Newsblog zum Ukraine-Krieg Französischer General spricht eindringliche Warnung aus
Ein General warnt vor einem baldigen Test Russlands für Europa. Ukrainische Drohnen lösen einen Brand in einer Raffinerie aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 23. Oktober
Französischer General spricht eindringliche Warnung aus
Der französische General Fabien Mandon warnt, dass Frankreichs Streitkräfte innerhalb von drei bis vier Jahren auf einen möglichen Test durch Russland vorbereitet sein müssen. "Die Russen reorganisieren sich mit einem einzigen Ziel: der Konfrontation mit der NATO", zitieren mehrere Medien Mandon. Bereits laufende Hybridangriffe könnten dem General zufolge bald noch gewalttätiger werden.
Auch Deutschland, Polen und die baltischen Staaten hatten davor gewarnt, dass Moskau die Nato vor 2030 direkt testen könnte. Mandon betonte nun, dass sich Europa gemeinsam vorbereiten müsse. Die Wiederaufrüstung selbst sei eine Form der Abschreckung: "Wenn unsere Rivalen merken, dass wir diese Anstrengungen unternehmen, könnten sie darauf verzichten." Wenn Russland jedoch sehe, dass Europa unvorbereitet sei, sehe der General nicht, was das Land davon abhalten könnte.
Ukraine greift Rosneft-Raffinerie in Rjasan an
Ein ukrainischer Drohnenangriff hat im russischen Rjasan eine große Ölraffinerie getroffen und einen Brand ausgelöst. Offiziell teilte Gouverneur Pawel Malkow mit, dass über dem Gebiet Rjasan 14 Drohnen abgefangen worden seien. "Durch herabfallende Trümmer gab es einen Brand auf dem Gelände eines Industriebetriebs", schrieb er auf Telegram.
Er erinnerte daran, dass es verboten sei, Fotos und Videos vom Ort des Geschehens zu veröffentlichen. Trotzdem kursierten in sozialen Medien nicht verifizierte Videos, die offenbar einen großen Brand in der Raffinerie zeigten.
Die Anlage in Rjasan gehört zum Ölkonzern Rosneft, den die USA am Mittwoch mit Sanktionen belegt haben – ebenso wie den russischen Ölkonzern Lukoil. Über die zwei größten Ölfirmen des Landes läuft ein großer Teil der russischen Ölexporte, sie erwirtschaften einen wichtigen Anteil der Moskauer Steuereinnahmen. Die USA wollen mit den Sanktionen die Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie gegen die Ukraine erschweren.
Juschtschenko prophezeit Zerfall Russlands
Kann Putin das gigantische russische Territorium zusammenhalten? Der ukrainische Ex-Präsident Juschtschenko glaubt nicht daran. Er prognostiziert, dass Russland in seine Einzelteile zerfällt.
Indien überprüft offenbar mögliche Ölimporte von Russland
Indische staatliche Raffinerien prüfen einem Insider zufolge ihre Handelsdokumente für russisches Öl. Sie wollen damit sicherstellen, keine Lieferungen direkt von den russischen Konzernen Rosneft und Lukoil zu erhalten, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Person. US-Präsident Donald Trump hat wegen des Ukraine-Kriegs Sanktionen gegen die beiden Ölkonzerne verhängt.
USA wollen sich immer noch mit Russland treffen
Trotz der Absage des Präsidentengipfels und neuer Sanktionen gegen russische Ölkonzerne streben die USA weiter ein Treffen mit Russland an. Das sagt Außenminister Marco Rubio auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews.
Nach Drohnenalarm: Explosion in russischer Fabrik
Bei einer schweren Explosion in einer Fabrik in der russischen Großstadt Kopeisk im Ural sind mindestens vier Menschen um Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Alexej Teksler, über Telegram mit. Dass eine Drohne angeflogen sei, könne derzeit nicht bestätigt werden. Um was für eine Fabrik es sich genau handelt, sagte er nicht. Berichten zufolge war ein Betrieb betroffen, der laut dem Nachrichtenportal "RBK" zur Rüstungsbranche gehört.
In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die die Explosion und ein großes Feuer zeigen sollen. Berichten zufolge war am Abend Drohnenalarm im Gebiet Tscheljabinsk ausgelöst worden. Kopeisk liegt rund 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt und nahe an der Grenze zu Kasachstan.
Luftalarm in Kiew
Russland hat Kiew die zweite Nacht in Folge mit Drohnen angegriffen. Behördenvertretern zufolge wurden vier Menschen durch Trümmerteile verletzt und mehrere Gebäude beschädigt, darunter ein Kindergarten. Die Stadtverwaltung gab eine Warnung vor einem möglichen Raketenangriff auf die Hauptstadt heraus.
Mittwoch, 22. Oktober
Trump sagt Treffen mit Putin ab
US-Präsident Donald Trump hat das in Aussicht gestellte baldige Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest nach eigenen Angaben abgesagt. Es hätte sich nicht danach angefühlt, als würde man dahin kommen, wo man hinkommen müsste, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. In der Zukunft soll es Trump zufolge aber ein Treffen zwischen ihm und Putin geben.
Anschlag nahe russischer Militärbasis
Russische lokale Medien berichteten, dass es am späten Mittwochabend in der Nähe einer Militärbasis unweit der südrussischen Stadt Stawropol zu Explosionen gekommen sei. Weitere Detonationen erschütterten zudem ein Munitionswerk in der zentralrussischen Stadt Kopejsk. In Stawropol soll eine Frau durch Splitterverletzungen, die sie bei der Explosion erlitt, ums Leben gekommen sein. Nach Angaben ungenannter Quellen in russischen Medien war in einem Kinderwagen eine Sprengvorrichtung versteckt, die in der Nähe des Militärgeländes deponiert wurde.
Die Explosion habe sich demnach an einer Bushaltestelle in der Nähe des 247. Garde-Luftsturmregiments ereignet, so lokale Medien. Ein Verdächtiger sei festgenommen und zur Befragung auf die nahegelegene Militärbasis gebracht worden, berichtet unter anderem der russische Sender RT.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa