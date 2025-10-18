"Tages-Anzeiger": Kein dauerhafter Frieden ohne die EU

Der Schweizer "Tages-Anzeiger" kommentiert am Samstag das geplante Treffen von Trump mit Putin in Budapest: "Die Wahl hat natürlich Methode. Trump schätzt Ungarns Viktor Orbán als Verbündeten und lässt generell keine Gelegenheit aus, die verhasste EU vor der Welt zu demütigen. […] Frieden in der Ukraine ist aus Trumps Sicht eine Sache, die er mit Putin über die Köpfe der Europäer hinweg ausmacht, unter Supermächtigen."

Die Zeitung schreibt weiter: "Statt zu klagen, würden die Europäer besser daran tun, dort mitzugestalten, wo ohne ihren Beitrag Fortschritt nicht möglich ist. Dauerhaften Frieden wird es jedenfalls weder in Nahost noch in der Ukraine geben, ohne dass Europa politisch, wirtschaftlich und humanitär mitwirkt. Trump hin oder her."

"The Times": Viele offene Fragen vor Ukraine-Treffen in Budapest

In der britischen "Times" heißt es am Samstag: "Die Ankündigung von Präsident Trump, dass er sich mit Präsident Putin in Budapest treffen wird, um über die Beendigung des "unrühmlichen" Krieges in der Ukraine zu sprechen, gibt dem Dialog über die Zukunft des Landes eine neue Wendung."

Vieles sei unklar, schreibt die Londoner Zeitung. "Sieht Trump seinen Erfolg bei der Vermittlung eines Waffenstillstands in Gaza als Bestätigung dafür, dass seine persönliche Intervention und Autorität Konflikte beenden kann, die mit konventioneller Diplomatie nicht gelöst werden konnten, egal wie hartnäckig sie auch sein mögen? Hat er irgendwelche Signale erhalten, wonach der russische Präsident möglicherweise entgegenkommender oder aufrichtiger sein wird als beim Gipfeltreffen in Alaska, das hinsichtlich eines Bekenntnisses Russlands zur Beendigung des Krieges weithin als erfolglos betrachtet wurde?

Und war der Vorschlag, dass die USA Tomahawk-Raketen liefern könnten, ein Signal für eine zunehmende Unterstützung der Ukraine und für die Verärgerung über die Unnachgiebigkeit Russlands oder lediglich eine Drohung, um Putin zurück an den Verhandlungstisch zu bringen?"

"De Telegraaf": EU von Ukraine-Gipfel in Ungarn nicht begeistert

Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" schreibt zu dem Ort des geplanten Treffens: "Für die Europäische Union ist diese Ortswahl ärgerlich. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán widersetzt sich seit Jahren Sanktionen gegen Russland und EU-Hilfen für die Ukraine. Ungarn ist eines der wenigen europäischen Länder, das weiterhin russisches Öl und Gas importiert, eine wichtige Finanzierungsquelle für die russische Kriegswirtschaft. Orbán glaubt nicht an den Kurs der EU."