Newsblog zum Ukraine-Krieg Russe muss ins Gefängnis – der Grund ist skurril
Russland greift Kiew aus der Luft an. Ein Russe behält ein explosives Andenken und muss ins Gefängnis. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Granate behalten: Russe muss ins Gefängnis
- Russland greift Kiew aus der Luft an
- Trump zu Gipfel mit Putin: "Möchte kein vergeudetes Treffen"
- Außenminister treffen sich wohl doch nicht
- Kein Treffen zwischen Trump und Putin geplant
- Russland greift Energieversorgung nahe Tschernobyl an
- Trump macht Vorschlag für den Donbass
Mittwoch, 22. Oktober
Granate behalten: Russe muss ins Gefängnis
Ein Gericht in der russischen Region Belgorod hat den 40-jährigen Witali S. wegen des Besitzes einer Handgranate und eines Zünders zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Wie die lokale Nachrichtenseite "Pepel" berichtet, hatte der Mann die Granate im Frühjahr 2022 als "Dankeschön" von russischen Soldaten erhalten, nachdem er ihnen bei der Reparatur eines Fahrzeugs geholfen hatte.
Das explosive Andenken hatte S. laut Gerichtsunterlagen, aus denen "Pepel" zitiert, fast drei Jahre lang auf seinem Dachboden aufbewahrt. Bei einer Hausdurchsuchung sei die Granate dann gefunden worden.
Neben der Granate fanden die Ermittler vier Patronen in einem Safe. Der Verurteilte gab an, diese bereits 2016 bei Bauarbeiten auf seinem Grundstück entdeckt zu haben. Eine zunächst zusätzlich erhobene Anklage wegen illegalen Munitionsbesitzes wurde später im Berufungsverfahren fallen gelassen. Als strafmildernd wertete das Gericht, dass der Mann ein minderjähriges Kind hat. Neben der Haftstrafe wurde eine Geldstrafe von umgerechnet rund 200 Euro verhängt.
Russland greift Kiew aus der Luft an
Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew aus der Luft an. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, ruft die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hören Explosionen, die auf den Einsatz der Luftabwehr schließen lassen. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump zu Gipfel mit Putin: "Möchte kein vergeudetes Treffen"
US-Präsident Donald Trump möchte sich nach eigenen Worten erst dann mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. Medienberichte, denen zufolge das geplante Treffen auf Eis gelegt wurde oder sich zumindest verzögert, bestätigte Trump zwar nicht direkt. Allerdings entgegnete er auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse: "Ich möchte kein vergeudetes Treffen." Er wolle keine Zeit verschwenden, bis er sehe, was passiert.
"Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", sagte Trump weiter. Man werde sehen, was geschieht. Ob er sich damit auf ein mögliches Treffen zwischen ihm und Putin bezog oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern, blieb unklar. Trump stellte in Aussicht, innerhalb der nächsten zwei Tage darüber zu informieren, was die USA tun würden. Und er bekräftigte seinen Standpunkt, dass für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine der Frontverlauf eingefroren werden sollte.
Außenminister treffen sich wohl doch nicht
Mehrere US-Medien hatten berichtet, dass das in Budapest geplante Treffen zwischen Trump und Putin offenbar nicht wie vorgesehen stattfinden werde. Sie beriefen sich auf Angaben aus dem Weißen Haus nach einem Telefonat des US-Außenministers Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Eigentlich war dieses Gespräch als Teil der Vorbereitungen für den Gipfel in Budapest gedacht. Zudem sollte ein persönliches Vor-Treffen der beiden Minister folgen. Doch davon ist man offensichtlich wieder abgekommen - die Pläne wurde laut den Berichten zufolge auf Eis gelegt.
Dienstag, 21. Oktober
EU-Staaten und Ukraine erarbeiten Zwölf-Punkte-Friedensplan
Mehrere europäische Staaten sollen gemeinsam mit der Ukraine an einem Zwölf-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges mit Russland arbeiten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sieht der Entwurf vor, dass die Grenze entlang der aktuellen Frontlinie verläuft und ein von US-Präsident Donald Trump geleiteter Ausschuss die Umsetzung überwacht.
Demnach soll die Ukraine Sicherheitsgarantien, Wiederaufbauhilfen und ein beschleunigtes EU-Beitrittsverfahren erhalten, sofern beide Seiten einer Waffenruhe zustimmen und auf weitere Gebietsansprüche verzichten. Zudem sind die Rückkehr deportierter Kinder und Gefangenenaustausche vorgesehen. Die Sanktionen gegen Russland sollen schrittweise gelockert werden – eingefrorene Zentralbankreserven würden aber erst freigegeben, wenn Moskau sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt.
Kein Treffen zwischen Trump und Putin geplant
Nach US-Angaben wird es doch kein baldiges Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin geben. Es gebe "keine Pläne" für ein solches Treffen in "unmittelbarer Zukunft", teilte ein US-Beamter am Dienstag in Washington mit. Trump hatte vergangene Woche Donnerstag ein Treffen mit Putin binnen zwei Wochen in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt. Mehr dazu lesen Sie hier.
Polen droht Putin mit Umsetzung des Haftbefehls
Polen hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin davor gewarnt, auf dem Weg zu einem möglichen Treffen mit Donald Trump in Ungarn den polnischen Luftraum zu nutzen. Die Regierung in Warschau erklärte, sie könne sich in diesem Fall gezwungen sehen, den internationalen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin zu vollstrecken. Dieser wirft ihm die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vor.
Während Polen den Haftbefehl umsetzen würde, signalisiert Ungarn – das unter Premier Viktor Orbán enge Beziehungen zu Moskau pflegt – bereits, Putin unbehelligt ein- und ausreisen zu lassen. Trump hatte das Treffen in Budapest als Vermittlungsversuch zur Beendigung des Ukraine-Kriegs angekündigt.
Auch Bulgarien zeigte sich im Gegensatz zu Polen offener für einen Überflug der russischen Präsidentenmaschine. Außenminister Georg Georgiew erklärte, sein Land könne eine Passage gestatten, wenn dies zu einem möglichen Friedensschluss beitrage. Eine offizielle Anfrage aus Moskau liege bislang jedoch nicht vor. Ob und wann das Treffen tatsächlich zustande kommt, ist noch unklar. Trump hatte es für die kommenden zwei Wochen in Aussicht gestellt.
Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026
Die Ukraine hat das geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung um 90 Tage bis Anfang Februar 2026 verlängert. Für die von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichten Gesetzesvorlagen stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit des Parlaments, meldete der Pressedienst der Obersten Rada in Kiew. Beide Maßnahmen wären am 5. November ausgelaufen.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa