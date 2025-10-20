Newsblog zum Ukraine-Krieg Medwedew: "USA auf dem Kriegspfad gegen Russland"

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew (l.): "Die USA sind unser Gegner, und der wortreiche 'Friedensstifter' ist nun auf dem Kriegspfad gegen Russland." (Quelle: Ekaterina Shtukina)

Der Kreml reagiert gereizt auf neue US-Sanktionen. Ukrainische Drohnen lösen einen Brand in einer Raffinerie aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 23. Oktober

Medwedew sieht USA im Krieg gegen Moskau

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat die US-Sanktionen gegen die Ölkonzerne Rosneft und Lukoil als "kriegerischen Akt" bezeichnet. Auf seinem Telegram-Blog kritisierte Medwedew US-Präsident Donald Trump: "Die USA sind unser Gegner, und der wortreiche 'Friedensstifter' ist nun auf dem Kriegspfad gegen Russland."

Trump könne nicht mehr sagen, dass Vorgänger Joe Biden am Krieg schuld sei. "Nun ist es sein Konflikt", schrieb der derzeitige Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Einen Vorteil habe diese Klarheit für Russland: Es könne die Ukraine bombardieren, ohne Rücksicht auf Verhandlungen nehmen zu müssen.

Trump hatte am Vorabend ein Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin auf unbestimmte Zeit verschoben, weil Moskau im Ukraine-Krieg nicht kompromissbereit sei. Erstmals in seiner Amtszeit verhängte er Sanktionen gegen Russland.

In der ostukrainischen Region Donezk sind nach dortigen Behördenangaben fünf Zivilisten von russischen Soldaten erschossen worden. Der Vorfall habe sich im Dorf Swaniwka, wenige Kilometer südlich der Stadt Siwersk ereignet, teilten die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew und die Staatsanwaltschaft der Region Donezk mit.

Demnach berichtete eine überlebende Frau, dass russische Soldaten von ihrer Familie Informationen über die Positionen ukrainischer Einheiten verlangt hätten. Nachdem sie darüber keine Auskunft habe geben können, habe ein Soldat das Feuer auf die Unbewaffneten eröffnet. Die Frau habe später ihre zwei Söhne, ihren Mann und zwei Nachbarn tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen ein.

Ebenfalls in der Region Donezk wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei ukrainische Journalisten des staatlichen Fernsehsenders "Freedom" getötet. Demnach wurde ihr Auto in Kramatorsk von einer russischen Drohne angegriffen. Laut "Freedom" wurde ein weiterer Journalist verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Team soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs an einer Tankstelle befunden haben. Kramatorsk ist etwa 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Selenskyj bittet Europäer um Tomahawks

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die europäischen Verbündeten aufgefordert, die Ukraine mit Langstreckenwaffen zu beliefern. "Langstreckenwaffen gibt es nicht nur in den USA – auch einige europäische Länder verfügen über sie, darunter Tomahawks. Wir stehen bereits in Kontakt mit den Ländern, die helfen können", schreibt Selenskyj nach seiner Diskussion mit den EU-Staats- und Regierungschefs auf der Plattform X.