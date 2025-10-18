Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Noch vor dem Treffen von Wolodymyr Selenskyj mit Donald Trump telefonierte Kremlchef Wladimir Putin mit dem US-Präsidenten. Nun steht fest: Wieder ist es Russland gelungen, dass Trump mit Blick auf den Ukraine-Krieg einen Rückzieher macht.

Er wirkte etwas einsam, als er am Freitagnachmittag (Ortszeit) vor dem Weißen Haus in Washington stand. Wolodymyr Selenskyj hat in der US-Hauptstadt eine Pressekonferenz geplant. Zuvor hatte er US-Präsident Donald Trump und führende Mitglieder für ein Gespräch getroffen. Die Themen waren durchaus gewichtig: Die Ukraine hoffte auf weitere US-Unterstützungen – etwa mit dem US-Marschflugkörper Tomahawk oder mit Flugabwehrsystemen aus den Vereinigten Staaten.

Vor diesem Hintergrund lief das Treffen für Selenskyj enttäuschend. Der ukrainische Präsident stand am Ende mit leeren Händen da. Seine improvisierte Pressekonferenz vor dem Zaun des Weißen Haus sendete eben nicht die Botschaft, dass er soeben aus einem Treffen mit Freunden kam.

Trump und Selenskyj: Ein folgenschweres Treffen – Kommentar

Trotzdem übte Selenskyj keinerlei Kritik an der US-Regierung. Er weiß: Die Ukraine ist auf Trump angewiesen. Auch die Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen im Februar dürfte Selenskyj noch präsent gewesen sein: Damals hatte der US-Präsident ihn ohne Essen aus dem Weißen Haus werfen lassen.

Deshalb wählte Selenskyj seine Worte mit Bedacht, zögerte bei Fragen von Journalisten oft zunächst einen kurzen Moment. So, als würde er jede Antwort genau abwägen wollen.

Es war kein einfacher Tag für den ukrainischen Präsidenten. Erneut musste er sich im Weißen Haus Kommentare zu seinem Outfit abhören, musste sich mehrfach rechtfertigen, warum Kremlchef Wladimir Putin und er sich hassen. All das, obwohl Russland seit mehr als dreieinhalb Jahren die Ukraine überfällt und das Land seither um die Existenz kämpfen muss.

Trotzdem bedankte sich Selenskyj am Nachmittag bei Trump für das "produktive Gespräch". Über Tomahawk-Lieferungen habe man gesprochen, doch beide Seiten haben Stillschweigen darüber vereinbart.

Nur gelegentlich schien die Enttäuschung des ukrainischen Präsidenten durch. "Die amerikanische Seite hat gesagt: 'Sie müssen das verstehen: Wir brauchen sie selbst'", erklärte Selenskyj, als er auf die Tomahawk angesprochen wurde. Mit Blick auf das anstehende Treffen zwischen Trump und Putin sagte er: "Es gibt viele positive Botschaften (von Russland, Anm. d. Red), aber nicht in unsere Richtung." Er sei offen für jedes Format, das "uns einem Frieden näherbringt".