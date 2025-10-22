Kind nach Russland entführt "Er hat die ganze Zeit ukrainische Lieder gesungen"

Von t-online , mk Aktualisiert am 22.10.2025 - 13:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Marija Lwowa-Biełowa, Russlands Kommissarin für die Rechte von Kindern: Sie hat nach eigenen Angaben einen 15-Jährigen aus Mariupol "bei sich aufgenommen". (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov)

Fast 20.000 Kinder soll Russland aus der Ukraine entführt haben. Eine der Hauptverantwortlichen legt nun praktisch ein Geständnis ab.

Sie gilt als eine der Hauptverantwortlichen für die Entführung ukrainischer Kinder nach Russland und wird vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht. Jetzt hat Marija Lwowa-Biełowa die Vorwürfe gegen sich öffentlich bestätigt – in einem Interview im russischen Fernsehen. Dort berichtete die Kommissarin für die Rechte von Kindern, so der zynische Titel der Kreml-Funktionärin, wie sie einen 15-jährigen ukrainischen Jungen aus dem völlig zerstörten und besetzen Mariupol "bei sich aufgenommen" habe.

Nach Angaben des "Kyiv Independent" schilderte Lwowa-Biełowa das mutmaßliche Verbrechen in der Talkshow "Smotri i Dumai" ("Schau und denk"). Den 15-jährigen Filip habe sie auf einer ihrer "humanitären Reisen" nach Mariupol "getroffen". Dort habe sie geholfen, Kinder "zu evakuieren". Russische Truppen eroberten die Großstadt im Süden der Ukraine im Frühjahr 2022 nach wochenlangen Kämpfen. Wie viele der einst 440.000 Einwohner von Mariupol getötet wurden, ist unklar. Es könnten Zehntausende sein. Wann Lwowa-Biełowa den ukrainischen Jungen dort "traf", sagte sie nicht.

"Er sagte: 'Ich will nicht in Russland leben'"

Dabei machte Lwowa-Biełowa keinen Hehl daraus, dass sie Filip gegen seinen Willen nach Russland brachte. "Er sagte: 'Ich will nicht in Russland leben. Ich liebe die Ukraine'", zitiert "Kyiv Independent" aus ihren Schilderungen. Russland und Moskau hätten ihn genervt. "Er hat die ganze Zeit ukrainische Lieder gesungen. Ich habe zu ihm gesagt: Willst Du mich damit provozieren? Wir sind doch Brüdervölker."

Der Mythos vom "Brudervolk" dient der russischen Propaganda wiederholt als Rechtfertigung für den Vernichtungskrieg gegen das Nachbarland. Auch die systematische Entführung und "Umerziehung" ukrainischer Kinder dient dem Ziel des Kremls, eine eigenständige ukrainische Identität auszulöschen. Auch Lwowa-Biełowa berichtete in der Talkshow von ihrem angeblich erfolgreichen Versuch, Filip "umzuerziehen".

"Es gab einen Wendepunkt", sagte sie laut "Kyiv Independent". "Er las noch die ganze Zeit ukrainische Webseiten, als er schon bei uns in Moskau lebte. Ich sagte zu ihm: 'Hör zu, du lebst jetzt in Russland und musst deine Einstellung ändern. Tu es wenigstens für mich.' Seitdem versuchen wir es Schritt für Schritt." Auf die Frage des Moderators, warum Filip nicht in Russland leben wolle, sagte sie: "Das ist nur so eine Teenager-Sache."

