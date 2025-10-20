Newsblog zum Ukraine-Krieg Zwei Menschen sterben bei russischem Angriff auf Kiew
Russlands Armee beschießt Kiew – zwei Menschen sterben. Die Ukraine greift einen Staudamm in einer russischen Grenzregion an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 25. Oktober
Gouverneur: Ukraine greift Staudamm in russischer Grenzregion an
In der russischen Grenzregion Belgorod ist nach örtlichen Angaben ein Staudamm durch ukrainischen Beschuss beschädigt worden. Wiederholte Angriffe auf den Damm könnten zu Überschwemmungen führen, erklärt Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Den Bewohnern zweier angrenzender Ortschaften sei deshalb geraten worden, ihre Häuser zu verlassen und vorübergehend in Notunterkünften unterzukommen. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor. Belgorod grenzt direkt an die Ukraine und war wiederholt Ziel von Angriffen der ukrainischen Streitkräfte.
Zwei Menschen sterben bei russischem Angriff auf Kiew
Bei einem nächtlichen russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das meldet das Medium "The Kyiv Independent". Örtliche Behörden hatten zuvor von einem Toten berichtet. Zwölf Menschen seien verletzt worden, heißt es in dem Medienbericht weiter.
Zudem sei es zu mehreren Bränden und Schäden an einem Kindergarten gekommen, schreibt Tymur Tkachenko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, auf Telegram. Die ukrainische Luftwaffe teilt ihrerseits mit, landesweit vier von neun Raketen und 50 von 62 Drohnen abgeschossen zu haben. Insgesamt seien fünf Raketen und zwölf Drohnen an elf Standorten im ganzen Land eingeschlagen.
Ukrainisches Militär: Taktisch wichtigen Ort zurückerobert
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die für die Verteidigung der Stadt Lyman wichtige Ortschaft Torske zurückerobert. Bei der Erstürmung seien bis zu 100 russische Soldaten getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. "Es gibt auch Gefangene", heißt es in der per Telegram verbreiteten Mitteilung. Die ukrainische Flagge sei wieder in Torske aufgestellt worden. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben bislang nicht.
Torske ist ein Dorf im Norden der Region Donezk. Vor dem Krieg lebten dort mehr als 1.000 Menschen, inzwischen ist es weitgehend zerstört. Kurz nach Kriegsbeginn wurde es von den russischen Truppen erobert, im Herbst 2022 von den Ukrainern bei ihrer Offensive zurückgewonnen. Zuletzt ging es wieder in russische Hand über.
Das Dorf ist wegen seiner Lage an einer Höhe am Ufer des Flusses Scherebez wichtig. Dieser Fluss bildet eine natürliche Barriere und erschwert das Vorkommen von Truppen – etwa auf die nur 13 Kilometer westlich gelegene Stadt Lyman und den dahinter befindlichen Ballungsraum um Slowjansk und Kramatorsk, den die russische Armee bislang nicht erobern konnte.
Mindestens zwei Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
Bei russischen Angriffen in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk sind nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden. Sieben weitere Menschen seien bei den Drohnen- und Raketenangriffen verletzt worden, teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Wladyslaw Gaiwanenko, am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. "Es brachen Brände aus", fügte er hinzu. Unter anderem seien Wohngebäude, ein Laden und ein Auto beschädigt worden.
Trump: "Ich möchte, dass China uns bezüglich Russland aushilft"
Trump und Xi planen ein Treffen in Asien. Eigentlich soll es dabei um den Handelsstreit zwischen den USA und China gehen, doch jetzt stellt der US-Präsident eine Forderung mit Blick auf Russland.
Ukrainische Drohnen setzen Umspannwerk in Brand
Zum zweiten Mal in zwei Wochen haben ukrainische Drohnen ein Umspannwerk in der russischen Region Wolgograd getroffen. Wie das Medium "The Kyiv Independent" am Samstag berichtet, geriet das Werk Balaschowskaja im Kreis Nowonikolajewski in Brand, nachdem es von Drohnentrümmern getroffen wurde. Inzwischen habe die Feuerwehr den Brand gelöscht. Das Ausmaß des Schadens war zunächst unklar.
Explosionen in Kiew nach russischen Raketenangriffen
Russland hat in der Nacht zum 25. Oktober einen Angriff auf Kiew gestartet und erneut die ukrainische Hauptstadt mit ballistischen Raketen beschossen. Laut Reportern der Zeitung "Kyiv Independent" vor Ort waren kurz vor 4 Uhr morgens Ortszeit Explosionen in Kiew zu hören. Demnach wurden mindestens acht Menschen verletzt.
Timur Tkaschenko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, berichtete, dass an "mehreren Orten am linken Ufer der Stadt" mehrere Brände ausgebrochen seien. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, dass Feuerwehrleute in zwei Stadtteile entsandt worden seien. Kurz vor den Explosionen warnte die ukrainische Luftwaffe vor russischen ballistischen Raketen, die auf die Hauptstadt zusteuerten.
Russischer Gesandter: Stehen vor diplomatischer Lösung
Die USA, die Ukraine und Russland stehen nach Einschätzung eines russischen Gesandten, Kirill Dmitriew, kurz vor einer diplomatischen Lösung des mehr als drei Jahre andauernden Krieges. "Es ist ein großer Schritt von Präsident Selenskyj, bereits anzuerkennen, dass es um Frontlinien geht. Seine frühere Position war, dass Russland vollständig abziehen sollte. Ich denke, wir sind einer diplomatischen Lösung, die ausgearbeitet werden kann, ziemlich nahe", sagte Dmitriew, Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit, in einer CNN-Sendung. Als er nach einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten gefragt wurde, antwortete er darauf nur, dass dies "wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt" stattfinden werde.
Freitag, 24. Oktober
Ballons aus Belarus legen Flughafen in Vilnius lahm
Wegen des Eindringens von Wetterballons aus dem benachbarten Belarus hat das Nato-Mitglied Litauen die Flughäfen der Hauptstadt Vilnius und Kaunas geschlossen. Es handele sich um den dritten Vorfall dieser Art in diesem Monat, teilte das litauische Verkehrsministerium am Freitagabend mit.
Kritische Lage für ukrainische Truppen um Pokrowsk
Die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine ist seit Monaten Schauplatz erbitterter Gefechte. Sie liegt an der Frontlinie im Donezker Gebiet, wo Russland seit Sommer versucht, tief in die ukrainischen Verteidigungszonen vorzustoßen. Mehrfach wechselte die Kontrolle über einzelne Stadtteile, im Abnutzungskrieg erlitten beide Seiten hohe Verluste. Jetzt scheint die Lage für die ukrainischen Truppen jedoch so kritisch wie nie. Mehr dazu lesen Sie hier.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa