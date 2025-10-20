Newsblog zum Ukraine-Krieg Medwedew sieht USA im Krieg mit Russland
Dmitri Medwedew reagiert gereizt auf US-Sanktionen. Wladimir Putin stößt eine Warnung aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 23. Oktober
Medwedew sieht USA im Krieg gegen Moskau
Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat die US-Sanktionen gegen Russlands Ölkonzerne Rosneft und Lukoil als "kriegerischen Akt" bezeichnet. Auf seinem Telegram-Blog kritisierte Medwedew US-Präsident Donald Trump: "Die USA sind unser Gegner, und der wortreiche 'Friedensstifter' ist nun auf dem Kriegspfad gegen Russland."
Trump könne nicht mehr sagen, dass Vorgänger Joe Biden am Krieg schuld sei. "Nun ist es sein Konflikt", schrieb der derzeitige Vizechef des russischen Sicherheitsrates als Reaktion auf die US-Sanktionen der Trump-Regierung. Einen Vorteil habe diese Klarheit für Russland: Es könne die Ukraine bombardieren, ohne Rücksicht auf Verhandlungen nehmen zu müssen.
Trump hatte am Vorabend ein Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin auf unbestimmte Zeit verschoben, weil Moskau im Ukraine-Krieg nicht kompromissbereit sei. Erstmals in seiner Amtszeit verhängte er Sanktionen gegen Russland.
Putin: US-Sanktionen "haben keine bedeutende Wirkung"
Der russische Staatschef Wladimir Putin hat sich erstmals zu den neuen US-Sanktionen geäußert. Sie zeigten "keine bedeutende Wirkung", erklärte Putin am Donnerstag.
US-Präsident Donald Trump hatte am Tag zuvor erstmals in seiner zweiten Amtszeit direkte Sanktionen gegen Russland verhängt. Sie zielen auf die Ölkonzerne Lukoil und Rosneft. Als Folge ist der Ölpreis am Donnerstag kräftig gestiegen.
Die EU-Staats- und Regierungschefs berieten am Donnerstag in Brüssel über eine Ausweitung der Russland-Sanktionen. So sollen eingefrorene russische Staatsvermögen als Kredite an die Ukraine weitergereicht werden.
Russische Soldaten sollen fünf Zivilisten erschossen haben
In der ostukrainischen Region Donezk sind nach dortigen Behördenangaben fünf Zivilisten von russischen Soldaten erschossen worden. Der Vorfall habe sich im Dorf Swaniwka, wenige Kilometer südlich der Stadt Siwersk ereignet, teilten die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew und die Staatsanwaltschaft der Region Donezk mit.
Demnach berichtete eine überlebende Frau, dass russische Soldaten von ihrer Familie Informationen über die Positionen ukrainischer Einheiten verlangt hätten. Nachdem sie darüber keine Auskunft habe geben können, habe ein Soldat das Feuer auf die Unbewaffneten eröffnet. Die Frau habe später ihre zwei Söhne, ihren Mann und zwei Nachbarn tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen ein.
Ebenfalls in der Region Donezk wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei ukrainische Journalisten des staatlichen Fernsehsenders "Freedom" getötet. Demnach wurde ihr Auto in Kramatorsk von einer russischen Drohne angegriffen. Laut "Freedom" wurde ein weiterer Journalist verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Team soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs an einer Tankstelle befunden haben. Kramatorsk ist etwa 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Selenskyj bittet Europäer um Tomahawks
Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die europäischen Verbündeten aufgefordert, die Ukraine mit Langstreckenwaffen zu beliefern. "Langstreckenwaffen gibt es nicht nur in den USA – auch einige europäische Länder verfügen über sie, darunter Tomahawks. Wir stehen bereits in Kontakt mit den Ländern, die helfen können", schreibt Selenskyj nach seiner Diskussion mit den EU-Staats- und Regierungschefs auf der Plattform X.
Er hatte zuvor vergeblich versucht, von US-Präsident Donald Trump eine Zusage für die Lieferung von leistungsstarken Tomahawk-Raketen zu erhalten. Die Ukraine will diese Raketen vor allem für Angriffe tief im Landesinneren Russlands einsetzen.
Neun Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Kiew
Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind nach Behördenangaben neun Menschen verletzt worden. In der gesamten Hauptstadt seien Gebäude beschädigt worden, sagt der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko. Zwei Wohnhäuser seien direkt getroffen worden. Es ist die zweite Nacht in Folge, dass Kiew unter Beschuss lag. Das ukrainische Militär teilt mit, beim jüngsten russischen Angriff seien insgesamt 130 Drohnen eingesetzt worden. 92 von ihnen seien abgeschossen worden.
Russland droht EU mit "schmerzhafter Reaktion"
Russland droht der Europäischen Union für den Fall einer "direkten Konfiszierung" seines eingefrorenen Vermögens. Jede Maßnahme der EU zur Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte auf Euroclear-Konten werde eine "schmerzhafte Reaktion" Russlands nach sich ziehen, sagt die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa. Entsprechende Pläne berate die EU gerade, sagt sie mit Blick auf den EU-Gipfel, wo darüber gesprochen wird, Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen für einen 140 Milliarden Euro schweren Kredit an die Ukraine zu verwenden. "Das ist Diebstahl", sagt Sacharowa. Die EU habe dafür keine rechtliche Handhabe.
Russland schützt Atomflotte wohl mit deutscher Technik
Das Rechercheprojekt "Russian Secrets" macht neue Details zu Putins Atomarsenal öffentlich. Auch deutsche Firmen sollen zu dessen Schutz beigetragen haben.
Französischer General spricht eindringliche Warnung aus
Der französische General Fabien Mandon warnt, dass Frankreichs Streitkräfte innerhalb von drei bis vier Jahren auf einen möglichen Test durch Russland vorbereitet sein müssen. "Die Russen reorganisieren sich mit einem einzigen Ziel: der Konfrontation mit der Nato", zitieren mehrere Medien Mandon. Bereits laufende Hybridangriffe könnten dem General zufolge bald noch gewalttätiger werden.
