Newsblog zum Ukraine-Krieg Polen droht Putin mit Verhaftung
Polen warnt Putin vor der Nutzung des Luftraumes für ein Treffen mit Trump. In der Ukraine wird das Kriegsrecht verlängert. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 21. Oktober
Polen droht Putin mit Umsetzung des Haftbefehls
Polen hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin davor gewarnt, auf dem Weg zu einem möglichen Treffen mit Donald Trump in Ungarn den polnischen Luftraum zu nutzen. Die Regierung in Warschau erklärte, sie könne sich in diesem Fall gezwungen sehen, den internationalen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin zu vollstrecken. Dieser wirft ihm die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vor.
Während Polen den Haftbefehl umsetzen würde, signalisiert Ungarn – das unter Premier Viktor Orbán enge Beziehungen zu Moskau pflegt – bereits, Putin unbehelligt ein- und ausreisen zu lassen. Trump hatte das Treffen in Budapest als Vermittlungsversuch zur Beendigung des Ukraine-Kriegs angekündigt.
Auch Bulgarien zeigte sich im Gegensatz zu Polen offener für einen Überflug der russischen Präsidentenmaschine. Außenminister Georg Georgiew erklärte, sein Land könne eine Passage gestatten, wenn dies zu einem möglichen Friedensschluss beitrage. Eine offizielle Anfrage aus Moskau liege bislang jedoch nicht vor. Ob und wann das Treffen tatsächlich zustande kommt, ist noch unklar – Trump hatte es für die kommenden zwei Wochen in Aussicht gestellt.
Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026
Die Ukraine hat das geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung um 90 Tage bis Anfang Februar 2026 verlängert. Für die von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichten Gesetzesvorlagen stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit des Parlaments, meldete der Pressedienst der Obersten Rada in Kiew. Beide Maßnahmen wären am 5. November ausgelaufen.
Nach dem russischen Überfall im Februar 2022 wurde in dem osteuropäischen Land für zunächst 30 Tage das Kriegsrecht verhängt, eine Mobilmachung angeordnet und seitdem regelmäßig verlängert. Wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 22 und 60 Jahren können nur mit wenigen Ausnahmen das Land verlassen. Im August war das bis dahin geltende Ausreiseverbot für Männer zwischen 18 und 22 aufgehoben worden, was zu erhöhten Ausreisezahlen von jungen Männern unter anderem nach Deutschland führte.
Russland: Termin für Treffen von Putin und Trump offen
Russland zufolge ist derzeit unklar, wann es ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump geben wird. Ein Termin sei bislang nicht genannt worden, sagt der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow. "Wir brauchen Vorbereitung, ernsthafte Vorbereitung", sagt Peskow. "Das kann einige Zeit dauern. Deshalb wurden hier zunächst keine genauen Termine festgelegt." Es gebe ein Einverständnis der Präsidenten für ein Treffen, aber keinen Termin.
Trump hatte nach einem Telefonat mit Putin am 16. Oktober erklärt, ein Gipfeltreffen zu Beratungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine könne in Budapest binnen zwei Wochen stattfinden. Das russische Präsidialamt hat keine Zeitangaben gemacht. Putin und Trump hatten sich zuletzt am 15. August in Alaska getroffen. Hoffnungen auf ein rasches Ende des seit Februar 2022 dauernden Krieges haben sich jedoch zerschlagen.
Ukraine: Nach russischem Angriff Hunderttausende ohne Strom
In der nordukrainischen Region Tschernihiw wird das Ausmaß eines russischen Angriffs deutlich: Hunderttausende Menschen sind den ukrainischen Behörden zufolge ohne Elektrizität. Komplette Stromausfälle gebe es im nördlichen Teil der Region Tschernihiw sowie in der gleichnamigen Regionalhauptstadt, die vor Beginn des Krieges 280.000 Einwohner zählte. Russland lasse absichtlich Drohnen über den beschädigten Infrastrukturanlagen kreisen, um Reparaturen unmöglich zu machen und "die humanitäre Krise bewusst zu verlängern", erklärt das ukrainische Energieministerium auf der Plattform Telegram.
Der kommissarische Bürgermeister von Tschernihiw, Olexandr Lomako, sagte, Russland nehme vor dem nahenden Winter gezielt die Strom- und Wärmeversorgung der Bevölkerung ins Visier. Die Energie-Infrastruktur der Region wurde in den vergangenen Wochen bereits wiederholt von russischen Drohnen- und Raketenangriffen getroffen, was immer wieder zu Stromausfällen führte.
Frontlinie als Ausgangspunkt: EU und Selenskyj stimmen Trump zu
Mehrere EU-Staats- und Regierungschefs sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben sich dafür ausgesprochen, die derzeitige Frontlinie im Ukraine-Krieg als "Ausgangspunkt" für Verhandlungen mit Russland zu betrachten. Sie unterstützten "nachdrücklich" die Position von US-Präsident Donald Trump, "dass die Kämpfe sofort beendet werden sollen und die aktuelle Kontaktlinie der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein sollte", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung vom Dienstag, die auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterzeichnete. Mehr dazu lesen Sie hier.
Acht Festnahmen in Polen wegen Sabotageverdachts
Polens Geheimdienst hat acht Personen wegen des Verdachts auf geplante Sabotage festgenommen. Die Verdächtigen seien in den vergangenen Tagen in verschiedenen Landesteilen gefasst worden, teilte Regierungschef Donald Tusk auf X mit. Mehr dazu lesen Sie hier.
Zweifel an baldigem Treffen von Trump und Putin
Der US-Nachrichtensender CNN berichtet von Zweifeln an einer baldigen Begegnung zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Unter Berufung auf Kreise des US-Präsidialamts meldet CNN, das erwartete Vorbereitungstreffen von US-Außenminister Marco Rubio und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow werde vorerst nicht stattfinden. Der Grund für die Verschiebung sei unklar. Einer der Insider sagt laut CNN, es gebe Differenzen über den Weg zu einem Ende des Ukraine-Kriegs.
Rubio und Lawrow könnten aber diese Woche noch einmal telefonieren, nachdem sie am Montag ein von Russland als konstruktiv bezeichnetes Telefonat geführt hätten. Das russische Außenministerium ist zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Vorbereitungstreffen der beiden Außenminister galt als zentraler Schritt hin zu einer Begegnung Trumps und Putins. Beide hatten in einem Telefongespräch ein Treffen in Budapest vereinbart.
RIA: Russlands Spionagechef bezeichnet Weltsicherheit als sehr zerbrechlich
Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, bezeichnet die weltweite Sicherheit laut einem Medienbericht als so zerbrechlich wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Um einen neuen globalen Konflikt zu vermeiden, sei Kompromissbereitschaft erforderlich, sagt Naryschkin der Nachrichtenagentur RIA zufolge.
Russland greift Energieversorgung nahe Tschernobyl an
Laut Behördenangaben hat ein russischer Luftangriff die Stromversorgung in Teilen der nordukrainischen Grenzregion Tschernihiw lahmgelegt. Betroffen sei auch die Stadt Slawutytsch in der Region Kiew in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl. Der örtliche Energieversorger Tschernihiwoblenergo teilt mit, Ziel sei eine Energieanlage gewesen. Der Bürgermeister von Slawutytsch, Juri Fomitschow, erklärt auf Telegram, ein Teil der Stadt sei ohne Strom. Behörden in der Region Charkiw melden ebenfalls Stromausfälle.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa