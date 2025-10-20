Newsblog zum Ukraine-Krieg Wenn Putin an der Macht bleibt: Tusk warnt vor "ewigem Krieg"

Donald Tusk (Archivbild): Der polnische Regierungschef warnt vor einem ewigen Krieg. (Quelle: Aleksander Kalka/imago-images-bilder)

Russlands Armee beschießt Kiew erneut – Dutzende Menschen werden verletzt. Ballons aus Belarus fliegen erneut nach Vilnius. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 26. Oktober

Nach monatelangen Sturmangriffen gegen ukrainische Stellungen rund um Pokrowsk am Rande des Donbass ist es russischen Soldaten nach Darstellung aus Kiew gelungen, in die schwer umkämpfte Stadt einzudringen. Die russischen Streitkräfte hätten mehrere kleinere Infanteriegruppen unter Umgehung der ukrainischen Linien in die Stadt eingeschleust, teilte der Generalstab in Kiew auf Facebook mit. Die rund 200 russischen Soldaten hätten sich festgesetzt und lieferten sich schwere Gefechte mit den ukrainischen Einheiten. Beide Seiten setzten dabei auch Kampfdrohnen ein.

Nach Darstellung der ukrainischen Generalität sind die Kämpfe "von hoher Dynamik und Intensität geprägt". Die russische Armee versuche unterdessen, die ukrainischen Verteidigungslinien mit Kampfpanzern und Schützenpanzern zu durchbrechen.

Russland hat größten ukrainischen Kaffeehersteller angegriffen

Die russische Armee hat in der Nacht zum Samstag eine Produktionsanlage des größten ukrainischen Kaffeeherstellers Idealist Coffee angegriffen. Das teilte das Unternehmen auf Facebook mit. Demnach habe ein ballistischer Einschlag erhebliche Zerstörungen verursacht. Das genaue Ausmaß sei noch unklar, ein Zeitplan für den Wiederaufbau liege nicht vor. Idealist Coffee erklärte: "Der nächtliche ballistische Angriff russischer Terroristen hat zu weiteren Zerstörungen unserer Produktionsanlagen geführt." Zudem kündigte das Unternehmen "Verzögerungen und unvermeidbare Unpünktlichkeiten" an.

Tusk warnt vor "ewigem Krieg" in der Ukraine

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rechnet nicht mit einem dauerhaften Frieden für die Ukraine, solange Russlands Präsident Wladimir Putin an der Macht ist. Der Konflikt drohe zu einem "permanenten ewigen Krieg" zu werden, wenn es nicht zu drastischen Veränderungen in Russland komme. "Die Hauptfrage ist jetzt, wie viele Opfer wir noch sehen werden", sagte der Politiker in einem Interview der "Sunday Times".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ihm gesagt, dass sein Land bereit sei, weitere zwei bis drei Jahre zu kämpfen, er aber zugleich hoffe, dass der Krieg nicht zehn Jahre dauern werde. Tusk betonte: "Ich habe keine Zweifel, dass die Ukraine als unabhängiger Staat überleben wird."

Putin äußert sich zu Atomraketentest