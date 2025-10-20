Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Soldaten dringen in Pokrowsk ein – schwere Kämpfe
Russland dringt in Pokrowsk ein, es gibt schwere Kämpfe. Donald Tusk warnt vor einem "ewigen Krieg". Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen um Pokrowsk
- Kiew: Rund 200 russische Soldaten in Pokrowsk eingedrungen
- Russland hat größten ukrainischen Kaffeehersteller angegriffen
- Tusk warnt vor "ewigem Krieg" in der Ukraine
- Drohnen verletzen 16 Personen im westrussischen Belgorod
- Ukrainische Drohnen setzen Umspannwerk in Brand
Sonntag, 26. Oktober
Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen um Pokrowsk
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von schweren Kämpfen um die Stadt Pokrowsk im Osten des Landes berichtet. Dabei helfe vor allem der Einsatz der ukrainischen Bukowina-Brigade in der benachbarten Stadt Myrnohrad. "Genau dort, gegenüber von Pokrowsk, haben die Russen ihre Hauptangriffstruppe konzentriert – und das ist eine beträchtliche Anzahl von Besatzungstruppen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.
"Natürlich führt dies zu einer schwierigen Situation in Pokrowsk und allen benachbarten Gebieten", führte Selenskyj weiter aus. "Es gibt heftige Kämpfe in der Stadt, an den Zufahrtswegen zur Stadt." Auch die Versorgung sei schwierig. Dennoch werde weiter gegen die Besatzer gekämpft: "Wir müssen den Russen weiterhin so viele Verluste wie möglich zufügen."
Putin-Vertreter mit kuriosem Gastgeschenk in den USA
Ein wichtiger Unterhändler Wladimir Putins hat zu Verhandlungen in USA ein besonderes Gastgeschenk für seine US-Gesprächspartner mitgebracht. Auf seinem Telegram-Kanal postete Kirill Dimitrijew das Foto einer Pralinenschachtel mit Putins Konterfei.
Der Inhalt der Boxen, die die Aufschrift "Große Worte eines großen Mannes" trägt: Zwölf Schokoladenpralinen, verziert mit je einem Putin-Zitat.
Dabei handelt es sich um Aussprüche wie "Russlands Grenzen enden nirgendwo" oder "Russland fürchtet nichts". Auf einem anderen Verpackungspapier steht: "Es ist Gottes Aufgabe, Terroristen zu vergeben. Meine Aufgabe ist es, sie zu ihm zu schicken." Lesen Sie hier mehr dazu.
"Schockierende" Nachrichten für Putins Kriegswirtschaft
Russlands Rüstungswirtschaft hat im September erstmals seit Kriegsbeginn Anzeichen einer Abschwächung gezeigt. Laut einem Bericht der unabhängigen "Moscow Times" basieren diese Einschätzungen auf aktuellen Zahlen der russischen Statistikbehörde Rosstat. Demnach stagnierte die Produktion in mehreren rüstungsnahen Branchen – ein Bruch mit dem bisherigen Trend eines kontinuierlichen Wachstums seit Beginn der Invasion in die Ukraine im Februar 2022. Lesen Sie hier mehr dazu.
Kiew: Rund 200 russische Soldaten in Pokrowsk eingedrungen
Nach monatelangen Sturmangriffen gegen ukrainische Stellungen rund um Pokrowsk am Rande des Donbass ist es russischen Soldaten nach Darstellung aus Kiew gelungen, in die schwer umkämpfte Stadt einzudringen. Die russischen Streitkräfte hätten mehrere kleinere Infanteriegruppen unter Umgehung der ukrainischen Linien in die Stadt eingeschleust, teilte der Generalstab in Kiew auf Facebook mit. Die rund 200 russischen Soldaten hätten sich festgesetzt und lieferten sich schwere Gefechte mit den ukrainischen Einheiten. Beide Seiten setzten dabei auch Kampfdrohnen ein.
Nach Darstellung der ukrainischen Generalität sind die Kämpfe "von hoher Dynamik und Intensität geprägt". Die russische Armee versuche unterdessen, die ukrainischen Verteidigungslinien mit Kampfpanzern und Schützenpanzern zu durchbrechen.
Russland hat größten ukrainischen Kaffeehersteller angegriffen
Die russische Armee hat in der Nacht zum Samstag eine Produktionsanlage des größten ukrainischen Kaffeeherstellers Idealist Coffee angegriffen. Das teilte das Unternehmen auf Facebook mit. Demnach habe ein ballistischer Einschlag erhebliche Zerstörungen verursacht. Das genaue Ausmaß sei noch unklar, ein Zeitplan für den Wiederaufbau liege nicht vor. Idealist Coffee erklärte: "Der nächtliche ballistische Angriff russischer Terroristen hat zu weiteren Zerstörungen unserer Produktionsanlagen geführt." Zudem kündigte das Unternehmen "Verzögerungen und unvermeidbare Unpünktlichkeiten" an.
Tusk warnt vor "ewigem Krieg" in der Ukraine
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rechnet nicht mit einem dauerhaften Frieden für die Ukraine, solange Russlands Präsident Wladimir Putin an der Macht ist. Der Konflikt drohe zu einem "permanenten ewigen Krieg" zu werden, wenn es nicht zu drastischen Veränderungen in Russland komme. "Die Hauptfrage ist jetzt, wie viele Opfer wir noch sehen werden", sagte der Politiker in einem Interview der "Sunday Times".
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ihm gesagt, dass sein Land bereit sei, weitere zwei bis drei Jahre zu kämpfen, er aber zugleich hoffe, dass der Krieg nicht zehn Jahre dauern werde. Tusk betonte: "Ich habe keine Zweifel, dass die Ukraine als unabhängiger Staat überleben wird."
Kreml macht Merz zum Teufel und Deutsche zu Nazis
Der Kreml versucht immer stärker den Eindruck zu erwecken, dass Deutschland an Nazi-Zeiten und Großmacht-Vorstellungen anknüpfen will. In Kampagnen mit Fake-Videos nimmt das absurde Züge an und Merz wird zum Hitler und Satan. Lesen Sie hier mehr dazu.
Putin äußert sich zu Atomraketentest
Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Sonntag den Test einer atomaren Langstreckenrakete seiner Streitkräfte bestätigt. Putin lobte die Rakete als "einmaliges Erzeugnis, das sonst niemand auf der Welt hat". Lesen Sie hier mehr dazu.
Drohnen verletzen 16 Personen im westrussischen Belgorod
In der westrussischen Region Belgorod sind nach Behördenangaben 16 Menschen durch ukrainische Drohnenangriffe verletzt worden. Die ukrainischen Streitkräfte hätten die Ortschaft Maslowa Pristan beschossen und dort zehn Zivilisten, unter ihnen zwei Minderjährige, verletzt, schrieb Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegramkanal. Zwei private Wohnhäuser seien durch die Sprengsätze stark beschädigt worden.
Etwas später informierte er über sechs weitere Opfer an anderer Stelle. So sind Gladkows Angaben nach in der Gebietshauptstadt Belgorod selbst drei Verletzte zu beklagen, darunter ein Angehöriger des Militärs. In der Ortschaft Dorogoschtsch im an die Ukraine grenzenden Landkreis Graiworon traf es drei weitere Personen, darunter einen 14-Jährigen.
Drohne beim Anflug auf Moskau abgeschossen
Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters eine Drohne im Anflug auf die Hauptstadt abgeschossen. Dies teilt Sergej Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.
