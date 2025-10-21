Verhandlungen im Ukrainekrieg Europa stellt sich hinter Trumps Frontlinien-Vorschlag

21.10.2025

In Europa beraten Regierungschefs über die Bedingungen unter denen Verhandlungen zu einem Ende des Ukrainekriegs stattfinden könnten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Lauren Hurley/Avalon)

Verhandlungen über ein mögliches Ende des Ukrainekriegs rücken näher. In Europa hat man sich auf einen möglichen Ausgangspunkt geeinigt. Auch Selenskyj signalisiert Zustimmung.

Aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs muss die aktuelle Frontlinie im Ukraine-Krieg der Ausgangspunkt für Friedensverhandlungen sein. "Wir unterstützen nachdrücklich die Position von Präsident (Donald) Trump, dass die Kämpfe sofort eingestellt werden sollten und die aktuelle Kontaktlinie der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein sollte", heißt es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa unterzeichneten die Erklärung ebenfalls. Es gelte weiterhin der Grundsatz, "dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen", heißt es darin weiter.

Trump mit widersprüchlichen Aussagen

US-Präsident Trump hatte sich zuletzt widersprüchlich geäußert. Nachdem er in den vergangenen Wochen mehr Verständnis für die Lage der von Russland angegriffenen Ukraine gezeigt hatte, schien er davon zuletzt wieder abzurücken. Am Wochenende sprach er sich dafür aus, dass für ein Ende der Kämpfe der aktuelle Frontverlauf eingefroren werden sollte. Am Montag sagt er dann, er glaube nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könne – auch wenn er dies nicht gänzlich ausschließe.

In der Stellungnahme heißt es nun, die Ukraine sei die einzige Partei, die es mit dem Frieden ernst meine. "Wir alle sehen, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin weiterhin Gewalt und Zerstörung wählt." Die Ukraine müsse zu jedem Zeitpunkt in der stärkstmöglichen Lage sein - "vor, während und nach einem Waffenstillstand".