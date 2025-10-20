Krieg in der Ukraine Trumps Schreie übertönen Putins Schwäche
US-Präsident Donald Trump will die Ukraine offenbar zu Gebietsabtretungen drängen. Davon würde vor allem Russland profitieren. Denn für Wladimir Putin läuft es militärisch aktuell alles andere als gut.
Es war am Ende ein herber Rückschlag für die Ukraine. Je mehr über das Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump am Freitag im Weißen Haus öffentlich bekannt wurde, desto klarer ist: Kremlchef Wladimir Putin konnte Trump in einem Telefonat am Donnerstag offenbar wieder von seiner Perspektive auf den Krieg überzeugen.
Die Folgen wiegen schwer. So bekommen die ukrainischen Verteidiger vorerst keine Tomahawk-Marschflugkörper oder weitere Flugabwehrsysteme aus den USA – und mit diesem Ziel war Selenskyj eigentlich nach Washington gereist. Stattdessen soll Trump hinter verschlossenen Türen geschrien und Landkarten zum Ukraine-Krieg vom Tisch geworfen haben, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf Insider.
"Wenn Putin will, kann er dich vernichten", soll der US-Präsident zu Selenskyj gesagt haben. Gleichzeitig forderte er die Ukraine offenbar auf, die Region Donezk komplett an Russland zu übergeben. Das sei für Moskau die Voraussetzung für eine Waffenruhe. "Es war ziemlich übel", sagte einer der Insider. Trumps Botschaft an Selenskyj sei gewesen: "Euer Land wird erfrieren und euer Land wird zerstört werden, wenn die Ukraine kein Abkommen mit Russland schließt." Trump habe während des Treffens zudem mehrfach unflätige Ausdrücke benutzt.
Der US-Präsident stritt daraufhin im Gespräch mit Journalisten ab, dass er mit Selenskyj über Gebietsabtretungen gesprochen habe. Vielmehr sollten Russland und die Ukraine "dort bleiben, wo sich ihre Truppen aktuell befänden", so der 79-Jährige. Trump hatte noch in den vergangenen Wochen erklärt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könne. Er selbst hatte öffentlich mit Tomahawk-Lieferungen kokettiert und die russische Wirtschaft als "Papiertiger" bezeichnet.
Der Rückzieher des Präsidenten ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Russland aktuell ziemlich unter Druck steht. Militärisch war die Sommeroffensive ein Fehlschlag, auch wirtschaftlich gerät Russland weiter unter Druck. Deshalb versucht Putin, am Verhandlungstisch die Kriegsziele zu erreichen, die militärisch noch in weiter Ferne sind – und er bekommt dabei Hilfe von Donald Trump.
Putins Armee mit Problemen
Die russische Armee ist im Ukraine-Krieg zwar weiterhin in der Offensive, aber sie verzeichnet unter hohen Verlusten nur sehr langsame Geländegewinne. Etwa 21 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets hat Russland nach fast drei Kriegsjahren besetzt. Wenn man in dieser Rechnung berücksichtigt, dass Teile des Donbass und die Schwarzmeerhalbinsel Krim schon vorher besetzt waren, ist Putins Geländegewinn überschaubar.
In diesem Jahr gab es für die russische Armee nur einen kleineren Durchbruch, den die Ukraine mit der Aktivierung von Reserven mittlerweile wieder zurückschlagen konnte. Moskau verfolgte im Sommer die Taktik, sich mit kleineren Gruppen oder einzelnen Soldaten hinter die feindlichen Linien zu schleichen, um sich dort einzugraben. Dies funktionierte teilweise, weil auch die Ukraine zu wenig Soldaten hat, um die gesamte Länge der Front verteidigen zu können.
Aber das ukrainische Drohnennetz wurde immer besser, und durch den natürlichen Blätterverlust im Herbst konnten russische Vorstöße immer besser erkannt und zurückgeschlagen werden. Deshalb setzte Russland wiederum in den vergangenen Wochen wieder vermehrt auf Angriffe mit Panzern. Die russischen Kolonnen schafften es allerdings selten bis zur Kontaktlinie, sondern konnten schon auf dem Weg von ukrainischer Artillerie oder Drohnen erfolgreich bekämpft werden.
Mittlerweile spitzen sich die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk in Donezk zu. Aber die Verteidiger hatten Jahre Zeit, ihre dortigen Verteidigungsstellungen auszubauen. Russland droht hier ein blutiger Kampf, der noch ein Jahr dauern könnte, wenn Pokrowsk weiterhin mit Nachschub versorgt werden kann, meinen Experten. Sie erinnern an die Schlacht um Bachmut, die auch zehn Monate tobte, bevor die russische Armee die Stadt unter hohen Verlusten erobern konnte.
Putin unter Druck
Wenn Pokrowsk fallen sollte, ist Putin dennoch sehr weit davon entfernt, Donezk und damit den kompletten Donbass zu erobern – und das ist schließlich eines seiner Kriegsziele. Denn die russische Armee müsste danach noch den ukrainischen Festungsgürtel erobern. Als solcher wird die rund 50 Kilometer lange Achse Slowjansk-Kramatorsk-Druschkiwka-Kostjantyniwka bezeichnet. Dabei handelt es sich um mittelgroße bis große, stark befestigte Städte, die die letzte Verteidigungslinie der Ukrainer im Gebiet Donezk bilden. Dahinter befindet sich weitgehend offenes Gebiet, in dem die russischen Truppen schnell vorstoßen könnten.
Auch deshalb investierte die Ukraine in den vergangenen Jahren sehr viel Geld und Mühe, um diese Stellungen zu befestigen. Ukrainische Vertreter sprechen selbst von der stärksten Verteidigungsanlage in Europa. Experten rechnen damit, dass Russland zwei Jahre mit verlustreichen Kämpfen benötigen würde, um den Festungsgürtel überwinden zu können.
Das bringt Putin in ein doppeltes Dilemma, denn die Zeit spielt auch gegen ihn. Einerseits müsste der Kreml noch einmal in größerem Stil neue Soldaten mobilisieren, was in der russischen Bevölkerung weiteren Unmut hervorrufen würde. Andererseits geht es der russischen Wirtschaft schlecht. Der Wohlstandsfonds, den der Kreml jahrelang mit Gewinnen aus Öl- und Gasgeschäften füllte und mit dem Putins Krieg finanziert wurde, ist aufgebraucht. Außerdem treffen die zunehmenden ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffe auf die Rohstoffindustrie in Russland, gleichsam Herzstück und Achillesferse von Putins Wirtschaft.
Die Misslage ist unübersehbar. Benzin wird rationiert, Russland muss sogar Treibstoff aus China importieren. Gleichzeitig lässt die russische Regierung die Mehrwertsteuer erhöhen und verkleinert erstmals seit Kriegsbeginn im kommenden Jahr den Militärhaushalt.
USA warten Gipfel mit Russland ab
Zuletzt gab es in der Ukraine Hoffnungen, dass Trump den Druck auf Russland erhöhen könnte, um ihn an den Verhandlungstisch zu bringen. Durch die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern, mit denen die Ukraine weitere Ziele in Russland attackieren könnte, die noch weiter entfernt liegen. Zudem könnten die von den USA angedrohten Sekundärsanktionen gegen Russlands Rohstoffkunden wiederum dazu führen, dass Länder wie China oder Indien den Druck auf Putin erhöhen oder ihm zumindest teilweise den Geldhahn zudrehen.
Vor diesem Hintergrund war das, was Putin am Donnerstag im Gespräch mit Trump gelungen ist, ein großer politischer Erfolg. Zwei der Insider teilten der "Financial Times" ihren Eindruck mit, Trump sei von seinem Telefonat mit dem Kremlchef beeinflusst worden. Der Zeitung "Washington Post" zufolge schlug Putin im Telefonat mit Trump einen Gebietstausch vor, bei dem die Ukraine die Regionen Donezk und Luhansk abtreten und dafür kleinere Regionen von Saporischschja und Cherson bekommen würde. Genau diesen Tausch hätten US-Vertreter Selenskyj am Freitag vorgeschlagen, sagte einer der Insider. Sie erklärten weiter: Aus ukrainischer Sicht wäre die Aufgabe der noch gehaltenen Teile von Donezk und Luhansk strategisch ein Akt des "Selbstmordes".
Denn eines liegt auf der Hand: Putin verfolgt den Plan, sich den Festungsgürtel am Verhandlungstisch zu holen. Das ergibt durchaus Sinn, denn so könnte sich der Kreml Kraft und Zeit sparen, um vielleicht doch noch einen Regimewechsel in Kiew zu fokussieren.
Die Geschehnisse in Washington verstärken die Sorge in der Ukraine, dass Trump den Krieg um jeden Preis beenden wolle. Mit Sorgen schauen die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten noch auf das kommende Treffen zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten in den kommenden Wochen. Weder Selenskyj noch die Europäer sitzen mit am Tisch, während wahrscheinlich in Budapest über das Ende des Krieges verhandelt werden soll. Der ukrainische Präsident hatte zwar seine Teilnahme angeboten, aber das lehnt Russland bisher ab. Bis zu dem Treffen wird Trump trotzdem keine weiteren Schritte zur Unterstützung der Ukraine unternehmen, um Putin nicht zu verschrecken – das gilt als sicher.
Und so hat der russische Präsident seine militärische und wirtschaftliche Lage zwar nicht verbessert. Aber sein Einwirken auf den US-Präsidenten hat zumindest dazu geführt, dass es für Moskau jedenfalls vorerst nicht schlimmer geworden ist.
