Newsblog zum Ukraine-Krieg Ballons aus Belarus dringen erneut nach Litauen ein
Nato-Generalsekretär Mark Rutte äußert sich zuversichtlich. Aus Belarus fliegen erneut Ballons nach Litauen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Ballons aus Belarus legen Flughafen in Vilnius lahm
- Rutte: "Putin gehen Geld, Truppen und Ideen aus"
- Linnemann fordert geringeren Zuzug wehrfähiger Ukrainer
- Selenskyj trifft wohl König Charles in Windsor
- Wirtschaftsministerin Reiche überraschend in Kiew eingetroffen
- Merz: Luftraumverletzung weitere Provokation Russlands
Freitag, 24. Oktober
Ballons aus Belarus legen Flughafen in Vilnius lahm
Wegen des Eindringens von Wetterballons aus dem benachbarten Belarus hat das Nato-Mitglied Litauen die Flughäfen der Hauptstadt Vilnius und Kaunas geschlossen. Es handele sich um den dritten Vorfall dieser Art in diesem Monat, teilte das litauische Verkehrsministerium am Freitagabend mit.
Das Nationale Krisenzentrum (NCMC) sprach von Dutzenden Ballons, die auf dem Radar zu sehen gewesen seien. Zuvor waren den Behörden zufolge am Dienstag sowie am 5. Oktober Schmugglerballons mit Zigaretten aus Belarus in den Luftraum der Hauptstadt eingedrungen. Die litauische Ministerpräsidentin Inga Ruginiene hatte am Mittwoch gedroht, die Grenze zu Belarus zu schließen, sollte es erneut zu einem solchen Vorfall kommen.
Kritische Lage für ukrainische Truppen um Pokrowsk
Die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine ist seit Monaten Schauplatz erbitterter Gefechte. Sie liegt an der Frontlinie im Donezker Gebiet, wo Russland seit Sommer versucht, tief in die ukrainischen Verteidigungszonen vorzustoßen. Mehrfach wechselte die Kontrolle über einzelne Stadtteile, im Abnutzungskrieg erlitten beide Seiten hohe Verluste. Jetzt scheint die Lage für die ukrainischen Truppen jedoch so kritisch wie nie. Mehr dazu lesen Sie hier.
Rutte: "Putin gehen Geld, Truppen und Ideen aus"
Die neuen US-Sanktionen gegen Russland setzen Kremlchef Putin unter Druck, glaubt Nato-Generalsekretär Mark Rutte. "Unsere Unterstützung für die Ukraine wirkt", sagt Rutte bei einem Treffen der Unterstützer der Ukraine in London. Putin gingen Geld, Truppen und Ideen aus. Zudem mache er auf dem Schlachtfeld in der Ukraine nur geringfügige Fortschritte.
- Schwedt in Sorge: US-Sanktionen könnten Raffinerie in Deutschland treffen
Die USA hatten am Donnerstag neue Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil angekündigt. Als Grund nannte Finanzminister Scott Bessent die Weigerung von Kremlchef Putin, den Krieg in der Ukraine zu beenden. US-Präsident Donald Trump sagte, seine Gespräche mit Putin zur Beendigung des Ukraine-Krieges seien zwar "gut", führten jedoch "nirgendwo hin".
Zudem will Trump China und Indien dazu bringen, weniger Öl aus Russland zu kaufen. Die beiden Länder sind die wichtigsten Abnehmer für russisches Öl, mit dem der Kreml den Krieg gegen die Ukraine finanziert. Auch die EU-Mitgliedstaaten hatten sich am Mittwoch auf eine erneute Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau geeinigt. Sie umfassen vor allem ein Ende aller Importe von russischem Flüssiggas (LNG) durch EU-Staaten bis Ende 2026.
Explosion bei Passkontrolle: Vier Menschen am Bahnhof Owrutsch getötet
Bei einer Ausweiskontrolle sprengt sich ein Mann in der Nordukraine in die Luft. Er reißt drei weitere Menschen mit in den Tod. Der Mann war bereits polizeibekannt. Was bisher über die Tat bekannt ist.
Linnemann fordert geringeren Zuzug wehrfähiger Ukrainer
Die CDU will den Anstieg der Zahl wehrfähiger Ukrainer in Deutschland bremsen. "Es braucht ukrainische Soldaten, die ihr Land verteidigen", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitag dem Magazin "stern". "Deshalb ist es nicht richtig, dass derzeit vor allem viele junge Männer die Ukraine verlassen." Deutschland unterstütze die Ukraine "aus Überzeugung – aber der sprunghafte Zuzug nach Deutschland muss gestoppt werden", forderte Linnemann. Ähnlich hatte sich kürzlich schon CSU-Chef Markus Söder geäußert.
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine durften Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nur mit einer Erlaubnis verlassen, um einer womöglichen Einziehung zur Armee nicht zu entgehen. Ende August lockerte die ukrainische Regierung aber ihre Ausreiseregelungen: Männer zwischen 18 und 22 Jahren dürfen nun wieder das Land verlassen.
Das führte dazu, dass deutlich mehr junge Männer aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Laut Bundesinnenministerium stieg die Zahl der eingereisten jungen Ukrainer im Alter von 18 bis 22 Jahren von 19 pro Woche Mitte August auf zuletzt zwischen 1.400 und 1.800 pro Woche an.
Selenskyj trifft wohl König Charles in Windsor
In Windsor kam es offenbar zu einem Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und König Charles. Das berichtete das britische Medium "Mirror". Der ukrainische Präsident wird anschließend bei einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen erwartet. Der britische Premierminister Keir Starmer will die europäischen Verbündeten der Ukraine bei dem Treffen in London dazu aufrufen, mehr Waffen mit großer Reichweite an Kiew zu liefern.
Zu dem Treffen sollen neben Starmer und Selenskyj auch der Nato-Generalsekretär Mark Rutte, die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen und der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof erscheinen. Andere Staats- und Regierungschefs wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werden virtuell zugeschaltet.
Russland: Verletzte nach ukrainischem Drohnenangriff nahe Moskau
Bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau sind nach Angaben der örtlichen Behörden fünf Menschen verletzt worden. In der Stadt Krasnogorsk sei eine Drohne in ein Apartment geflogen, erklärt Gouverneur Andrej Worobjow. Krasnogorsk liegt 20 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, die Luftabwehr habe in der Nacht 111 ukrainische Drohnen über russischen Regionen abgefangen und zerstört – eine davon über der Region Moskau. Die Ukraine wehrt sich gegen den Angriffskrieg Russlands, das das Nachbarland immer wieder mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen überzieht.
Wirtschaftsministerin Reiche überraschend in Kiew eingetroffen
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist am Freitag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Ein Sprecher sagte, im Zentrum ihrer Reise bis einschließlich Sonntag stünden der Erhalt und der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur sowie der Ausbau der deutsch-ukrainischen Rüstungskooperation. Die CDU-Politikerin wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.
Russland habe vor dem vierten Kriegswinter gerade seine Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung verstärkt, sagte Reiche einer Mitteilung des Ministeriums zufolge. Das gefährde die Strom- und Wärmeversorgung im Winter. "Das sind gezielte Angriffe Putins auf die Zivilbevölkerung. Beim Wiederaufbau und der Sicherung der Energieversorgung wird dringende Hilfe benötigt." Hier solle ausgelotet werden, ob im Rahmen der deutsch-ukrainischen Energiepartnerschaft noch konkreter geholfen werden könne. "Gleiches gilt für den Ausbau der Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft."
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa