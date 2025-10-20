t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Französischer General spricht eindringliche Warnung aus

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Französischer General spricht eindringliche Warnung aus

Von N. Breuer, J. Zielezinski, M. Küper, J. Seiferth, J. Fischer, S. Cleven, C. Cöln, A. Janzen, T. Schibilla, J. Hartung, F. Michalski, D. Schafbuch
Aktualisiert am 23.10.2025 - 10:19 UhrLesedauer: 17 Min.
Französische Soldaten bei einer Parade: Laut Experten wären die französische Armee für einen Konflikt in Osteuropa bereit, könnte aber nicht allzu lange durchhalten.Vergrößern des Bildes
Französische Soldaten bei einer Parade (Archivbild): Ein französischer General ruft Europa dazu auf, sich gemeinsam auf einen möglichen Test Russlands vorzubereiten. (Quelle: ADNAN ABIDI/reuters)
Ein General warnt vor einem baldigen Test Russlands für Europa. Ukrainische Drohnen lösen einen Brand in einer Raffinerie aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Donnerstag, 23. Oktober

Französischer General spricht eindringliche Warnung aus

Der französische General Fabien Mandon warnt, dass Frankreichs Streitkräfte innerhalb von drei bis vier Jahren auf einen möglichen Test durch Russland vorbereitet sein müssen. "Die Russen reorganisieren sich mit einem einzigen Ziel: der Konfrontation mit der NATO", zitieren mehrere Medien Mandon. Bereits laufende Hybridangriffe könnten dem General zufolge bald noch gewalttätiger werden.

Auch Deutschland, Polen und die baltischen Staaten hatten davor gewarnt, dass Moskau die Nato vor 2030 direkt testen könnte. Mandon betonte nun, dass sich Europa gemeinsam vorbereiten müsse. Die Wiederaufrüstung selbst sei eine Form der Abschreckung: "Wenn unsere Rivalen merken, dass wir diese Anstrengungen unternehmen, könnten sie darauf verzichten." Wenn Russland jedoch sehe, dass Europa unvorbereitet sei, sehe der General nicht, was das Land davon abhalten könnte.

imago images 0832465050Vergrößern des Bildes
Fabien Mandon: Der französische General warnt vor einem Test Russlands innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Poitout Florian/ABACA/imago)

Ukraine greift Rosneft-Raffinerie in Rjasan an

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat im russischen Rjasan eine große Ölraffinerie getroffen und einen Brand ausgelöst. Offiziell teilte Gouverneur Pawel Malkow mit, dass über dem Gebiet Rjasan 14 Drohnen abgefangen worden seien. "Durch herabfallende Trümmer gab es einen Brand auf dem Gelände eines Industriebetriebs", schrieb er auf Telegram.

Er erinnerte daran, dass es verboten sei, Fotos und Videos vom Ort des Geschehens zu veröffentlichen. Trotzdem kursierten in sozialen Medien nicht verifizierte Videos, die offenbar einen großen Brand in der Raffinerie zeigten.

Die Anlage in Rjasan gehört zum Ölkonzern Rosneft, den die USA am Mittwoch mit Sanktionen belegt haben – ebenso wie den russischen Ölkonzern Lukoil. Über die zwei größten Ölfirmen des Landes läuft ein großer Teil der russischen Ölexporte, sie erwirtschaften einen wichtigen Anteil der Moskauer Steuereinnahmen. Die USA wollen mit den Sanktionen die Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie gegen die Ukraine erschweren.

imago images 100111281Vergrößern des Bildes
Die Rosneft-Anlage in Rjasan: Ukrainische Drohnen sollen hier einen Brand ausgelöst haben. (Archivbild) (Quelle: Alexander Ryumin via www.imago-images.de/imago)

Juschtschenko prophezeit Zerfall Russlands

Kann Putin das gigantische russische Territorium zusammenhalten? Der ukrainische Ex-Präsident Juschtschenko glaubt nicht daran. Er prognostiziert, dass Russland in seine Einzelteile zerfällt.

Indien überprüft offenbar mögliche Ölimporte von Russland

Indische staatliche Raffinerien prüfen einem Insider zufolge ihre Handelsdokumente für russisches Öl. Sie wollen damit sicherstellen, keine Lieferungen direkt von den russischen Konzernen Rosneft und Lukoil zu erhalten, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Person. US-Präsident Donald Trump hat wegen des Ukraine-Kriegs Sanktionen gegen die beiden Ölkonzerne verhängt.

USA wollen sich immer noch mit Russland treffen

Trotz der Absage des Präsidentengipfels und neuer Sanktionen gegen russische Ölkonzerne streben die USA weiter ein Treffen mit Russland an. Das sagt Außenminister Marco Rubio auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews.

Nach Drohnenalarm: Explosion in russischer Fabrik

Bei einer schweren Explosion in einer Fabrik in der russischen Großstadt Kopeisk im Ural sind mindestens vier Menschen um Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Alexej Teksler, über Telegram mit. Dass eine Drohne angeflogen sei, könne derzeit nicht bestätigt werden. Um was für eine Fabrik es sich genau handelt, sagte er nicht. Berichten zufolge war ein Betrieb betroffen, der laut dem Nachrichtenportal "RBK" zur Rüstungsbranche gehört.

In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die die Explosion und ein großes Feuer zeigen sollen. Berichten zufolge war am Abend Drohnenalarm im Gebiet Tscheljabinsk ausgelöst worden. Kopeisk liegt rund 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt und nahe an der Grenze zu Kasachstan.

Luftalarm in Kiew

Russland hat Kiew die zweite Nacht in Folge mit Drohnen angegriffen. Behördenvertretern zufolge wurden vier Menschen durch Trümmerteile verletzt und mehrere Gebäude beschädigt, darunter ein Kindergarten. Die Stadtverwaltung gab eine Warnung vor einem möglichen Raketenangriff auf die Hauptstadt heraus.

Mittwoch, 22. Oktober

Trump sagt Treffen mit Putin ab

US-Präsident Donald Trump hat das in Aussicht gestellte baldige Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest nach eigenen Angaben abgesagt. Es hätte sich nicht danach angefühlt, als würde man dahin kommen, wo man hinkommen müsste, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. In der Zukunft soll es Trump zufolge aber ein Treffen zwischen ihm und Putin geben.

Anschlag nahe russischer Militärbasis

Russische lokale Medien berichteten, dass es am späten Mittwochabend in der Nähe einer Militärbasis unweit der südrussischen Stadt Stawropol zu Explosionen gekommen sei. Weitere Detonationen erschütterten zudem ein Munitionswerk in der zentralrussischen Stadt Kopejsk. In Stawropol soll eine Frau durch Splitterverletzungen, die sie bei der Explosion erlitt, ums Leben gekommen sein. Nach Angaben ungenannter Quellen in russischen Medien war in einem Kinderwagen eine Sprengvorrichtung versteckt, die in der Nähe des Militärgeländes deponiert wurde.

Die Explosion habe sich demnach an einer Bushaltestelle in der Nähe des 247. Garde-Luftsturmregiments ereignet, so lokale Medien. Ein Verdächtiger sei festgenommen und zur Befragung auf die nahegelegene Militärbasis gebracht worden, berichtet unter anderem der russische Sender RT.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa
