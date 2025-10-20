Newsblog zum Ukraine-Krieg Wirtschaftsministerin Reiche trifft überraschend in Kiew ein
Die Bundeswirtschaftsministerin reist in die Ukraine. Kanzler Merz äußert sich zur Luftraumverletzung über Litauen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Freitag, 24. Oktober
Russland: Verletzte nach ukrainischem Drohnenangriff nahe Moskau
Bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau sind nach Angaben der örtlichen Behörden fünf Menschen verletzt worden. In der Stadt Krasnogorsk sei eine Drohne in ein Apartment geflogen, erklärt Gouverneur Andrej Worobjow. Krasnogorsk liegt 20 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, die Luftabwehr habe in der Nacht 111 ukrainische Drohnen über russischen Regionen abgefangen und zerstört – eine davon über der Region Moskau. Die Ukraine wehrt sich gegen den Angriffskrieg Russlands, das das Nachbarland immer wieder mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen überzieht.
Wirtschaftsministerin Reiche überraschend in Kiew eingetroffen
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist am Freitag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Ein Sprecher sagte, im Zentrum ihrer Reise bis einschließlich Sonntag stünden der Erhalt und der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur sowie der Ausbau der deutsch-ukrainischen Rüstungskooperation. Die CDU-Politikerin wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.
Russland habe vor dem vierten Kriegswinter gerade seine Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung verstärkt, sagte Reiche einer Mitteilung des Ministeriums zufolge. Das gefährde die Strom- und Wärmeversorgung im Winter. "Das sind gezielte Angriffe Putins auf die Zivilbevölkerung. Beim Wiederaufbau und der Sicherung der Energieversorgung wird dringende Hilfe benötigt." Hier solle ausgelotet werden, ob im Rahmen der deutsch-ukrainischen Energiepartnerschaft noch konkreter geholfen werden könne. "Gleiches gilt für den Ausbau der Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft."
Neben politischen Gesprächen mit der Regierung in Kiew plant Reiche auch mehrere Unternehmensbesuche. Details dazu sind noch nicht bekannt.
Merz: Luftraumverletzung weitere Provokation Russlands
Kanzler Friedrich Merz bezeichnet die russische Luftraumverletzung über Litauen als "nicht zufällig" und als weitere Provokation Russlands. "Wir werden allerdings darauf auch, wie in den vergangenen Wochen, mit Augenmaß reagieren", sagt er nach Ende des EU-Gipfels. Man werde die genauen Flugrouten auswerten. "Ich gehe davon aus, dass der Nato-Rat sich damit auch befassen wird." Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine-Krieg: Treffen der Koalition der Willigen in London
Einen Tag nach dem EU-Gipfel trifft sich am Freitag in London die sogenannte Koalition der Willigen, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland zu beraten. Bei den Gesprächen stehe das Ziel im Mittelpunkt, den "Druck auf Russland maximal zu erhöhen" und "die Ukraine bestmöglich und durchhaltefähig zu unterstützen", hieß es von Seiten der Bundesregierung.
Zu der "Koalition der Willigen" haben sich rund 30 überwiegend europäische Staaten zusammengeschlossen, um die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine abzustimmen und zu bündeln. Frankreich, Großbritannien und Deutschland nehmen in der Koalition eine Führungsrolle ein.
Russland und Ukraine tauschen Leichen getöteter Soldaten aus
Russland hat ukrainischen Angaben zufolge 1.000 Leichen an Kiew zurückgegeben, bei denen es sich laut Moskau um im Kampf getötete ukrainische Soldaten handelt. "Rückführungsmaßnahmen haben heute stattgefunden", teilte die ukrainische Koordinierungszentrale für Kriegsgefangene am Donnerstag in Onlinediensten mit. "Tausend Leichen, die russischen Angaben zufolge zu ukrainischen Soldaten gehören, wurden in die Ukraine zurückgebracht", hieß es weiter.
Die Behörde dankte dem Roten Kreuz für seine Hilfe bei der Überführung der Leichen und erklärte, die Identifizierung würde bald beginnen. Moskau bestätigte einen Austausch und erklärte, Russland habe 31 Leichen von der Ukraine erhalten.
Starmer fordert Waffen mit längerer Reichweite für die Ukraine
Der britische Premierminister Keir Starmer will die Verbündeten der Ukraine aufrufen, mehr Waffen mit großer Reichweite zu liefern. Das Land müsse vor dem Winter in eine möglichst starke Position gebracht werden, hieß es in einer Mitteilung der britischen Regierung vor einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in London. Dazu gehöre, russisches Öl und Gas von den globalen Märkten zu verbannen, den Weg für die Nutzung russischer Vermögenswerte zur Verteidigung der Ukraine freizumachen und mehr Waffen mit großer Reichweite bereitzustellen.
Donnerstag, 23. Oktober
EU treibt Plan für Nutzung von russischem Vermögen voran
Die EU treibt die Planungen für die Nutzung von eingefrorenem russischen Staatsvermögen für die Ukraine voran. Beim Herbstgipfel der Staats- und Regierungschefs wurde die EU-Kommission damit beauftragt, so bald wie möglich Optionen dafür vorzulegen, wie der Finanzbedarf der Ukraine für die Jahre 2026 bis 2027 gedeckt werden könnte, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Diplomaten erfuhr.
Von einer Einigung auf eine Nutzung des eingefrorenen Vermögens bleibt die EU damit ein ganzes Stück entfernt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor drei Wochen noch die Erwartung geäußert, es werde beim Gipfel "aller Voraussicht nach dazu eine konkrete Entscheidung geben". Der jetzige Beschluss ist nur ein erster Schritt in diese Richtung. Die vor allem von Merz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorangetriebenen Pläne sehen vor, in der EU festgesetzte Zentralbankgelder Russlands zu verwenden, um der Ukraine Darlehen in Höhe von bis zu 140 Milliarden Euro zu geben.
Russland soll das Geld nur dann zurückbekommen, wenn es nach einem Ende des Krieges gegen die Ukraine Reparationszahlungen leistet. Für den Fall, dass die eingefrorenen russischen Gelder unerwartet wieder freigegeben werden müssen, sollen die EU-Staaten Garantien leisten. Insbesondere Belgien steht den Plänen bislang aber noch sehr kritisch gegenüber, weil es erhebliche Rechtsrisiken und auch negative Konsequenzen für noch in Russland tätige europäische Unternehmen sieht. Das Land ist ein zentraler Akteur, da die russischen Gelder dort derzeit von dem Unternehmen Euroclear verwaltet werden.
Medwedew sieht USA im Krieg gegen Moskau
Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat die US-Sanktionen gegen Russlands Ölkonzerne Rosneft und Lukoil als "kriegerischen Akt" bezeichnet. Auf seinem Telegram-Blog kritisierte Medwedew US-Präsident Donald Trump: "Die USA sind unser Gegner, und der wortreiche 'Friedensstifter' ist nun auf dem Kriegspfad gegen Russland."
