Newsblog zum Ukraine-Krieg Wirtschaftsministerin Reiche trifft überraschend in Kiew ein

Katherina Reiche kommt zu einem Termin in Berlin (Archivbild): Die Wirtschaftsministerin ist mit einer Delegation in die Ukraine gereist. (Quelle: IMAGO/imago)

News folgen Artikel teilen

Die Bundeswirtschaftsministerin reist in die Ukraine. Kanzler Merz äußert sich zur Luftraumverletzung über Litauen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 24. Oktober

Russland: Verletzte nach ukrainischem Drohnenangriff nahe Moskau

Bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau sind nach Angaben der örtlichen Behörden fünf Menschen verletzt worden. In der Stadt Krasnogorsk sei eine Drohne in ein Apartment geflogen, erklärt Gouverneur Andrej Worobjow. Krasnogorsk liegt 20 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, die Luftabwehr habe in der Nacht 111 ukrainische Drohnen über russischen Regionen abgefangen und zerstört – eine davon über der Region Moskau. Die Ukraine wehrt sich gegen den Angriffskrieg Russlands, das das Nachbarland immer wieder mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen überzieht.

Wirtschaftsministerin Reiche überraschend in Kiew eingetroffen

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist am Freitag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Ein Sprecher sagte, im Zentrum ihrer Reise bis einschließlich Sonntag stünden der Erhalt und der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur sowie der Ausbau der deutsch-ukrainischen Rüstungskooperation. Die CDU-Politikerin wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Russland habe vor dem vierten Kriegswinter gerade seine Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung verstärkt, sagte Reiche einer Mitteilung des Ministeriums zufolge. Das gefährde die Strom- und Wärmeversorgung im Winter. "Das sind gezielte Angriffe Putins auf die Zivilbevölkerung. Beim Wiederaufbau und der Sicherung der Energieversorgung wird dringende Hilfe benötigt." Hier solle ausgelotet werden, ob im Rahmen der deutsch-ukrainischen Energiepartnerschaft noch konkreter geholfen werden könne. "Gleiches gilt für den Ausbau der Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft."

Neben politischen Gesprächen mit der Regierung in Kiew plant Reiche auch mehrere Unternehmensbesuche. Details dazu sind noch nicht bekannt.

Merz: Luftraumverletzung weitere Provokation Russlands

Kanzler Friedrich Merz bezeichnet die russische Luftraumverletzung über Litauen als "nicht zufällig" und als weitere Provokation Russlands. "Wir werden allerdings darauf auch, wie in den vergangenen Wochen, mit Augenmaß reagieren", sagt er nach Ende des EU-Gipfels. Man werde die genauen Flugrouten auswerten. "Ich gehe davon aus, dass der Nato-Rat sich damit auch befassen wird." Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine-Krieg: Treffen der Koalition der Willigen in London

Einen Tag nach dem EU-Gipfel trifft sich am Freitag in London die sogenannte Koalition der Willigen, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland zu beraten. Bei den Gesprächen stehe das Ziel im Mittelpunkt, den "Druck auf Russland maximal zu erhöhen" und "die Ukraine bestmöglich und durchhaltefähig zu unterstützen", hieß es von Seiten der Bundesregierung.