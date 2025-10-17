Treffen mit Trump Selenskyjs Tomahawks rücken in weiter Ferne
Eigentlich wollte Wolodymyr Selenskyj Donald Trump im Oval Office von der Tomahawk-Lieferung überzeugen. Das könnte sich nun erledigt haben.
Die Chancen schienen gut zu stehen, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump mit einer Zusage für die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern wieder heimfliegt. Doch dann telefonierte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin – und äußerte sich plötzlich deutlich zurückhaltender.
Vor dem Besuch Selenskyjs im Oval Office sind die Erwartungen für einen Durchbruch für die US-amerikanische Unterstützung der Ukraine deutlich gesunken. Viel eher besteht die Gefahr, dass Trump seine Einstellung wieder einmal geändert hat und sich jetzt wieder Putin annähert.
- Neuordnung der Welt: "Für Deutschland ist das eine schlechte Nachricht"
- Mehr als 70 Flugzeuge: Nato übt mit Atomwaffen – Botschaft an Putin
Denn nach dem Telefonat am Donnerstag folgte schnell die Verkündung eines weiteren Treffens mit dem russischen Staatschef, ausgerechnet in der EU im ungarischen Budapest. Die Ukraine wurde von dieser Ankündigung offenbar komplett unvorbereitet getroffen, berichtet die "Zeit". Dies ist ein Hinweis darauf, welche Relevanz Trump der ukrainischen Meinung zumisst.
Trump plötzlich zögerlich
Auch die Äußerungen Trumps nach dem Telefonat mit Putin lassen wenig Hoffnung für die Ukraine. "Wir brauchen Tomahawks auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben viele davon, aber wir brauchen sie." Man könne die eigenen Vorräte nicht aufbrauchen. "Sie sind sehr wichtig, sehr präzise und sehr gut. Ich weiß also nicht, was wir da machen können."
Dabei ließ er sich offenbar deutlich von Putin ins Gewissen reden. So sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow, der russische Präsident habe die Frage der Lieferung von Tomahawk-Gewehren an die Ukraine in dem Telefonat direkt angesprochen.
Dabei habe Putin seinen Standpunkt bekräftigt, "dass Tomahawk-Waffen die Lage auf dem Schlachtfeld nicht ändern würden, sondern den Beziehungen zwischen unseren Ländern erheblichen Schaden zufügen würden, ganz zu schweigen von den Aussichten auf eine friedliche Lösung". Man hoffe daher, sagte Uschakow, dass Trump dies bei seinem Gespräch mit Selenskyj am Freitag berücksichtigen werde.
Zunächst zeigte sich Trump offen
Es scheint tatsächlich Eindruck auf den US-Präsidenten gemacht zu haben, denn zuvor hatte dieser sich bezüglich der Ukraine deutlich unterstützender geäußert. Zuletzt hatte er angekündigt: "Sie wollen in die Offensive gehen. Ich werde eine Entscheidung dazu treffen." Selenskyj "will Waffen. Er möchte Tomahawks haben", betonte Trump dabei explizit und zeigte sich offen für die Lieferung.
Zudem zeigte er Unverständnis, warum Putin den Krieg weiter fortsetze. "Ich bin sehr enttäuscht, denn Wladimir und ich hatten ein sehr gutes Verhältnis", sagte er zwischenzeitlich.
Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte zudem erklärt, Washington sei bereit, "Russland Kosten aufzuerlegen", wie es "nur die USA können". Darüber hinaus gab es zuletzt Meldungen, dass die USA die ukrainische Armee bereits deutlich stärker mit Geheimdienstinformationen unterstützen, als offiziell bekannt ist.
Selenskyj besuchte bereits Tomahawk-Hersteller
Es war erwartet worden, dass Selenskyj Trump beim persönlichen Auseinandertreffen endgültig von der Lieferung der Tomahawks überzeugen wollte. Zuvor hatte er bereits öffentlich darum geworben. "Wir sehen und hören, dass Russland Angst hat, dass die Amerikaner uns Tomahawks geben könnten. Das zeigt, dass diese Art von Druck zu Frieden beitragen kann."
Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und würden der Ukraine damit Angriffe bis tief in russisches Gebiet ermöglichen. Zudem können sie prinzipiell auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden
Dabei waren seine Planungen offenbar schon vorangeschritten. Vor dem Treffen mit Trump traf er einen US-amerikanischen Produzenten von Tomahawk-Marschflugkörpern und Patriot-Systemen in den USA. Man habe mit Vertretern des Rüstungskonzerns Raytheon bereits über "Produktionskapazitäten und mögliche Wege für eine Zusammenarbeit zur Stärkung der Luftverteidigung und der Langstreckenfähigkeiten der Ukraine gesprochen", erklärte Selenskyj am Freitag in Onlinediensten. Auch über eine mögliche gemeinsame US-ukrainische Produktion sei gesprochen worden.
Die Aussicht, dass die USA der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper liefern könnten, zwinge Moskau zu Verhandlungen, fügte Selenskyj hinzu. "Wir können bereits beobachten, dass Moskau sich beeilt, den Dialog wieder aufzunehmen", erklärte er.
Nach den neuesten Trump-Äußerungen scheint es allerdings unwahrscheinlich, dass Selenskyj das Weiße Haus mit konkreten Ergebnissen verlassen wird. Vielmehr führt die neue Dialogbereitschaft Moskaus zu einer Abmilderung von Trumps Handlungsbereitschaft, etwas gegen Putin zu unternehmen.
Trump verfällt in alte Muster
Dabei zeigt sich ein Muster, das in der Vergangenheit häufiger beobachtet werden konnte. So kündigte Trump schon des Öfteren ein härteres Vorgehen gegenüber Putin an, bis er mit dem russischen Präsidenten sprach und plötzlich deutlich versöhnlicher klang.
Im Frühjahr warf Trump Putin vor, "mit dem Feuer zu spielen", und sagte, er erwäge, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Er erklärte jedoch, er brauche noch zwei Wochen, um zu wissen, ob Putin es mit den Verhandlungen ernst meine. Er verhängte die Sanktionen nie.
Anfang August setzte Trump Putin eine neue Frist, den Krieg zu beenden. Dann traf sich Trump mit dem russischen Präsidenten in Alaska und verkündete anschließend, man habe Fortschritte auf dem Weg zum Frieden erzielt. Putin setzte jedoch seinen Angriff auf die Ukraine im Anschluss noch intensiver fort. Nun könnte sich das Muster wiederholen.
- nytimes.com: "After ‘Productive’ Call, Trump Plans Another Meeting With Putin" (englisch)
- kyivindependent.com: "'We need them too' — Trump hesitant on providing Tomahawk missiles to Ukraine following call with Putin, ahead of talks with Zelensky" (englisch)
- zeit.de: "Das war es dann wohl mit den Tomahawks" (englisch)
- Mit Material der Nachrichtenagentur AFP