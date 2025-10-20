Newsblog zum Ukraine-Krieg Linnemann fordert geringeren Zuzug wehrfähiger Ukrainer

Der CDU-Generalsekretär kritisiert den Zuzug wehrfähiger Ukrainer nach Deutschland. Die Bundeswirtschaftsministerin reist in die Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 24. Oktober

Explosion bei Passkontrolle: Vier Menschen am Bahnhof Owrutsch getötet

Bei einer Ausweiskontrolle sprengt sich ein Mann in der Nordukraine in die Luft. Er reißt drei weitere Menschen mit in den Tod. Der Mann war bereits polizeibekannt. Was bisher über die Tat bekannt ist.

Linnemann fordert geringeren Zuzug wehrfähiger Ukrainer

Die CDU will den Anstieg der Zahl wehrfähiger Ukrainer in Deutschland bremsen. "Es braucht ukrainische Soldaten, die ihr Land verteidigen", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitag dem Magazin "stern". "Deshalb ist es nicht richtig, dass derzeit vor allem viele junge Männer die Ukraine verlassen." Deutschland unterstütze die Ukraine "aus Überzeugung – aber der sprunghafte Zuzug nach Deutschland muss gestoppt werden", forderte Linnemann. Ähnlich hatte sich kürzlich schon CSU-Chef Markus Söder geäußert.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine durften Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nur mit einer Erlaubnis verlassen, um einer womöglichen Einziehung zur Armee nicht zu entgehen. Ende August lockerte die ukrainische Regierung aber ihre Ausreiseregelungen: Männer zwischen 18 und 22 Jahren dürfen nun wieder das Land verlassen.

Das führte dazu, dass deutlich mehr junge Männer aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Laut Bundesinnenministerium stieg die Zahl der eingereisten jungen Ukrainer im Alter von 18 bis 22 Jahren von 19 pro Woche Mitte August auf zuletzt zwischen 1.400 und 1.800 pro Woche an.

Selenskyj trifft wohl König Charles in Windsor

In Windsor kam es offenbar zu einem Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und König Charles. Das berichtete das britische Medium "Mirror". Der ukrainische Präsident wird anschließend bei einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen erwartet. Der britische Premierminister Keir Starmer will die europäischen Verbündeten der Ukraine bei dem Treffen in London dazu aufrufen, mehr Waffen mit großer Reichweite an Kiew zu liefern.

Zu dem Treffen sollen neben Starmer und Selenskyj auch der Nato-Generalsekretär Mark Rutte, die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen und der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof erscheinen. Andere Staats- und Regierungschefs wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werden virtuell zugeschaltet.

Russland: Verletzte nach ukrainischem Drohnenangriff nahe Moskau