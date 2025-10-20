Newsblog zum Ukraine-Krieg Medwedew sieht USA im Krieg mit Russland

Dmitri Medwedew gibt sich martialisch. (Archivbild) (Quelle: Ekaterina Shtukina)

Dmitri Medwedew reagiert gereizt auf US-Sanktionen. Wladimir Putin stößt eine Warnung aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 23. Oktober

Medwedew sieht USA im Krieg gegen Moskau

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat die US-Sanktionen gegen Russlands Ölkonzerne Rosneft und Lukoil als "kriegerischen Akt" bezeichnet. Auf seinem Telegram-Blog kritisierte Medwedew US-Präsident Donald Trump: "Die USA sind unser Gegner, und der wortreiche 'Friedensstifter' ist nun auf dem Kriegspfad gegen Russland."

Trump könne nicht mehr sagen, dass Vorgänger Joe Biden am Krieg schuld sei. "Nun ist es sein Konflikt", schrieb der derzeitige Vizechef des russischen Sicherheitsrates als Reaktion auf die US-Sanktionen der Trump-Regierung. Einen Vorteil habe diese Klarheit für Russland: Es könne die Ukraine bombardieren, ohne Rücksicht auf Verhandlungen nehmen zu müssen.

Trump hatte am Vorabend ein Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin auf unbestimmte Zeit verschoben, weil Moskau im Ukraine-Krieg nicht kompromissbereit sei. Erstmals in seiner Amtszeit verhängte er Sanktionen gegen Russland.

Putin: US-Sanktionen "haben keine bedeutende Wirkung"

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat sich erstmals zu den neuen US-Sanktionen geäußert. Sie zeigten "keine bedeutende Wirkung", erklärte Putin am Donnerstag.

US-Präsident Donald Trump hatte am Tag zuvor erstmals in seiner zweiten Amtszeit direkte Sanktionen gegen Russland verhängt. Sie zielen auf die Ölkonzerne Lukoil und Rosneft. Als Folge ist der Ölpreis am Donnerstag kräftig gestiegen.

US-Sanktionen gegen Russland: Trumps Zorn trifft erstmals Putin

Die EU-Staats- und Regierungschefs berieten am Donnerstag in Brüssel über eine Ausweitung der Russland-Sanktionen. So sollen eingefrorene russische Staatsvermögen als Kredite an die Ukraine weitergereicht werden.

In der ostukrainischen Region Donezk sind nach dortigen Behördenangaben fünf Zivilisten von russischen Soldaten erschossen worden. Der Vorfall habe sich im Dorf Swaniwka, wenige Kilometer südlich der Stadt Siwersk ereignet, teilten die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew und die Staatsanwaltschaft der Region Donezk mit.

Demnach berichtete eine überlebende Frau, dass russische Soldaten von ihrer Familie Informationen über die Positionen ukrainischer Einheiten verlangt hätten. Nachdem sie darüber keine Auskunft habe geben können, habe ein Soldat das Feuer auf die Unbewaffneten eröffnet. Die Frau habe später ihre zwei Söhne, ihren Mann und zwei Nachbarn tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen ein.