Polnisches Gericht entscheidet Nord-Stream-Verdächtiger wird nicht ausgeliefert

Von t-online Aktualisiert am 17.10.2025 - 14:40 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Ukrainer Wolodymyr Z. verlässt den Gerichtssaal eines Landgerichts. Ihm wird vorgeworfen, an der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen zu sein. (Quelle: Czarek Sokolowski/dpa)

Einer der mutmaßlichen Saboteure der Nord-Stream-Pipelines wird nicht nach Deutschland ausgeliefert. Das hat ein polnisches Gericht entschieden.

Ein polnisches Gericht lehnt die Auslieferung eines ukrainischen Tauchers an Deutschland im Zusammenhang mit den Sabotageakten gegen die Nord-Stream-Pipelines ab. Das teilte ein Richter mit. Die deutschen Behörden ermitteln wegen der Zerstörung der beiden Gaspipelines in der Ostsee im September 2022.

Der Anschlag gegen das frühere deutsch-russische Prestigeprojekt Nord Stream hatte vor drei Jahren weltweit Aufsehen erregt. Ein halbes Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beschädigten mehrere Sprengungen die beiden Pipelines so sehr, dass kein Gas mehr durchgeleitet werden konnte. Die Explosionen wurden in der Nähe der Insel Bornholm registriert. Wenig später entdeckte man vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen.

Weiterer Verdächtiger wird ebenfalls nicht ausgeliefert

Durch Nord Stream 1 floss bis dahin russisches Erdgas nach Deutschland. Nord Stream 2 war wegen des Krieges noch nicht in Betrieb. Nach Überzeugung der deutschen Ermittler soll der Verdächtige K. ein Team von insgesamt sieben Personen geleitet haben, darunter vier Taucher. Für die Anschläge sollen sie in Deutschland die Segeljacht "Andromeda" angemietet haben, mit der sie dann hinaus auf die Ostsee gefahren sein sollen.

Die Auslieferung eines weiteren Verdächtigen lehnte ein italienisches Gericht bereits am Mittwoch ab. Der Kassationshof in Rom begründete seine Entscheidung damit, dass nach der Festnahme des 49-jährigen Ukrainers im August die Rechte von dessen Anwalt verletzt worden seien. Deshalb müsse ein anders zusammengesetztes Gericht über den Auslieferungsantrag neu entscheiden, wie der Anwalt des Mannes mitteilte.