Das explosive Andenken hatte S. laut Gerichtsunterlagen, aus denen "Pepel" zitiert, fast drei Jahre lang auf seinem Dachboden aufbewahrt. Bei einer Hausdurchsuchung sei die Granate dann gefunden worden.

Neben der Granate fanden die Ermittler vier Patronen in einem Safe. Der Verurteilte gab an, diese bereits 2016 bei Bauarbeiten auf seinem Grundstück entdeckt zu haben. Eine zunächst zusätzlich erhobene Anklage wegen illegalen Munitionsbesitzes wurde später im Berufungsverfahren fallen gelassen. Als strafmildernd wertete das Gericht, dass der Mann ein minderjähriges Kind hat. Neben der Haftstrafe wurde eine Geldstrafe von umgerechnet rund 200 Euro verhängt.

Russland greift Kiew aus der Luft an

Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew aus der Luft an. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, ruft die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hören Explosionen, die auf den Einsatz der Luftabwehr schließen lassen. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump zu Gipfel mit Putin: "Möchte kein vergeudetes Treffen"

US-Präsident Donald Trump möchte sich nach eigenen Worten erst dann mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. Medienberichte, denen zufolge das geplante Treffen auf Eis gelegt wurde oder sich zumindest verzögert, bestätigte Trump zwar nicht direkt. Allerdings entgegnete er auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse: "Ich möchte kein vergeudetes Treffen." Er wolle keine Zeit verschwenden, bis er sehe, was passiert.

"Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", sagte Trump weiter. Man werde sehen, was geschieht. Ob er sich damit auf ein mögliches Treffen zwischen ihm und Putin bezog oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern, blieb unklar. Trump stellte in Aussicht, innerhalb der nächsten zwei Tage darüber zu informieren, was die USA tun würden. Und er bekräftigte seinen Standpunkt, dass für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine der Frontverlauf eingefroren werden sollte.

Außenminister treffen sich wohl doch nicht

Mehrere US-Medien hatten berichtet, dass das in Budapest geplante Treffen zwischen Trump und Putin offenbar nicht wie vorgesehen stattfinden werde. Sie beriefen sich auf Angaben aus dem Weißen Haus nach einem Telefonat des US-Außenministers Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Eigentlich war dieses Gespräch als Vorbereitung für den Gipfel in Budapest gedacht. Es sollte auch ein persönliches vorbereitendes Treffen der beiden Minister folgen. Doch davon ist man offensichtlich wieder abgekommen – die Pläne wurde laut den Berichten zufolge auf Eis gelegt.