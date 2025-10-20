Newsblog zum Ukraine-Krieg Ballons aus Belarus dringen erneut nach Litauen ein

Ein Wetterballon mit einer Radiosonde: Mehrere solcher Flugkörper sind in den Luftraum vom Litauen gelangt (Symbolbild) (Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/dpa)

Nato-Generalsekretär Mark Rutte äußert sich zuversichtlich. Aus Belarus fliegen erneut Ballons nach Litauen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 24. Oktober

Ballons aus Belarus legen Flughafen in Vilnius lahm

Wegen des Eindringens von Wetterballons aus dem benachbarten Belarus hat das Nato-Mitglied Litauen die Flughäfen der Hauptstadt Vilnius und Kaunas geschlossen. Es handele sich um den dritten Vorfall dieser Art in diesem Monat, teilte das litauische Verkehrsministerium am Freitagabend mit.

Das Nationale Krisenzentrum (NCMC) sprach von Dutzenden Ballons, die auf dem Radar zu sehen gewesen seien. Zuvor waren den Behörden zufolge am Dienstag sowie am 5. Oktober Schmugglerballons mit Zigaretten aus Belarus in den Luftraum der Hauptstadt eingedrungen. Die litauische Ministerpräsidentin Inga Ruginiene hatte am Mittwoch gedroht, die Grenze zu Belarus zu schließen, sollte es erneut zu einem solchen Vorfall kommen.

Kritische Lage für ukrainische Truppen um Pokrowsk

Die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine ist seit Monaten Schauplatz erbitterter Gefechte. Sie liegt an der Frontlinie im Donezker Gebiet, wo Russland seit Sommer versucht, tief in die ukrainischen Verteidigungszonen vorzustoßen. Mehrfach wechselte die Kontrolle über einzelne Stadtteile, im Abnutzungskrieg erlitten beide Seiten hohe Verluste. Jetzt scheint die Lage für die ukrainischen Truppen jedoch so kritisch wie nie. Mehr dazu lesen Sie hier.

Rutte: "Putin gehen Geld, Truppen und Ideen aus"

Die neuen US-Sanktionen gegen Russland setzen Kremlchef Putin unter Druck, glaubt Nato-Generalsekretär Mark Rutte. "Unsere Unterstützung für die Ukraine wirkt", sagt Rutte bei einem Treffen der Unterstützer der Ukraine in London. Putin gingen Geld, Truppen und Ideen aus. Zudem mache er auf dem Schlachtfeld in der Ukraine nur geringfügige Fortschritte.

Schwedt in Sorge: US-Sanktionen könnten Raffinerie in Deutschland treffen

Die USA hatten am Donnerstag neue Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil angekündigt. Als Grund nannte Finanzminister Scott Bessent die Weigerung von Kremlchef Putin, den Krieg in der Ukraine zu beenden. US-Präsident Donald Trump sagte, seine Gespräche mit Putin zur Beendigung des Ukraine-Krieges seien zwar "gut", führten jedoch "nirgendwo hin".

Zudem will Trump China und Indien dazu bringen, weniger Öl aus Russland zu kaufen. Die beiden Länder sind die wichtigsten Abnehmer für russisches Öl, mit dem der Kreml den Krieg gegen die Ukraine finanziert. Auch die EU-Mitgliedstaaten hatten sich am Mittwoch auf eine erneute Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau geeinigt. Sie umfassen vor allem ein Ende aller Importe von russischem Flüssiggas (LNG) durch EU-Staaten bis Ende 2026.

