Newsblog zum Ukraine-Krieg Minister macht Hoffnung auf Tomahawk-Entscheidung

Ein Tomahawk-Marschflugkörper in der Luft (Symbolbild): Eine Lieferung dieser Waffe an die Ukraine könnte Russland vor große Probleme stellen. (Quelle: imago stock&people via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Eine Entscheidung über Tomahawk-Lieferungen steht offenbar bevor. Ein US-Minister formuliert eine Drohung an den Kreml. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 16. Oktober

Minister macht Hoffnung auf Tomahawk-Entscheidung

Am Freitag will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump die Freigabe für den Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land bekommen, die eine Reichweite von rund 2.500 Kilometern haben. Jetzt deutete der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal an, dass die Präsidenten nach dem geplanten Treffen eine Entscheidung bekannt geben werden.

Auf einer Pressekonferenz nach einem Nato-Treffen am Mittwoch sagte Schmyhal, die Länder hätten über den Bedarf der Ukraine gesprochen. Ohne konkrete Systeme zu nennen, sagte er, die Parteien hätten alle Arten von Langstreckenwaffen erörtert. Alle Entscheidungen würden von den jeweiligen Präsidenten bekannt gegeben werden.

USA fordern von Japan Stopp russischer Energieimporte

Die USA haben Japan aufgefordert, seine Importe russischer Energie vollständig einzustellen. Dies teilt US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem japanischen Kollegen Katsunobu Kato auf der Online-Plattform X mit. "Minister Kato und ich haben auch wichtige Fragen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Japan und die Erwartung der Regierung besprochen, dass Japan die Einfuhr russischer Energie einstellt." Bessent und Kato haben sich am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds sowie der Treffen der G7- und G20-Finanzminister in Washington getroffen.

Trump: Indien kauft kein Öl mehr von Russland

Indiens Premierminister Narendra Modi hat US-Präsident Donald Trump zufolge einen Kaufstopp Neu Delhis für russisches Erdöl zugesichert. "Er hat mir versichert, dass kein Erdöl aus Russland gekauft werden wird", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Weißen Haus. "Das kann man nicht sofort tun. Es ist ein bisschen ein Prozess, aber der Prozess wird bald vorbei sein", fügte er hinzu.

Die indische Regierung bestätigte die Aussagen Trumps zunächst nicht. Modi schien jedoch an einer Verbesserung der Beziehungen zu den USA interessiert, als er am Samstag den neuen US-Botschafter in Indien, den Trump-Verbündeten Sergio Gor, nur wenige Stunden nach dessen Ankunft in Neu Delhi traf. Gor erklärte nach dem Treffen mit Modi, die US-Regierung schätze die Beziehungen mit Indien.