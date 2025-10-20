Newsblog zum Ukraine-Krieg EU-Staaten und Ukraine erarbeiten Friedensplan

Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Gemeinsam mit den EU-Staaten arbeitet die Ukraine an einem Friedensplan. (Quelle: IMAGO/Nicolas Economou)

News folgen Artikel teilen

EU und Ukraine arbeiten an einem Friedensplan. Polen warnt Putin vor der Nutzung des europäischen Luftraums. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 21. Oktober

EU-Staaten und Ukraine erarbeiten Zwölf-Punkte-Friedensplan

Mehrere europäische Staaten sollen gemeinsam mit der Ukraine an einem Zwölf-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges mit Russland arbeiten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sieht der Entwurf vor, dass die Grenze entlang der aktuellen Frontlinie verläuft und ein von US-Präsident Donald Trump geleiteter Ausschuss die Umsetzung überwacht.

Demnach soll die Ukraine Sicherheitsgarantien, Wiederaufbauhilfen und ein beschleunigtes EU-Beitrittsverfahren erhalten, sofern beide Seiten einer Waffenruhe zustimmen und auf weitere Gebietsansprüche verzichten. Zudem sind die Rückkehr deportierter Kinder und Gefangenenaustausche vorgesehen. Die Sanktionen gegen Russland sollen schrittweise gelockert werden – eingefrorene Zentralbankreserven würden aber erst freigegeben, wenn Moskau sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt.

Kein Treffen zwischen Trump und Putin geplant

Nach US-Angaben wird es doch kein baldiges Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin geben. Es gebe "keine Pläne" für ein solches Treffen in "unmittelbarer Zukunft", teilte ein US-Beamter am Dienstag in Washington mit. Trump hatte vergangene Woche Donnerstag ein Treffen mit Putin binnen zwei Wochen in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Polen droht Putin mit Umsetzung des Haftbefehls

Polen hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin davor gewarnt, auf dem Weg zu einem möglichen Treffen mit Donald Trump in Ungarn den polnischen Luftraum zu nutzen. Die Regierung in Warschau erklärte, sie könne sich in diesem Fall gezwungen sehen, den internationalen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin zu vollstrecken. Dieser wirft ihm die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vor.

Während Polen den Haftbefehl umsetzen würde, signalisiert Ungarn – das unter Premier Viktor Orbán enge Beziehungen zu Moskau pflegt – bereits, Putin unbehelligt ein- und ausreisen zu lassen. Trump hatte das Treffen in Budapest als Vermittlungsversuch zur Beendigung des Ukraine-Kriegs angekündigt.

Auch Bulgarien zeigte sich im Gegensatz zu Polen offener für einen Überflug der russischen Präsidentenmaschine. Außenminister Georg Georgiew erklärte, sein Land könne eine Passage gestatten, wenn dies zu einem möglichen Friedensschluss beitrage. Eine offizielle Anfrage aus Moskau liege bislang jedoch nicht vor. Ob und wann das Treffen tatsächlich zustande kommt, ist noch unklar. Trump hatte es für die kommenden zwei Wochen in Aussicht gestellt.

Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026