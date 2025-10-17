Treffen mit Trump Selenskyjs Tomahawks rücken in weiter Ferne

Eigentlich wollte Wolodymyr Selenskyj Donald Trump im Oval Office von der Tomahawk-Lieferung überzeugen. Das könnte sich nun erledigt haben.

Die Chancen schienen gut zu stehen, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump mit einer Zusage für die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern wieder heimfliegt. Doch dann telefonierte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin – und äußerte sich plötzlich deutlich zurückhaltender.

Vor dem Besuch Selenskyjs im Oval Office sind die Erwartungen für einen Durchbruch für die US-amerikanische Unterstützung der Ukraine deutlich gesunken. Viel eher besteht die Gefahr, dass Trump seine Einstellung wieder einmal geändert hat und sich jetzt wieder Putin annähert.

Denn nach dem Telefonat am Donnerstag folgte schnell die Verkündung eines weiteren Treffens mit dem russischen Staatschef, ausgerechnet in der EU im ungarischen Budapest. Die Ukraine wurde von dieser Ankündigung offenbar komplett unvorbereitet getroffen, berichtet die "Zeit". Dies ist ein Hinweis darauf, welche Relevanz Trump der ukrainischen Meinung zumisst.

Trump plötzlich zögerlich

Auch die Äußerungen Trumps nach dem Telefonat mit Putin lassen wenig Hoffnung für die Ukraine. "Wir brauchen Tomahawks auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben viele davon, aber wir brauchen sie." Man könne die eigenen Vorräte nicht aufbrauchen. "Sie sind sehr wichtig, sehr präzise und sehr gut. Ich weiß also nicht, was wir da machen können."

Dabei ließ er sich offenbar deutlich von Putin ins Gewissen reden. So sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow, der russische Präsident habe die Frage der Lieferung von Tomahawk-Gewehren an die Ukraine in dem Telefonat direkt angesprochen.

Dabei habe Putin seinen Standpunkt bekräftigt, "dass Tomahawk-Waffen die Lage auf dem Schlachtfeld nicht ändern würden, sondern den Beziehungen zwischen unseren Ländern erheblichen Schaden zufügen würden, ganz zu schweigen von den Aussichten auf eine friedliche Lösung". Man hoffe daher, sagte Uschakow, dass Trump dies bei seinem Gespräch mit Selenskyj am Freitag berücksichtigen werde.

