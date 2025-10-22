Krieg in der Ukraine Putins Truppen greifen Kiew aus der Luft an

Von dpa Aktualisiert am 22.10.2025 - 07:36 Uhr

Wladimir Putin bei einer Veranstaltung in Moskau. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/imago)

Wieder attackiert das russische Militär in der Nacht Energieanlagen in der Ukraine. Ziel ist dabei auch die Hauptstadt Kiew. Es gibt erste Berichte über Schäden.

Das russische Militär hat Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Nach vorläufigen Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden dabei mindestens vier Raketen eingesetzt. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur hörte im Zentrum etwa zwölf Explosionen, hauptsächlich von Flugabwehrraketen.

Im südlichen Stadtteil Holossijew sei ein Brand ausgebrochen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. In zwei weiteren Stadtbezirken seien Raketentrümmer herabgestürzt und hätten mindestens ein Auto in Brand gesetzt. Militärbeobachtern zufolge sind die beiden Heizkraftwerke der Stadt Ziel des Angriffs gewesen.

Auch Angriffe auf Saporischschja und Kamjanske

In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja hat es nach Behördenangaben zudem neun Einschläge von russischen Kampfdrohnen gegeben. Mehrere Wohnhäuser seien in Brand geraten, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland auch die Industriestadt Kamjanske mit Raketen und Drohnen angegriffen. Berichte über mögliche Schäden und Opfer gab es vorerst nicht.

Zuvor hatten mehrere russische Kampfdrohnen auch die südukrainische Hafenstadt Ismajil an der rumänischen Grenze angegriffen. Der ukrainische öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtete von Explosionen und Stromausfällen in der Stadt an der Donau. Offizielle Bestätigungen standen dafür aus.