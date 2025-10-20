Das Abkommen zwischen Russland, den USA, Großbritannien und der Ukraine sollte Kiew im Gegenzug für die Vernichtung seines Atomwaffenarsenals dauerhafte Sicherheit garantieren. Zwei Jahrzehnte vertraute das Land auf die Einhaltung dieses Abkommens, dann marschierte Putin 2014 auf der Krim ein. Der Vorschlag für Budapest war vom Kreml in eben jenem Telefonat gekommen, in dem Putin Trump auch davon überzeugte, der Ukraine vorerst keine Tomahawk zu liefern.

Außenpolitische 180-Grad-Wenden hat Trump schon häufiger vollzogen, nicht nur in Bezug auf die Ukraine. Vor den möglichen Angriffen auf iranische Atomanlagen kokettierte der US-Präsident sogar öffentlich mit seiner Unberechenbarkeit. "Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Niemand weiß, was ich tun werde", sagte er. Analysten sehen in Trumps zentralistischem Politikverständnis nicht nur Parallelen zur Außenpolitik Richard Nixons, sondern erkennen auch autokratische Züge.

Trump plädiert plötzlich für Einfrieren der Front

Der Republikaner widerspreche sich, er ändere ständig seine Meinung, seine Politik wirke vordergründig inkonsistent, sagt etwa Peter Trubowitz von der London School of Economics. "Und das macht politische Entscheidungen stärker von Trumps Charakter, seinen Vorlieben und seinem Temperament abhängig", so der Politologe im BBC. Doch das könnte durchaus beabsichtigt sein. In der Politikwissenschaft ist dieser Ansatz als "madman theory" bekannt, also als "Agenda des Wahnsinns". Je unberechenbarer ein Akteur auf dem politischen Parkett agiert, desto mehr Verunsicherung schürt das bei den anderen – und zwingt sie oftmals dazu, einzulenken.

Am Wochenende hatte sich Trump für ein Einfrieren des aktuellen Frontverlaufs ausgesprochen, um ein Ende der Kämpfe herbeizuführen. Vor diesen Äußerungen hatte die "Financial Times" berichtet, Trump habe Selenskyj bei dem Treffen am Freitag dazu gedrängt, für ein Ende des Krieges das gesamte Donbass-Gebiet im Osten der Ukraine aufzugeben. Bei dem Treffen soll es laut Insidern zu einem heftigen Streit zwischen den beiden Präsidenten gekommen sein.

Putin drängt darauf, sich den Donbass komplett einzuverleiben. Bislang kontrolliert seine Armee einen großen Teil der strategisch wichtigen Region. Würde Russland den Donbass tatsächlich komplett einnehmen, böte das den Kremltruppen laut Militärexperten ein Sprungbrett für größere Operationen. Dann könnte Putin womöglich doch noch sein oberstes Kriegsziel verwirklichen: die Unterwerfung der gesamten Ukraine.

Kallas mahnt: "Dürfen nicht vergessen, wer das Opfer ist"

"Lasst ihn so zerteilt, wie er jetzt ist", sagte Trump vor Journalisten in der Air Force One am Sonntag zum Donbass. Ihm geht es bei den Verhandlungen vor allem um eines: einen Friedensschluss, bei dem er sich als Vermittler feiern lassen kann – ähnlich wie kürzlich im Gazastreifen. Sein Ziel ist der Friedensnobelpreis. Es ärgert ihn immer noch, dass sein verhasster Vorgänger Barack Obama den Preis erhielt – und er nicht. Dafür scheint der US-Präsident auch bereit zu sein, Putin in Sachen Donbass entgegenzukommen. "Alles andere wäre sehr schwierig auszuhandeln", betonte Trump.