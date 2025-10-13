Newsblog zum Ukraine-Krieg Minister macht Hoffnung auf Tomahawk-Entscheidung
Eine Entscheidung über Tomahawk-Lieferungen steht offenbar bevor. Ein US-Minister formuliert eine Drohung an den Kreml. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 16. Oktober
Minister macht Hoffnung auf Tomahawk-Entscheidung
Am Freitag will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump die Freigabe für den Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land bekommen, die eine Reichweite von rund 2.500 Kilometern haben. Jetzt deutete der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal an, dass die Präsidenten nach dem geplanten Treffen eine Entscheidung bekannt geben werden.
Auf einer Pressekonferenz nach einem Nato-Treffen am Mittwoch sagte Schmyhal, die Länder hätten über den Bedarf der Ukraine gesprochen. Ohne konkrete Systeme zu nennen, sagte er, die Parteien hätten alle Arten von Langstreckenwaffen erörtert. Alle Entscheidungen würden von den jeweiligen Präsidenten bekannt gegeben werden.
USA fordern von Japan Stopp russischer Energieimporte
Die USA haben Japan aufgefordert, seine Importe russischer Energie vollständig einzustellen. Dies teilt US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem japanischen Kollegen Katsunobu Kato auf der Online-Plattform X mit. "Minister Kato und ich haben auch wichtige Fragen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Japan und die Erwartung der Regierung besprochen, dass Japan die Einfuhr russischer Energie einstellt." Bessent und Kato haben sich am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds sowie der Treffen der G7- und G20-Finanzminister in Washington getroffen.
Trump: Indien kauft kein Öl mehr von Russland
Indiens Premierminister Narendra Modi hat US-Präsident Donald Trump zufolge einen Kaufstopp Neu Delhis für russisches Erdöl zugesichert. "Er hat mir versichert, dass kein Erdöl aus Russland gekauft werden wird", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Weißen Haus. "Das kann man nicht sofort tun. Es ist ein bisschen ein Prozess, aber der Prozess wird bald vorbei sein", fügte er hinzu.
Die indische Regierung bestätigte die Aussagen Trumps zunächst nicht. Modi schien jedoch an einer Verbesserung der Beziehungen zu den USA interessiert, als er am Samstag den neuen US-Botschafter in Indien, den Trump-Verbündeten Sergio Gor, nur wenige Stunden nach dessen Ankunft in Neu Delhi traf. Gor erklärte nach dem Treffen mit Modi, die US-Regierung schätze die Beziehungen mit Indien.
Trump kam im Weißen Haus auch auf seine Beziehung zu Modi zu sprechen. Der indische Premier sei "ein großartiger Mann", sagte der US-Präsident und fügte hinzu: "Er liebt Trump". Er wolle Modis politische Karriere nicht zerstören. "Ich habe Indien seit Jahren beobachtet. Es ist ein unglaubliches Land und jedes Jahr gab es einen neuen Anführer." Sein "Freund" Modi stehe nun bereits sehr lange an der Spitze Indiens.
Mittwoch, 15. Oktober
Hegseth: Ukraine-Krieg könnte für Kreml richtig teuer werden
Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs erhöht US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Druck auf den Kreml. Falls es nicht bald Frieden gebe, würden die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten die notwendigen Schritte unternehmen, um den Krieg für Russland richtig teuer zu machen, sagte der Minister, den die US-Regierung mittlerweile als "Kriegsminister" bezeichnet, beim Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Die Kosten für die andauernden Aggressionen Moskaus gegen Kiew müssten erhöht werden. "Falls wir diesen Schritt gehen müssen, steht das Kriegsministerium der Vereinigten Staaten bereit, seinen Beitrag zu leisten, wie es nur die USA können."
Hegseth hatte zuvor gesagt, dass er künftig mit mehr "Feuerkraft" vonseiten der Nato rechne. Frieden könne erreicht werden, indem man "stark" sei, sagte er und verwies darauf, dass europäische Länder mittlerweile US-Waffen zur Verteidigung im Ukraine-Krieg kauften. Hegseth erwarte, dass künftig noch mehr Länder Waffenkäufe erwägen.
Deutschland sagt Ukraine weitere Milliardenhilfen zu
Deutschland hat der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro zugesagt. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte am Mittwoch bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten in Brüssel an, damit solle vor allem die ukrainische Luftverteidigung gegen die Angriffe des russischen Militärs gestärkt werden. Ein Paket im Umfang von 500 Millionen Dollar beinhalte unter anderem Patriot-Abfangraketen, Radarsysteme sowie präzisionsgelenkte Artillerieraketen und Munition. Zudem werde Deutschland zwei weitere IRIS-T-Luftverteidigungssysteme samt einer großen Anzahl an Lenkflugkörpern liefern. Darüber hinaus umfasse die Hilfe Panzerabwehrwaffen, Kommunikationsgeräte und moderne Handfeuerwaffen.
"Die aktuellen Entwicklungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine müssen unsere Entschlossenheit stärken, unsere Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen", sagte der Minister. Pistorius begründete die fortgesetzte Unterstützung mit der Lage auf dem Schlachtfeld. Russland zeige keine erkennbare Absicht, diesen Krieg zu beenden, und versuche, seine Misserfolge durch Angriffe auf ukrainische Städte zu verschleiern. Gleichzeitig sei zu beobachten, wie die ukrainischen Streitkräfte die russischen Vorstöße merklich verzögerten. Pistorius sprach von schätzungsweise 300.000 russischen Opfern seit Jahresbeginn.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte, er erwarte weitere Ankündigungen bei dem Treffen. Er wies darauf hin, dass über den Mechanismus bereits zwei Milliarden Dollar zugesagt worden seien. Dieser Betrag bleibt jedoch hinter den 3,5 Milliarden Dollar zurück, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bis Oktober erhofft hatte. Während Schweden, Estland und Finnland am Mittwoch Beiträge zusagten, sahen sich Länder wie Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien Kritik ausgesetzt, weil sie sich zurückhielten. Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) ist die Militärhilfe für die Ukraine im Juli und August im Vergleich zum ersten Halbjahr um über 40 Prozent zurückgegangen.
Hegseth verspricht "Feuerkraft" für die Ukraine
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat beim Nato-Treffen in Brüssel mehr militärische Unterstützung für die Ukraine angekündigt. "Feuerkraft, das ist es, was kommt", sagte Hegseth am Mittwoch und bestätigte damit Aussagen von Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Die Zusagen europäischer Staaten würden bald zu konkreten Fähigkeiten für die Ukraine werden, erklärte Hegseth.
Die Ankündigungen stehen im Zusammenhang mit der neuen Initiative "Prioritized Ukraine Requirements List" (PURL), über die Nato-Staaten Waffen und Ausrüstung für Kiew finanzieren. Laut Hegseth sollen durch die Käufe europäischer Partner vor allem amerikanische Systeme in die Ukraine gelangen.
Ob die von der Ukraine geforderten Tomahawk-Langstreckenraketen Teil der Lieferungen sein werden, ist laut Hegseth noch offen. Die Entscheidung darüber liege bei US-Präsident Donald Trump. Während des Treffens in Brüssel stand die Frage laut Nato-Generalsekretär Rutte jedoch nicht auf der Tagesordnung.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters