Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump zu Putin-Gipfel: "Möchte kein vergeudetes Treffen"
Russland greift Kiew aus der Luft an. Trump zu Gipfel mit Putin: "Möchte kein vergeudetes Treffen". Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Russland greift Kiew aus der Luft an
- Trump zu Gipfel mit Putin: "Möchte kein vergeudetes Treffen"
- EU-Staaten und Ukraine erarbeiten Zwölf-Punkte-Friedensplan
- Kein Treffen zwischen Trump und Putin geplant
- Polen droht Putin mit Umsetzung des Haftbefehls
- Russland greift Energieversorgung nahe Tschernobyl an
- Trump macht Vorschlag für den Donbass
Mittwoch, 22. Oktober
Russland greift Kiew aus der Luft an
Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew aus der Luft an. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, ruft die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hören Explosionen, die auf den Einsatz der Luftabwehr schließen lassen. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump zu Gipfel mit Putin: "Möchte kein vergeudetes Treffen"
US-Präsident Donald Trump möchte sich nach eigenen Worten erst dann mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. Medienberichte, denen zufolge das geplante Treffen auf Eis gelegt wurde oder sich zumindest verzögert, bestätigte Trump zwar nicht direkt. Allerdings entgegnete er auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse: "Ich möchte kein vergeudetes Treffen." Er wolle keine Zeit verschwenden, bis er sehe, was passiert.
"Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", sagte Trump weiter. Man werde sehen, was geschieht. Ob er sich damit auf ein mögliches Treffen zwischen ihm und Putin bezog oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern, blieb unklar. Trump stellte in Aussicht, innerhalb der nächsten zwei Tage darüber zu informieren, was die USA tun würden. Und er bekräftigte seinen Standpunkt, dass für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine der Frontverlauf eingefroren werden sollte.
Außenminister treffen sich wohl doch nicht
Mehrere US-Medien hatten berichtet, dass das in Budapest geplante Treffen zwischen Trump und Putin offenbar nicht wie vorgesehen stattfinden werde. Sie beriefen sich auf Angaben aus dem Weißen Haus nach einem Telefonat des US-Außenministers Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Eigentlich war dieses Gespräch als Teil der Vorbereitungen für den Gipfel in Budapest gedacht. Zudem sollte ein persönliches Vor-Treffen der beiden Minister folgen. Doch davon ist man offensichtlich wieder abgekommen - die Pläne wurde laut den Berichten zufolge auf Eis gelegt.
Dienstag, 21. Oktober
EU-Staaten und Ukraine erarbeiten Zwölf-Punkte-Friedensplan
Mehrere europäische Staaten sollen gemeinsam mit der Ukraine an einem Zwölf-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges mit Russland arbeiten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sieht der Entwurf vor, dass die Grenze entlang der aktuellen Frontlinie verläuft und ein von US-Präsident Donald Trump geleiteter Ausschuss die Umsetzung überwacht.
Demnach soll die Ukraine Sicherheitsgarantien, Wiederaufbauhilfen und ein beschleunigtes EU-Beitrittsverfahren erhalten, sofern beide Seiten einer Waffenruhe zustimmen und auf weitere Gebietsansprüche verzichten. Zudem sind die Rückkehr deportierter Kinder und Gefangenenaustausche vorgesehen. Die Sanktionen gegen Russland sollen schrittweise gelockert werden – eingefrorene Zentralbankreserven würden aber erst freigegeben, wenn Moskau sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt.
Kein Treffen zwischen Trump und Putin geplant
Nach US-Angaben wird es doch kein baldiges Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin geben. Es gebe "keine Pläne" für ein solches Treffen in "unmittelbarer Zukunft", teilte ein US-Beamter am Dienstag in Washington mit. Trump hatte vergangene Woche Donnerstag ein Treffen mit Putin binnen zwei Wochen in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt. Mehr dazu lesen Sie hier.
Polen droht Putin mit Umsetzung des Haftbefehls
Polen hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin davor gewarnt, auf dem Weg zu einem möglichen Treffen mit Donald Trump in Ungarn den polnischen Luftraum zu nutzen. Die Regierung in Warschau erklärte, sie könne sich in diesem Fall gezwungen sehen, den internationalen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin zu vollstrecken. Dieser wirft ihm die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vor.
Während Polen den Haftbefehl umsetzen würde, signalisiert Ungarn – das unter Premier Viktor Orbán enge Beziehungen zu Moskau pflegt – bereits, Putin unbehelligt ein- und ausreisen zu lassen. Trump hatte das Treffen in Budapest als Vermittlungsversuch zur Beendigung des Ukraine-Kriegs angekündigt.
Auch Bulgarien zeigte sich im Gegensatz zu Polen offener für einen Überflug der russischen Präsidentenmaschine. Außenminister Georg Georgiew erklärte, sein Land könne eine Passage gestatten, wenn dies zu einem möglichen Friedensschluss beitrage. Eine offizielle Anfrage aus Moskau liege bislang jedoch nicht vor. Ob und wann das Treffen tatsächlich zustande kommt, ist noch unklar. Trump hatte es für die kommenden zwei Wochen in Aussicht gestellt.
Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026
Die Ukraine hat das geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung um 90 Tage bis Anfang Februar 2026 verlängert. Für die von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichten Gesetzesvorlagen stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit des Parlaments, meldete der Pressedienst der Obersten Rada in Kiew. Beide Maßnahmen wären am 5. November ausgelaufen.
Nach dem russischen Überfall im Februar 2022 wurde in dem osteuropäischen Land für zunächst 30 Tage das Kriegsrecht verhängt, eine Mobilmachung angeordnet und seitdem regelmäßig verlängert. Wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 22 und 60 Jahren können nur mit wenigen Ausnahmen das Land verlassen. Im August war das bis dahin geltende Ausreiseverbot für Männer zwischen 18 und 22 aufgehoben worden, was danach zu erhöhten Ausreisezahlen von jungen Männern unter anderem nach Deutschland führte.
Russland: Termin für Treffen von Putin und Trump offen
Russland zufolge ist derzeit unklar, wann es ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump geben wird. Ein Termin sei bislang nicht genannt worden, sagt der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow. "Wir brauchen Vorbereitung, ernsthafte Vorbereitung", sagt Peskow. "Das kann einige Zeit dauern. Deshalb wurden hier zunächst keine genauen Termine festgelegt." Es gebe ein Einverständnis der Präsidenten für ein Treffen, aber keinen Termin.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa