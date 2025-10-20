Newsblog zum Ukraine-Krieg Auf Putins Befehl: Russland startet großangelegte Atom-Übung
Russland startet ein weiteres Militärmanöver. Die Ukraine soll eine russische Chemiefabrik beschossen haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 22. Oktober
Russland startet Atom-Manöver
Russland hat parallel zu einer laufenden Atomübung der Nato in Europa ein eigenes großangelegtes Manöver seiner strategischen Nuklearstreitkräfte gestartet. Es handle sich um eine planmäßige Militärübung, betonte Kremlchef Wladimir Putin, der den Start per Videoschalte befahl. Nach Angaben des Kremls läuft die Übung zu Wasser, Land und Luft.
Vom Weltraumbahnhof Plessezk in Nordrussland seien Interkontinentalraketen des Typs Jars abgefeuert worden, heißt es auf der Kreml-Webseite. Das Atom-U-Boot "Brjansk" habe in der Barentssee ebenfalls eine Rakete gestartet. Zudem hätten die strategischen Bomber Tu-95 Marschflugkörper abgeschossen. Zur Anzahl der eingesetzten Waffensysteme machte Moskau keine Angaben.
Ukraine meldet Angriff auf russische Rüstungsfabrik
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einem kombinierten Luftangriff eine Rüstungsfabrik im russischen Gebiet Brjansk getroffen. Bei der Attacke seien unter anderem Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow eingesetzt worden, teilte der ukrainische Generalstab auf Telegram mit. Das Ausmaß der Schäden müsse noch geprüft werden, heißt es. Zugleich betonte das Militär die Bedeutung der Fabrik für die russische Rüstungsindustrie.
Die mutmaßlich beschossene Chemiefabrik Brjansk "50 Jahre UdSSR" ist offiziellen Angaben nach einer der führenden Hersteller für Sprengstoffe in Russland und stellt etwa Granaten und Geschossfüllungen für Raketen her.
Das russische Militär gab am Abend den Abschuss von 57 ukrainischen Drohnen im Gebiet Brjansk bekannt. Schäden wurden offiziell nicht bekannt. Der Gouverneur des Gebiets Alexander Bogomas teilte lediglich mit, dass die Rettungskräfte im Einsatz seien.
Charkiw: Russen greifen Kindergarten mit Drohne an
Bei einem russischen Drohnenangriff ist in der ostukrainischen Großstadt Charkiw ein Kindergarten getroffen worden. Ein Mensch sei getötet worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. Außerdem gebe es sieben Verletzte. Erste Informationen über verletzte Kinder hätten sich aber nicht bestätigt.
Durch den Einschlag sei in dem privaten Kindergarten ein Feuer ausgebrochen, teilte Terechow mit. Das Gebäude sei geräumt worden. Seinen Angaben nach gab es in dem betroffenen Stadtteil im Nordosten der Großstadt am Vormittag mehrere Einschläge von Drohnen.
Charkiw zählte vor dem Krieg 1,4 Millionen Einwohner. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt nur etwa 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird besonders oft beschossen. Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X zu dem jüngsten Angriff, damit spucke Russland allen ins Gesicht, die eine friedliche Lösung anstrebten.
Granate behalten: Russe muss ins Gefängnis
Ein Gericht in der russischen Region Belgorod hat den 40-jährigen Witali S. wegen des Besitzes einer Handgranate und eines Zünders zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Wie die lokale Nachrichtenseite "Pepel" berichtet, hatte der Mann die Granate im Frühjahr 2022 als "Dankeschön" von russischen Soldaten erhalten, nachdem er ihnen bei der Reparatur eines Fahrzeugs geholfen hatte.
Das explosive Andenken hatte S. laut Gerichtsunterlagen, aus denen "Pepel" zitiert, fast drei Jahre lang auf seinem Dachboden aufbewahrt. Bei einer Hausdurchsuchung sei die Granate dann gefunden worden.
Neben der Granate fanden die Ermittler vier Patronen in einem Safe. Der Verurteilte gab an, diese bereits 2016 bei Bauarbeiten auf seinem Grundstück entdeckt zu haben. Eine zunächst zusätzlich erhobene Anklage wegen illegalen Munitionsbesitzes wurde später im Berufungsverfahren fallen gelassen. Als strafmildernd wertete das Gericht, dass der Mann ein minderjähriges Kind hat. Neben der Haftstrafe wurde eine Geldstrafe von umgerechnet rund 200 Euro verhängt.
Russland greift Kiew aus der Luft an
Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew aus der Luft an. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, ruft die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hören Explosionen, die auf den Einsatz der Luftabwehr schließen lassen. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump zu Gipfel mit Putin: "Möchte kein vergeudetes Treffen"
US-Präsident Donald Trump möchte sich nach eigenen Worten erst dann mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. Medienberichte, denen zufolge das geplante Treffen auf Eis gelegt wurde oder sich zumindest verzögert, bestätigte Trump zwar nicht direkt. Allerdings entgegnete er auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse: "Ich möchte kein vergeudetes Treffen." Er wolle keine Zeit verschwenden, bis er sehe, was passiert.
"Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", sagte Trump weiter. Man werde sehen, was geschieht. Ob er sich damit auf ein mögliches Treffen zwischen ihm und Putin bezog oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern, blieb unklar. Trump stellte in Aussicht, innerhalb der nächsten zwei Tage darüber zu informieren, was die USA tun würden. Und er bekräftigte seinen Standpunkt, dass für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine der Frontverlauf eingefroren werden sollte.
Außenminister treffen sich wohl doch nicht
Mehrere US-Medien hatten berichtet, dass das in Budapest geplante Treffen zwischen Trump und Putin offenbar nicht wie vorgesehen stattfinden werde. Sie beriefen sich auf Angaben aus dem Weißen Haus nach einem Telefonat des US-Außenministers Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Eigentlich war dieses Gespräch als Vorbereitung für den Gipfel in Budapest gedacht. Es sollte auch ein persönliches vorbereitendes Treffen der beiden Minister folgen. Doch davon ist man offensichtlich wieder abgekommen – die Pläne wurde laut den Berichten zufolge auf Eis gelegt.
