Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj will neue Patriot-Systeme kaufen
Selenskyj fordert mehr Waffen für sein Land. EU-Außenchefin Kallas äußert ihren Unmut über Putins geplante Visite in Budapest. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 20. Oktober
Selenskyj: Bereiten Vertrag für Kauf von 25 Patriot-Systemen vor
Die Ukraine bereitet laut Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Vertrag zum Kauf von 25 Patriot-Systemen vor. Die Luftabwehrsysteme sollten über einen Zeitraum von mehreren Jahren geliefert werden, sagt Selenskyj vor der Presse am Sonntag. Die Aussagen durften aber erst am Montag veröffentlicht werden. Die Ukraine wolle bei europäischen Ländern darum werben, bevorzugt beliefert zu werden.
Zudem äußerte Selenskyj seine Bereitschaft, an einem bevorstehenden Treffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump in der ungarischen Hauptstadt Budapest teilzunehmen. "Wenn ich nach Budapest eingeladen werde, werden wir uns in dem einen oder anderen Format einigen", sagte Selenskyj vor Journalisten in Kiew. Dabei könne es sich entweder um ein Treffen zu dritt handeln, oder jeweils um separate Zweier-Treffen zwischen Trump und Putin sowie Trump und Selenskyj.
Nato beginnt Manöver "DAFA25"
Die Nato hat am Montag in Bulgarien und Rumänien das Herbstmanöver "Dacian Fall 2025", kurz "DAFA25" gestartet. Bis zum 13. November üben rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten aus zehn Nato-Staaten das Verlegen von Truppen in die Südostflanke der Allianz.
Rumänien hatte zuletzt verstärkt über Drohnen-Zwischenfälle berichtet. Der rumänische Schwarzmeerhafen Constanta dient als wichtiger Umschlagplatz für Waren und Militärgüter für die Ukraine. Auch die Bundeswehr hatte zuletzt Eurofighter nach Rumänien verlegt.
Kallas zeigt sich besorgt über Putins mögliche Budapest-Reise
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas äußerte ihren Unmut über den Besuch des russischen Staatschefs Wladimir Putin in Ungarn. Zu einer möglichen Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump und Putin in Budapest und damit einer Reise des Kreml-Chefs in die EU erklärte Kallas, dies sei "nicht schön". Schließlich gebe es einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin. Die Frage sei, ob bei dem Treffen mit einem Ergebnis zu rechnen sei, sagte Kallas vor einem Treffen mit den EU-Außenministern in Luxemburg.
Die EU-Außenchefin mahnte zugleich ein entschiedeneres Vorgehen gegen Putin an. "Die USA haben viele Möglichkeiten, Druck auf Russland auszuüben, um es an den Verhandlungstisch zu bringen", so Kallas. "Wenn sie diese nutzen, damit Russland diesen Krieg beendet, ist das natürlich gut." Es sei aber sehr wichtig, dass es ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Putin gebe.
Bericht: Britische-Truppen sollen Drohnen über Basen abschießen dürfen
Britische Soldaten sollen einem Medienbericht zufolge neue Abschussbefugnisse für Drohnen erhalten, die Militärbasen in Großbritannien bedrohen. Das berichtete die Zeitung "The Telegraph" unter Berufung auf eine bevorstehende Ankündigung von Verteidigungsminister John Healey. Healey werde demnach seine Pläne vorstellen, wie die wichtigsten Militärbasen des Landes angesichts einer wachsenden Bedrohung durch Russland geschützt werden sollen. Eine Stellungnahme des Ministeriums lag zunächst nicht vor.
Belarus-Geheimdienstchef: Suchen Kontakt zur Ukraine für Kriegsende
Belarus versucht nach Angaben seines Geheimdienstchefs, Kontakte zur Ukraine zur Kriegsbeilegung mit Russland aufzubauen. Treffen mit ukrainischen Vertretern seien derzeit entscheidend, "um zu einem Konsens zu kommen", sagte der Chef des Sicherheitsdienstes von Belarus, Iwan Tertel, am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Präsident Alexander Lukaschenko hatte Russland zwar erlaubt, belarussisches Gebiet für den Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 zu nutzen, seine eigenen Truppen jedoch aus dem Konflikt herausgehalten. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump an Lukaschenko gewandt und nach der Entsendung eines Gesandten die Freilassung von mehr als 50 politischen Gefangenen erreicht.
Plötzlich reißt Trump die Landkarten vom Tisch
Trump empfing den ukrainischen Präsidenten am Freitag im Oval Office. Laut Insidern soll das Treffen "ziemlich übel" gewesen sein. Demnach soll es heftig gekracht haben.
Trump für Einfrieren des Frontverlaufs in der Ukraine
Für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine sollte der Frontverlauf nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump eingefroren werden – inklusive einer daraus folgenden Teilung der östlichen Donbass-Region. Russland und die Ukraine sollten jeweils dort bleiben, wo sich ihre Truppen aktuell befänden, alles Weitere sei "sehr schwer auszuhandeln", sagte Trump vor Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One.
Der Donbass solle entlang des Frontverlaufs aufgeteilt werden, argumentierte er. Russland kontrolliert aktuell den Großteil der ostukrainischen Region. Trump sagte weiter, die Kriegsparteien könnten "später verhandeln". Das habe er auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei dessen Besuch am Freitag in Washington gesagt. Die Soldaten sollten kehrt machen, das Blutvergießen müsse ein Ende haben. "Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten", sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa