US-Präsident Donald Trump will die Ukraine offenbar zu Gebietsabtretungen drängen. Davon würde vor allem Russland profitieren. Denn für Wladimir Putin läuft es militärisch aktuell alles andere als gut.

Es war am Ende ein herber Rückschlag für die Ukraine. Je mehr über das Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump am Freitag im Weißen Haus öffentlich bekannt wurde, desto klarer ist: Kremlchef Wladimir Putin konnte Trump in einem Telefonat am Donnerstag offenbar wieder von seiner Perspektive auf den Krieg überzeugen.

Die Folgen wiegen schwer. So bekommen die ukrainischen Verteidiger vorerst keine Tomahawk-Marschflugkörper oder weitere Flugabwehrsysteme aus den USA – und mit diesem Ziel war Selenskyj eigentlich nach Washington gereist. Stattdessen soll Trump hinter verschlossenen Türen geschrien und Landkarten zum Ukraine-Krieg vom Tisch geworfen haben, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf Insider.

"Wenn Putin will, kann er dich vernichten", soll der US-Präsident zu Selenskyj gesagt haben. Gleichzeitig forderte er die Ukraine offenbar auf, die Region Donezk komplett an Russland zu übergeben. Das sei für Moskau die Voraussetzung für eine Waffenruhe. "Es war ziemlich übel", sagte einer der Insider. Trumps Botschaft an Selenskyj sei gewesen: "Euer Land wird erfrieren und euer Land wird zerstört werden, wenn die Ukraine kein Abkommen mit Russland schließt." Trump habe während des Treffens zudem mehrfach unflätige Ausdrücke benutzt.

Der US-Präsident stritt daraufhin im Gespräch mit Journalisten ab, dass er mit Selenskyj über Gebietsabtretungen gesprochen habe. Vielmehr sollten Russland und die Ukraine "dort bleiben, wo sich ihre Truppen aktuell befänden", so der 79-Jährige. Trump hatte noch in den vergangenen Wochen erklärt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könne. Er selbst hatte öffentlich mit Tomahawk-Lieferungen kokettiert und die russische Wirtschaft als "Papiertiger" bezeichnet.

Der Rückzieher des Präsidenten ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Russland aktuell ziemlich unter Druck steht. Militärisch war die Sommeroffensive ein Fehlschlag, auch wirtschaftlich gerät Russland weiter unter Druck. Deshalb versucht Putin, am Verhandlungstisch die Kriegsziele zu erreichen, die militärisch noch in weiter Ferne sind – und er bekommt dabei Hilfe von Donald Trump.

Putins Armee mit Problemen