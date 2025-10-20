Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj will neue Patriot-Systeme kaufen

Selenskyj fordert mehr Waffen für sein Land. EU-Außenchefin Kallas äußert ihren Unmut über Putins geplante Visite in Budapest. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 20. Oktober

Selenskyj: Bereiten Vertrag für Kauf von 25 Patriot-Systemen vor

Die Ukraine bereitet laut Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Vertrag zum Kauf von 25 Patriot-Systemen vor. Die Luftabwehrsysteme sollten über einen Zeitraum von mehreren Jahren geliefert werden, sagt Selenskyj vor der Presse am Sonntag. Die Aussagen durften aber erst am Montag veröffentlicht werden. Die Ukraine wolle bei europäischen Ländern darum werben, bevorzugt beliefert zu werden.

Zudem äußerte Selenskyj seine Bereitschaft, an einem bevorstehenden Treffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump in der ungarischen Hauptstadt Budapest teilzunehmen. "Wenn ich nach Budapest eingeladen werde, werden wir uns in dem einen oder anderen Format einigen", sagte Selenskyj vor Journalisten in Kiew. Dabei könne es sich entweder um ein Treffen zu dritt handeln, oder jeweils um separate Zweier-Treffen zwischen Trump und Putin sowie Trump und Selenskyj.

Nato beginnt Manöver "DAFA25"

Rumänien hatte zuletzt verstärkt über Drohnen-Zwischenfälle berichtet. Der rumänische Schwarzmeerhafen Constanta dient als wichtiger Umschlagplatz für Waren und Militärgüter für die Ukraine. Auch die Bundeswehr hatte zuletzt Eurofighter nach Rumänien verlegt.

Kallas zeigt sich besorgt über Putins mögliche Budapest-Reise

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas äußerte ihren Unmut über den Besuch des russischen Staatschefs Wladimir Putin in Ungarn. Zu einer möglichen Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump und Putin in Budapest und damit einer Reise des Kreml-Chefs in die EU erklärte Kallas, dies sei "nicht schön". Schließlich gebe es einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin. Die Frage sei, ob bei dem Treffen mit einem Ergebnis zu rechnen sei, sagte Kallas vor einem Treffen mit den EU-Außenministern in Luxemburg.