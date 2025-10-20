Juschtschenko prophezeit Zerfall Russlands

Kann Putin das gigantische russische Territorium zusammenhalten? Der ukrainische Ex-Präsident Juschtschenko glaubt nicht daran. Er prognostiziert, dass Russland in seine Einzelteile zerfällt.

Indien überprüft offenbar mögliche Ölimporte von Russland

Indische staatliche Raffinerien prüfen einem Insider zufolge ihre Handelsdokumente für russisches Öl. Sie wollen damit sicherstellen, keine Lieferungen direkt von den russischen Konzernen Rosneft und Lukoil zu erhalten, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Person. US-Präsident Donald Trump hat wegen des Ukraine-Kriegs Sanktionen gegen die beiden Ölkonzerne verhängt.

USA wollen sich immer noch mit Russland treffen

Trotz der Absage des Präsidentengipfels und neuer Sanktionen gegen russische Ölkonzerne streben die USA weiter ein Treffen mit Russland an. Das sagt Außenminister Marco Rubio auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews.

Nach Drohnenalarm: Explosion in russischer Fabrik

Bei einer schweren Explosion in einer Fabrik in der russischen Großstadt Kopeisk im Ural sind mindestens vier Menschen um Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Alexej Teksler, über Telegram mit. Dass eine Drohne angeflogen sei, könne derzeit nicht bestätigt werden. Um was für eine Fabrik es sich genau handelt, sagte er nicht. Berichten zufolge war ein Betrieb betroffen, der laut dem Nachrichtenportal "RBK" zur Rüstungsbranche gehört.

In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die die Explosion und ein großes Feuer zeigen sollen. Berichten zufolge war am Abend Drohnenalarm im Gebiet Tscheljabinsk ausgelöst worden. Kopeisk liegt rund 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt und nahe an der Grenze zu Kasachstan.

Luftalarm in Kiew

Russland hat Kiew die zweite Nacht in Folge mit Drohnen angegriffen. Behördenvertretern zufolge wurden vier Menschen durch Trümmerteile verletzt und mehrere Gebäude beschädigt, darunter ein Kindergarten. Die Stadtverwaltung gab eine Warnung vor einem möglichen Raketenangriff auf die Hauptstadt heraus.

Mittwoch, 22. Oktober

Trump sagt Treffen mit Putin ab

US-Präsident Donald Trump hat das in Aussicht gestellte baldige Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest nach eigenen Angaben abgesagt. Es hätte sich nicht danach angefühlt, als würde man dahin kommen, wo man hinkommen müsste, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. In der Zukunft soll es Trump zufolge aber ein Treffen zwischen ihm und Putin geben.

Anschlag nahe russischer Militärbasis

Russische lokale Medien berichteten, dass es am späten Mittwochabend in der Nähe einer Militärbasis unweit der südrussischen Stadt Stawropol zu Explosionen gekommen sei. Weitere Detonationen erschütterten zudem ein Munitionswerk in der zentralrussischen Stadt Kopejsk. In Stawropol soll eine Frau durch Splitterverletzungen, die sie bei der Explosion erlitt, ums Leben gekommen sein. Nach Angaben ungenannter Quellen in russischen Medien war in einem Kinderwagen eine Sprengvorrichtung versteckt, die in der Nähe des Militärgeländes deponiert wurde.