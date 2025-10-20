Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Soldaten dringen in Pokrowsk ein – schwere Kämpfe

Russland dringt in Pokrowsk ein, es gibt schwere Kämpfe. Donald Tusk warnt vor einem "ewigen Krieg". Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 26. Oktober

Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen um Pokrowsk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von schweren Kämpfen um die Stadt Pokrowsk im Osten des Landes berichtet. Dabei helfe vor allem der Einsatz der ukrainischen Bukowina-Brigade in der benachbarten Stadt Myrnohrad. "Genau dort, gegenüber von Pokrowsk, haben die Russen ihre Hauptangriffstruppe konzentriert – und das ist eine beträchtliche Anzahl von Besatzungstruppen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

"Natürlich führt dies zu einer schwierigen Situation in Pokrowsk und allen benachbarten Gebieten", führte Selenskyj weiter aus. "Es gibt heftige Kämpfe in der Stadt, an den Zufahrtswegen zur Stadt." Auch die Versorgung sei schwierig. Dennoch werde weiter gegen die Besatzer gekämpft: "Wir müssen den Russen weiterhin so viele Verluste wie möglich zufügen."

Putin-Vertreter mit kuriosem Gastgeschenk in den USA

Ein wichtiger Unterhändler Wladimir Putins hat zu Verhandlungen in USA ein besonderes Gastgeschenk für seine US-Gesprächspartner mitgebracht. Auf seinem Telegram-Kanal postete Kirill Dimitrijew das Foto einer Pralinenschachtel mit Putins Konterfei.

Der Inhalt der Boxen, die die Aufschrift "Große Worte eines großen Mannes" trägt: Zwölf Schokoladenpralinen, verziert mit je einem Putin-Zitat.

Dabei handelt es sich um Aussprüche wie "Russlands Grenzen enden nirgendwo" oder "Russland fürchtet nichts". Auf einem anderen Verpackungspapier steht: "Es ist Gottes Aufgabe, Terroristen zu vergeben. Meine Aufgabe ist es, sie zu ihm zu schicken." Lesen Sie hier mehr dazu.

"Schockierende" Nachrichten für Putins Kriegswirtschaft

Russlands Rüstungswirtschaft hat im September erstmals seit Kriegsbeginn Anzeichen einer Abschwächung gezeigt. Laut einem Bericht der unabhängigen "Moscow Times" basieren diese Einschätzungen auf aktuellen Zahlen der russischen Statistikbehörde Rosstat. Demnach stagnierte die Produktion in mehreren rüstungsnahen Branchen – ein Bruch mit dem bisherigen Trend eines kontinuierlichen Wachstums seit Beginn der Invasion in die Ukraine im Februar 2022. Lesen Sie hier mehr dazu.