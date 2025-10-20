Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Drohnen setzen Umspannwerk in Brand
Die Ukraine attackiert Russlands Infrastruktur. Die russische Armee beschießt Kiew – mindestens acht Menschen werden verletzt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 25. Oktober
Trump: "Ich möchte, dass China uns bezüglich Russland aushilft"
Trump und Xi planen ein Treffen in Asien. Eigentlich soll es dabei um den Handelsstreit zwischen den USA und China gehen, doch jetzt stellt der US-Präsident eine Forderung mit Blick auf Russland.
Ukrainische Drohnen setzen Umspannwerk in Brand
Zum zweiten Mal in zwei Wochen haben ukrainische Drohnen ein Umspannwerk in der russischen Region Wolgograd getroffen. Wie das Medium "The Kyiv Independent" am Samstag berichtet, geriet das Werk Balaschowskaja im Kreis Nowonikolajewski in Brand, nachdem es von Drohnentrümmern getroffen wurde. Inzwischen habe die Feuerwehr den Brand gelöscht. Das Ausmaß des Schadens war zunächst unklar.
Explosionen in Kiew nach russischen Raketenangriffen
Russland hat in der Nacht zum 25. Oktober einen Angriff auf Kiew gestartet und erneut die ukrainische Hauptstadt mit ballistischen Raketen beschossen. Laut Reportern der Zeitung "Kyiv Independent" vor Ort waren kurz vor 4 Uhr morgens Ortszeit Explosionen in Kiew zu hören. Demnach wurden mindestens acht Menschen verletzt.
Timur Tkaschenko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, berichtete, dass an "mehreren Orten am linken Ufer der Stadt" mehrere Brände ausgebrochen seien. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, dass Feuerwehrleute in zwei Stadtteile entsandt worden seien. Kurz vor den Explosionen warnte die ukrainische Luftwaffe vor russischen ballistischen Raketen, die auf die Hauptstadt zusteuerten.
Russischer Gesandter: Stehen vor diplomatischer Lösung
Die USA, die Ukraine und Russland stehen nach Einschätzung eines russischen Gesandten, Kirill Dmitriew, kurz vor einer diplomatischen Lösung des mehr als drei Jahre andauernden Krieges. "Es ist ein großer Schritt von Präsident Selenskyj, bereits anzuerkennen, dass es um Frontlinien geht. Seine frühere Position war, dass Russland vollständig abziehen sollte. Ich denke, wir sind einer diplomatischen Lösung, die ausgearbeitet werden kann, ziemlich nahe", sagte Dmitriew, der Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit ist, in einer CNN-Sendung. Als er nach einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten gefragt wurde, antwortete er darauf nur, dass dies "wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt" stattfinden werde.
Freitag, 24. Oktober
Ballons aus Belarus legen Flughafen in Vilnius lahm
Wegen des Eindringens von Wetterballons aus dem benachbarten Belarus hat das Nato-Mitglied Litauen die Flughäfen der Hauptstadt Vilnius und Kaunas geschlossen. Es handele sich um den dritten Vorfall dieser Art in diesem Monat, teilte das litauische Verkehrsministerium am Freitagabend mit.
Kritische Lage für ukrainische Truppen um Pokrowsk
Die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine ist seit Monaten Schauplatz erbitterter Gefechte. Sie liegt an der Frontlinie im Donezker Gebiet, wo Russland seit Sommer versucht, tief in die ukrainischen Verteidigungszonen vorzustoßen. Mehrfach wechselte die Kontrolle über einzelne Stadtteile, im Abnutzungskrieg erlitten beide Seiten hohe Verluste. Jetzt scheint die Lage für die ukrainischen Truppen jedoch so kritisch wie nie. Mehr dazu lesen Sie hier.
Rutte: "Putin gehen Geld, Truppen und Ideen aus"
Die neuen US-Sanktionen gegen Russland setzen Kremlchef Putin unter Druck, glaubt Nato-Generalsekretär Mark Rutte. "Unsere Unterstützung für die Ukraine wirkt", sagt Rutte bei einem Treffen der Unterstützer der Ukraine in London. Putin gingen Geld, Truppen und Ideen aus. Zudem mache er auf dem Schlachtfeld in der Ukraine nur geringfügige Fortschritte.
- Schwedt in Sorge: US-Sanktionen könnten Raffinerie in Deutschland treffen
Die USA hatten am Donnerstag neue Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil angekündigt. Als Grund nannte Finanzminister Scott Bessent die Weigerung von Kremlchef Putin, den Krieg in der Ukraine zu beenden. US-Präsident Donald Trump sagte, seine Gespräche mit Putin zur Beendigung des Ukraine-Krieges seien zwar "gut", führten jedoch "nirgendwo hin".
Zudem will Trump China und Indien dazu bringen, weniger Öl aus Russland zu kaufen. Die beiden Länder sind die wichtigsten Abnehmer für russisches Öl, mit dem der Kreml den Krieg gegen die Ukraine finanziert. Auch die EU-Mitgliedstaaten hatten sich am Mittwoch auf eine erneute Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau geeinigt. Sie umfassen vor allem ein Ende aller Importe von russischem Flüssiggas (LNG) durch EU-Staaten bis Ende 2026.
Explosion bei Passkontrolle: Vier Menschen am Bahnhof Owrutsch getötet
Bei einer Ausweiskontrolle sprengt sich ein Mann in der Nordukraine in die Luft. Er reißt drei weitere Menschen mit in den Tod. Der Mann war bereits polizeibekannt. Was bisher über die Tat bekannt ist.
Linnemann fordert geringeren Zuzug wehrfähiger Ukrainer
Die CDU will den Anstieg der Zahl wehrfähiger Ukrainer in Deutschland bremsen. "Es braucht ukrainische Soldaten, die ihr Land verteidigen", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitag dem Magazin "stern". "Deshalb ist es nicht richtig, dass derzeit vor allem viele junge Männer die Ukraine verlassen." Deutschland unterstütze die Ukraine "aus Überzeugung – aber der sprunghafte Zuzug nach Deutschland muss gestoppt werden", forderte Linnemann. Ähnlich hatte sich kürzlich schon CSU-Chef Markus Söder geäußert.
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine durften Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nur mit einer Erlaubnis verlassen, um einer womöglichen Einziehung zur Armee nicht zu entgehen. Ende August lockerte die ukrainische Regierung aber ihre Ausreiseregelungen: Männer zwischen 18 und 22 Jahren dürfen nun wieder das Land verlassen.
Das führte dazu, dass deutlich mehr junge Männer aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Laut Bundesinnenministerium stieg die Zahl der eingereisten jungen Ukrainer im Alter von 18 bis 22 Jahren von 19 pro Woche Mitte August auf zuletzt zwischen 1.400 und 1.800 pro Woche an.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa