Newsblog zum Ukraine-Krieg Zwei Menschen sterben bei russischem Angriff auf Kiew

Feuerwehrleute löschen einen Brand in Kiew: Russland hatte die ukrainische Hauptstadt in der Nacht zu Samstag massiv angegriffen. (Quelle: REUTERS/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Russlands Armee beschießt Kiew – zwei Menschen sterben. Die Ukraine greift einen Staudamm in einer russischen Grenzregion an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 25. Oktober

Gouverneur: Ukraine greift Staudamm in russischer Grenzregion an

In der russischen Grenzregion Belgorod ist nach örtlichen Angaben ein Staudamm durch ukrainischen Beschuss beschädigt worden. Wiederholte Angriffe auf den Damm könnten zu Überschwemmungen führen, erklärt Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Den Bewohnern zweier angrenzender Ortschaften sei deshalb geraten worden, ihre Häuser zu verlassen und vorübergehend in Notunterkünften unterzukommen. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor. Belgorod grenzt direkt an die Ukraine und war wiederholt Ziel von Angriffen der ukrainischen Streitkräfte.

Zwei Menschen sterben bei russischem Angriff auf Kiew

Bei einem nächtlichen russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das meldet das Medium "The Kyiv Independent". Örtliche Behörden hatten zuvor von einem Toten berichtet. Zwölf Menschen seien verletzt worden, heißt es in dem Medienbericht weiter.

Zudem sei es zu mehreren Bränden und Schäden an einem Kindergarten gekommen, schreibt Tymur Tkachenko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, auf Telegram. Die ukrainische Luftwaffe teilt ihrerseits mit, landesweit vier von neun Raketen und 50 von 62 Drohnen abgeschossen zu haben. Insgesamt seien fünf Raketen und zwölf Drohnen an elf Standorten im ganzen Land eingeschlagen.

Ukrainisches Militär: Taktisch wichtigen Ort zurückerobert

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die für die Verteidigung der Stadt Lyman wichtige Ortschaft Torske zurückerobert. Bei der Erstürmung seien bis zu 100 russische Soldaten getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. "Es gibt auch Gefangene", heißt es in der per Telegram verbreiteten Mitteilung. Die ukrainische Flagge sei wieder in Torske aufgestellt worden. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben bislang nicht.