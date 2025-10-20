Newsblog zum Ukraine-Krieg Drohne beim Anflug auf Moskau abgeschossen
Russlands Armee beschießt Kiew erneut – Dutzende Menschen werden verletzt. Ballons aus Belarus fliegen erneut nach Vilnius. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Drohne beim Anflug auf Moskau abgeschossen
- Ballons aus Belarus legen erneut Flughafen von Vilnius lahm
- Moskaus Sondergesandter sieht diplomatische Lösung nahe
- Ministerin Reiche muss in den Bunker
- Zwei Menschen sterben bei russischem Angriff auf Kiew
- Ukrainisches Militär: Taktisch wichtigen Ort zurückerobert
- Ukrainische Drohnen setzen Umspannwerk in Brand
Sonntag, 26. Oktober
Drohne beim Anflug auf Moskau abgeschossen
Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters eine Drohne im Anflug auf die Hauptstadt abgeschossen. Dies teilt Sergej Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.
26 Verletzte bei Angriffen auf Kiew
Bei dem nächtlichen russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben der Militärverwaltung 26 Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. "Alle werden medizinisch versorgt, einige wurden ins Krankenhaus eingeliefert", teilt die Verwaltung mit. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Hochhäuser in Kiew bei Luftangriff getroffen
Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko zwei Hochhäuser getroffen worden. Er lässt offen, ob es sich um einen direkten Treffer handelt oder ob Trümmer abgefangener Flugkörper auf die Wohngebäude gefallen sind.
Samstag, 25. Oktober
Ballons aus Belarus legen erneut Flughafen von Vilnius lahm
Wegen des erneuten Eindringens von Wetterballons aus dem benachbarten Belarus hat Litauen am Samstag den Flughafen der Hauptstadt Vilnius geschlossen. Es handele sich um den vierten derartigen Vorfall in diesem Monat, teilte das Nationale Krisenzentrum (NCMC) des baltischen Landes mit. Der Flugverkehr sei bis 2 Uhr (1 Uhr MESZ) am Sonntag ausgesetzt worden. Litauen hat erklärt, die Ballons würden zum Zigarettenschmuggel eingesetzt.
Die Regierung wirft dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, dies nicht zu unterbinden. In den vergangenen Wochen war der europäische Flugverkehr wiederholt durch das Auftauchen von Drohnen und andere Verletzungen des Luftraums gestört worden, unter anderem an Flughäfen in Kopenhagen, München und im Baltikum.
Moskaus Sondergesandter sieht diplomatische Lösung nahe
Kurz nach den von den USA erlassenen Sanktionen gegen Russland sieht ein Moskauer Top-Diplomat plötzlich Chancen auf ein schnelles Ende des Kriegs. "Ich glaube, Russland und die USA und die Ukraine sind tatsächlich ziemlich nah an einer diplomatischen Lösung", sagte der Moskauer Sondergesandte für die Gespräche mit der Trump-Administration Kirill Dmitrijew in einem Interview mit dem US-Sender CNN.
Dmitrijew führte nicht näher aus, worin sich sein Optimismus begründet. Er lobte aber überraschend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für dessen Aussage, die derzeitige Frontlinie als Basis für eine Friedenslösung zu akzeptieren. Bisher habe Kiew stets den Rückzug der russischen Truppen hinter die Grenzen gefordert, daher sei dies ein großer Fortschritt, meinte Dmitrijew. Zu welchem Entgegenkommen Moskau bereit ist, verriet er nicht. Vielmehr beharrte er darauf, dass US-Präsident Donald Trump Russland nicht unter Druck setzen dürfe, wenn er zu Verhandlungsergebnissen kommen wolle.
Ministerin Reiche muss in den Bunker
Bei dem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew musste in der Nacht auch die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche in den Schutzkeller. Für sie sei es ein bedrückendes Erlebnis gewesen, für die Ukrainer leider trauriger Alltag, sagte sie auf einer Pressekonferenz am Samstag. Lesen Sie hier mehr dazu.
Gouverneur: Ukraine greift Staudamm in russischer Grenzregion an
In der russischen Grenzregion Belgorod ist nach örtlichen Angaben ein Staudamm durch ukrainischen Beschuss beschädigt worden. Wiederholte Angriffe auf den Damm könnten zu Überschwemmungen führen, erklärt Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Den Bewohnern zweier angrenzender Ortschaften sei deshalb geraten worden, ihre Häuser zu verlassen und vorübergehend in Notunterkünften unterzukommen. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor. Belgorod grenzt direkt an die Ukraine und war wiederholt Ziel von Angriffen der ukrainischen Streitkräfte.
Zwei Menschen sterben bei russischem Angriff auf Kiew
Bei einem nächtlichen russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das meldet das Medium "The Kyiv Independent". Örtliche Behörden hatten zuvor von einem Toten berichtet. Zwölf Menschen seien verletzt worden, heißt es in dem Medienbericht weiter.
Zudem sei es zu mehreren Bränden und Schäden an einem Kindergarten gekommen, schreibt Tymur Tkachenko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, auf Telegram. Die ukrainische Luftwaffe teilt ihrerseits mit, landesweit vier von neun Raketen und 50 von 62 Drohnen abgeschossen zu haben. Insgesamt seien fünf Raketen und zwölf Drohnen an elf Standorten im ganzen Land eingeschlagen.
Ukrainisches Militär: Taktisch wichtigen Ort zurückerobert
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die für die Verteidigung der Stadt Lyman wichtige Ortschaft Torske zurückerobert. Bei der Erstürmung seien bis zu 100 russische Soldaten getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. "Es gibt auch Gefangene", heißt es in der per Telegram verbreiteten Mitteilung. Die ukrainische Flagge sei wieder in Torske aufgestellt worden. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben bislang nicht.
Torske ist ein Dorf im Norden der Region Donezk. Vor dem Krieg lebten dort mehr als 1.000 Menschen, inzwischen ist es weitgehend zerstört. Kurz nach Kriegsbeginn wurde es von den russischen Truppen erobert, im Herbst 2022 von den Ukrainern bei ihrer Offensive zurückgewonnen. Zuletzt ging es wieder in russische Hand über.
Das Dorf ist wegen seiner Lage an einer Höhe am Ufer des Flusses Scherebez wichtig. Dieser Fluss bildet eine natürliche Barriere und erschwert das Vorkommen von Truppen – etwa auf die nur 13 Kilometer westlich gelegene Stadt Lyman und den dahinter befindlichen Ballungsraum um Slowjansk und Kramatorsk, den die russische Armee bislang nicht erobern konnte.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa