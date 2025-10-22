Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Budapest ist vorerst geplatzt. Für Russland ist das nicht unbedingt eine schlechte Nachricht. Denn Moskau hat ein strategisches Ziel bereits erreicht.

Es war schon wieder sehr viel Lärm um nichts. Zumindest vorerst wird es kein erneutes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin geben, ein möglicher Ukraine-Gipfel in Budapest wurde abgesagt. Ende vergangener Woche äußerte Trump noch seine Überzeugung, dass Russland einen Deal möchte. Putin wolle Frieden, sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Weißen Haus. Nun also doch wieder ein Rückzieher.

Vor dem Gipfel mit Trump und Putin sollten US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow und ihre Delegationen Vorverhandlungen abschließen. Darin wurde offenbar klar: Putin will keine Waffenruhe, wie Trump und die Europäer sie vor Friedensverhandlungen fordern.

Lawrow sagte am Dienstag in Moskau, die entsprechende Forderung stehe im Widerspruch zu den Vereinbarungen, die bei dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin in Alaska getroffen worden seien.

Damit ist das Treffen der beiden Präsidenten vorerst geplatzt. Trump möchte am Ende nicht mit leeren Händen dastehen, so wie bei ihren Gesprächen im August in Alaska. Das Weiße Haus teilte mit, "in naher Zukunft" werde es keine persönliche Begegnung der beiden Präsidenten geben.

Zwar hätte Putin den US-Präsidenten wahrscheinlich gerne getroffen. Schließlich hat er schon oft bewiesen, dass er Trump politisch ausspielen kann. Und er profitiert vom internationalen Rampenlicht, weil er Russland damit als Großmacht auf Augenhöhe mit den USA inszenieren kann.

Trotzdem waren für Russland die vergangenen Tage ein großer politischer Erfolg. Trump nahm das Angebot möglicher Lieferungen des US-Marschflugkörpers Tomahawk an die Ukraine vom Tisch, ohne dass Moskau etwas dafür tun musste. Der US-Präsident soll in den Gesprächen mit Selenskyj geschrien und gewütet haben. Das ist aus russischer Perspektive das Ergebnis von erfolgreicher Einflussnahme auf Donald Trump. Doch nicht nur Moskau kann diese Woche aufatmen, sondern auch die europäischen Staaten dürften das Platzen des Gipfels letztendlich begrüßen.

