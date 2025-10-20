Newsblog zum Ukraine-Krieg Drohne beim Anflug auf Moskau abgeschossen

Ukrainische Langstreckendrohnen: Russland meldet, eine Drohne, die in Richtung Moskau unterwegs war, abgeschossen zu haben. (Archivbild) (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Russlands Armee beschießt Kiew erneut – Dutzende Menschen werden verletzt. Ballons aus Belarus fliegen erneut nach Vilnius. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 26. Oktober

Drohne beim Anflug auf Moskau abgeschossen

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters eine Drohne im Anflug auf die Hauptstadt abgeschossen. Dies teilt Sergej Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

26 Verletzte bei Angriffen auf Kiew

Bei dem nächtlichen russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben der Militärverwaltung 26 Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. "Alle werden medizinisch versorgt, einige wurden ins Krankenhaus eingeliefert", teilt die Verwaltung mit. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.

Hochhäuser in Kiew bei Luftangriff getroffen

Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko zwei Hochhäuser getroffen worden. Er lässt offen, ob es sich um einen direkten Treffer handelt oder ob Trümmer abgefangener Flugkörper auf die Wohngebäude gefallen sind.

Samstag, 25. Oktober

Ballons aus Belarus legen erneut Flughafen von Vilnius lahm

Wegen des erneuten Eindringens von Wetterballons aus dem benachbarten Belarus hat Litauen am Samstag den Flughafen der Hauptstadt Vilnius geschlossen. Es handele sich um den vierten derartigen Vorfall in diesem Monat, teilte das Nationale Krisenzentrum (NCMC) des baltischen Landes mit. Der Flugverkehr sei bis 2 Uhr (1 Uhr MESZ) am Sonntag ausgesetzt worden. Litauen hat erklärt, die Ballons würden zum Zigarettenschmuggel eingesetzt.

Die Regierung wirft dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, dies nicht zu unterbinden. In den vergangenen Wochen war der europäische Flugverkehr wiederholt durch das Auftauchen von Drohnen und andere Verletzungen des Luftraums gestört worden, unter anderem an Flughäfen in Kopenhagen, München und im Baltikum.

Moskaus Sondergesandter sieht diplomatische Lösung nahe

Kurz nach den von den USA erlassenen Sanktionen gegen Russland sieht ein Moskauer Top-Diplomat plötzlich Chancen auf ein schnelles Ende des Kriegs. "Ich glaube, Russland und die USA und die Ukraine sind tatsächlich ziemlich nah an einer diplomatischen Lösung", sagte der Moskauer Sondergesandte für die Gespräche mit der Trump-Administration Kirill Dmitrijew in einem Interview mit dem US-Sender CNN.