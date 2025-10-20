Newsblog zum Ukraine-Krieg Wenn Putin an der Macht bleibt: Tusk warnt vor "ewigem Krieg"
Russlands Armee beschießt Kiew erneut – Dutzende Menschen werden verletzt. Ballons aus Belarus fliegen erneut nach Vilnius. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Kiew: Rund 200 russische Soldaten in Pokrowsk eingedrungen
- Russland hat größten ukrainischen Kaffeehersteller angegriffen
- Tusk warnt vor "ewigem Krieg" in der Ukraine
- Drohnen verletzen 16 Personen im westrussischen Belgorod
- Drohne beim Anflug auf Moskau abgeschossen
- Ukrainische Drohnen setzen Umspannwerk in Brand
Sonntag, 26. Oktober
Kiew: Rund 200 russische Soldaten in Pokrowsk eingedrungen
Nach monatelangen Sturmangriffen gegen ukrainische Stellungen rund um Pokrowsk am Rande des Donbass ist es russischen Soldaten nach Darstellung aus Kiew gelungen, in die schwer umkämpfte Stadt einzudringen. Die russischen Streitkräfte hätten mehrere kleinere Infanteriegruppen unter Umgehung der ukrainischen Linien in die Stadt eingeschleust, teilte der Generalstab in Kiew auf Facebook mit. Die rund 200 russischen Soldaten hätten sich festgesetzt und lieferten sich schwere Gefechte mit den ukrainischen Einheiten. Beide Seiten setzten dabei auch Kampfdrohnen ein.
Nach Darstellung der ukrainischen Generalität sind die Kämpfe "von hoher Dynamik und Intensität geprägt". Die russische Armee versuche unterdessen, die ukrainischen Verteidigungslinien mit Kampfpanzern und Schützenpanzern zu durchbrechen.
Russland hat größten ukrainischen Kaffeehersteller angegriffen
Die russische Armee hat in der Nacht zum Samstag eine Produktionsanlage des größten ukrainischen Kaffeeherstellers Idealist Coffee angegriffen. Das teilte das Unternehmen auf Facebook mit. Demnach habe ein ballistischer Einschlag erhebliche Zerstörungen verursacht. Das genaue Ausmaß sei noch unklar, ein Zeitplan für den Wiederaufbau liege nicht vor. Idealist Coffee erklärte: "Der nächtliche ballistische Angriff russischer Terroristen hat zu weiteren Zerstörungen unserer Produktionsanlagen geführt." Zudem kündigte das Unternehmen "Verzögerungen und unvermeidbare Unpünktlichkeiten" an.
Tusk warnt vor "ewigem Krieg" in der Ukraine
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rechnet nicht mit einem dauerhaften Frieden für die Ukraine, solange Russlands Präsident Wladimir Putin an der Macht ist. Der Konflikt drohe zu einem "permanenten ewigen Krieg" zu werden, wenn es nicht zu drastischen Veränderungen in Russland komme. "Die Hauptfrage ist jetzt, wie viele Opfer wir noch sehen werden", sagte der Politiker in einem Interview der "Sunday Times".
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ihm gesagt, dass sein Land bereit sei, weitere zwei bis drei Jahre zu kämpfen, er aber zugleich hoffe, dass der Krieg nicht zehn Jahre dauern werde. Tusk betonte: "Ich habe keine Zweifel, dass die Ukraine als unabhängiger Staat überleben wird."
Putin äußert sich zu Atomraketentest
Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Sonntag den Test einer atomaren Langstreckenrakete seiner Streitkräfte bestätigt. Putin lobte die Rakete als "einmaliges Erzeugnis, das sonst niemand auf der Welt hat". Lesen Sie hier mehr dazu.
Drohnen verletzen 16 Personen im westrussischen Belgorod
In der westrussischen Region Belgorod sind nach Behördenangaben 16 Menschen durch ukrainische Drohnenangriffe verletzt worden. Die ukrainischen Streitkräfte hätten die Ortschaft Maslowa Pristan beschossen und dort zehn Zivilisten, unter ihnen zwei Minderjährige, verletzt, schrieb Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegramkanal. Zwei private Wohnhäuser seien durch die Sprengsätze stark beschädigt worden.
Etwas später informierte er über sechs weitere Opfer an anderer Stelle. So sind Gladkows Angaben nach in der Gebietshauptstadt Belgorod selbst drei Verletzte zu beklagen, darunter ein Angehöriger des Militärs. In der Ortschaft Dorogoschtsch im an die Ukraine grenzenden Landkreis Graiworon traf es drei weitere Personen, darunter einen 14-Jährigen.
Drohne beim Anflug auf Moskau abgeschossen
Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters eine Drohne im Anflug auf die Hauptstadt abgeschossen. Dies teilt Sergej Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.
26 Verletzte bei Angriffen auf Kiew
Bei dem nächtlichen russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben der Militärverwaltung 26 Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. "Alle werden medizinisch versorgt, einige wurden ins Krankenhaus eingeliefert", teilt die Verwaltung mit. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Hochhäuser in Kiew bei Luftangriff getroffen
Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko zwei Hochhäuser getroffen worden. Er lässt offen, ob es sich um einen direkten Treffer handelt oder ob Trümmer abgefangener Flugkörper auf die Wohngebäude gefallen sind.
Samstag, 25. Oktober
Ballons aus Belarus legen erneut Flughafen von Vilnius lahm
Wegen des erneuten Eindringens von Wetterballons aus dem benachbarten Belarus hat Litauen am Samstag den Flughafen der Hauptstadt Vilnius geschlossen. Es handele sich um den vierten derartigen Vorfall in diesem Monat, teilte das Nationale Krisenzentrum (NCMC) des baltischen Landes mit. Der Flugverkehr sei bis 2 Uhr (1 Uhr MESZ) am Sonntag ausgesetzt worden. Litauen hat erklärt, die Ballons würden zum Zigarettenschmuggel eingesetzt.
Die Regierung wirft dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, dies nicht zu unterbinden. In den vergangenen Wochen war der europäische Flugverkehr wiederholt durch das Auftauchen von Drohnen und andere Verletzungen des Luftraums gestört worden, unter anderem an Flughäfen in Kopenhagen, München und im Baltikum.
Moskaus Sondergesandter sieht diplomatische Lösung nahe
Kurz nach den von den USA erlassenen Sanktionen gegen Russland sieht ein Moskauer Top-Diplomat plötzlich Chancen auf ein schnelles Ende des Kriegs. "Ich glaube, Russland und die USA und die Ukraine sind tatsächlich ziemlich nah an einer diplomatischen Lösung", sagte der Moskauer Sondergesandte für die Gespräche mit der Trump-Administration Kirill Dmitrijew in einem Interview mit dem US-Sender CNN.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa