sie sollen hohe Verluste erlitten haben. Nordkorea und Russland haben einen Verteidigungspakt unterzeichnet und ihre militärische Zusammenarbeit ausgebaut. Die Ukraine und Südkorea schätzen, dass Pjöngjang mehr als 10.000 Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine im Gegenzug für wirtschaftliche und militärtechnische Hilfe entsandt hat.
Russen feuern Raketen auf Truppenübungsplatz – Tote
In der Südukraine hat es nach dem Einschlag von zwei russischen ballistischen Raketen erneut Tote auf einem Ausbildungsplatz der ukrainischen Armee gegeben. "Wir sprechen den Familien und Nahestehenden der Getöteten unser Mitgefühl aus", teilte das Kommando der Heeresgruppe Süd auf Facebook mit.
Wie viele Tote und Verletzte es gegeben hat, wurde nicht mitgeteilt. Der Angriff sei trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in einem "relativ ruhigen Teil unseres Landes" im Hinterland erfolgt.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Dabei hat Russland schon mehrfach auch größere Ansammlungen ukrainischer Soldaten mit Raketen getroffen.
Merz: Wir wehren Putins "Offensive der Verunsicherung" ab
Deutschland wird nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz die "Offensive der Verunsicherung" abwehren, die Russlands Präsident Wladimir Putin gestartet habe. Dieser habe sich verkalkuliert, sagt Merz in seiner Regierungserklärung im Bundestag. "Wir lassen uns nicht verängstigen ... Wir werden uns dagegen wehren." Der neue Nationale Sicherheitsrat erarbeite derzeit einen umfassenden Aktionsplan zur Abwehr hybrider Gefahren, den er in seiner konstituierenden Sitzung in wenigen Tagen beraten werde. Dies sei eine gesamtstaatliche, ressortübergreifende Aufgabe.
Selenskyj: Russischer Angriff mit über 300 Drohnen und 37 Raketen
Die Ukraine meldet erneut einen massiven russischen Luftangriff. Russland habe in der Nacht mit mehr als 300 Drohnen und 37 Raketen angegriffen, teilt Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. "Die Russen nutzen in diesem Herbst jeden einzelnen Tag, um unsere Energie-Infrastruktur anzugreifen", schreibt Selenskyj auf der Online-Plattform X.
Genauer hat der russische Angriff den Betrieb von Gasproduktionsanlagen des ukrainischen Energieversorgers DTEK in der zentralen Region Poltawa lahmgelegt. Dies teilt das Unternehmen auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Russland habe die Energie-Infrastruktur mit Drohnen und Raketen attackiert.
Minister macht Hoffnung auf Tomahawk-Entscheidung
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, am Freitag im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump die Freigabe für den Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von rund 2.500 Kilometern zu erhalten. Jetzt deutete der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal an, dass die Präsidenten nach dem geplanten Treffen eine Entscheidung bekannt geben werden.
Auf einer Pressekonferenz nach einem Nato-Treffen am Mittwoch sagte Schmyhal, die Länder hätten über den Bedarf der Ukraine gesprochen. Ohne konkrete Systeme zu nennen, sagte er, die Parteien hätten alle Arten von Langstreckenwaffen erörtert. Die Entscheidungen würden von den jeweiligen Präsidenten bekannt gegeben werden.
USA fordern von Japan Stopp russischer Energieimporte
Die USA haben Japan aufgefordert, seine Importe russischer Energie vollständig einzustellen. Dies teilt US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem japanischen Kollegen Katsunobu Kato auf der Online-Plattform X mit. "Minister Kato und ich haben auch wichtige Fragen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Japan und die Erwartung der Regierung besprochen, dass Japan die Einfuhr russischer Energie einstellt." Bessent und Kato haben sich am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds sowie der Treffen der G7- und G20-Finanzminister in Washington getroffen.
Trump: Indien kauft kein Öl mehr von Russland
Indiens Premierminister Narendra Modi hat US-Präsident Donald Trump zufolge einen Kaufstopp Neu Delhis für russisches Erdöl zugesichert. "Er hat mir versichert, dass kein Erdöl aus Russland gekauft werden wird", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Weißen Haus. "Das kann man nicht sofort tun. Es ist ein Prozess, aber der Prozess wird bald vorbei sein", fügte er hinzu.
Die indische Regierung bestätigte die Aussagen Trumps zunächst nicht. Modi schien jedoch an einer Verbesserung der Beziehungen zu den USA interessiert, als er am Samstag den neuen US-Botschafter in Indien, den Trump-Verbündeten Sergio Gor, nur wenige Stunden nach dessen Ankunft in Neu Delhi traf. Gor erklärte nach dem Treffen mit Modi, die US-Regierung schätze die Beziehungen mit Indien.
Trump kam im Weißen Haus auch auf seine Beziehung zu Modi zu sprechen. Der indische Premier sei "ein großartiger Mann", sagte der US-Präsident und fügte hinzu: "Er liebt Trump". Er wolle Modis politische Karriere nicht zerstören. "Ich habe Indien seit Jahren beobachtet. Es ist ein unglaubliches Land und jedes Jahr gab es einen neuen Anführer." Sein "Freund" Modi stehe nun bereits sehr lange an der Spitze Indiens.
Mittwoch, 15. Oktober
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters