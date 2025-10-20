Granate behalten: Russe muss ins Gefängnis

Ein Gericht in der russischen Region Belgorod hat den 40-jährigen Witali S. wegen des Besitzes einer Handgranate und eines Zünders zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Wie die lokale Nachrichtenseite "Pepel" berichtet, hatte der Mann die Granate im Frühjahr 2022 als "Dankeschön" von russischen Soldaten erhalten, nachdem er ihnen bei der Reparatur eines Fahrzeugs geholfen hatte.

Das explosive Andenken hatte S. laut Gerichtsunterlagen, aus denen "Pepel" zitiert, fast drei Jahre lang auf seinem Dachboden aufbewahrt. Bei einer Hausdurchsuchung sei die Granate dann gefunden worden.

Neben der Granate fanden die Ermittler vier Patronen in einem Safe. Der Verurteilte gab an, diese bereits 2016 bei Bauarbeiten auf seinem Grundstück entdeckt zu haben. Eine zunächst zusätzlich erhobene Anklage wegen illegalen Munitionsbesitzes wurde später im Berufungsverfahren fallen gelassen. Als strafmildernd wertete das Gericht, dass der Mann ein minderjähriges Kind hat. Neben der Haftstrafe wurde eine Geldstrafe von umgerechnet rund 200 Euro verhängt.

Russland greift Kiew aus der Luft an

Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew aus der Luft an. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, ruft die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hören Explosionen, die auf den Einsatz der Luftabwehr schließen lassen. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump zu Gipfel mit Putin: "Möchte kein vergeudetes Treffen"

US-Präsident Donald Trump möchte sich nach eigenen Worten erst dann mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. Medienberichte, denen zufolge das geplante Treffen auf Eis gelegt wurde oder sich zumindest verzögert, bestätigte Trump zwar nicht direkt. Allerdings entgegnete er auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse: "Ich möchte kein vergeudetes Treffen." Er wolle keine Zeit verschwenden, bis er sehe, was passiert.