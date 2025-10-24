Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Zehntausende ukrainische Kinder sind in der Gewalt Russlands. Mittlerweile sprechen Funktionäre offen darüber. Das System dahinter ist wohl umfassender als bisher gedacht.

Seit mehr als zwei Jahren wird gegen Marija Lwowa-Biełowa ermittelt. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte im März 2023 gegen sie und den russischen Präsidenten Wladimir Putin Haftbefehle ausgestellt. Der Vorwurf: Putins sogenannte Kommissarin für Kinderrechte und der Kremlchef selbst seien für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich. Ein mutmaßliches Kriegsverbrechen.

Doch Lwowa-Biełowa scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein. Sie spricht sogar freimütig darüber, dass sie selbst einen 15-jährigen Jungen namens Filip aus dem besetzten Mariupol in der Südukraine nach Russland gebracht hat und ihn dort nun umerzieht. Das erklärte sie in einem im russischen Fernsehen ausgestrahlten Interview. "Ich habe ein Kind aus Mariupol gestohlen und in meine Familie aufgenommen – so sehen die das", sagte die Putin-Vertraute dort mit Blick auf die Vorwürfe des IStGH und der ukrainischen Regierung.

Die Verschleppung ukrainischer Kinder läuft laut Ansicht von Experten systematisch und begann bereits mit dem Krieg im Donbass ab 2014. Die russische Vollinvasion aber hat das Kidnapping beschleunigt und auf eine neue Ebene gehoben. Laut Angaben aus Kiew hat Russland nunmehr knapp 20.000 ukrainische Kinder in seiner Gewalt. Auch Lwowa-Biełowa bestätigte diese Zahl. Das wahre Ausmaß ist jedoch offenbar deutlich höher.

"Sie prahlt mit einem Verbrechen"

An der Zählung der Kinder arbeitet aktuell Nathaniel Raymond. Er leitet das Humanitarian Research Lab (HRL) an der Yale School of Public Health in den USA. Seit 26 Jahren ermittelt und forscht Raymond zu Kriegsverbrechen vom Südsudan über Bosnien bis hin zur Ukraine. Für ihn steht fest: "Das Interview von Maria Lwowa-Biełowa ist ein bestätigender Beweis für ein Kriegsverbrechen und ein potenzielles Verbrechen gegen die Menschlichkeit." Mit ihren Aussagen "gibt sie offen zu und prahlt mit einem Verbrechen, das mit dem übereinstimmt, wofür sie angeklagt wurde", erklärt Raymond im Gespräch mit t-online.

(Quelle: Humanitarian Research Lab - YSPH, EMD) Zur Person Nathaniel Raymond (geboren 1977) ist Executive Director des Humanitarian Research Lab an der Yale School of Public Health. Zuvor leitete er das Signal Program an der Harvard University und lehrte an der Jackson School of Global Affairs. Der Menschenrechtsexperte untersucht Kriegsverbrechen und die Rolle von Technologie in humanitären Einsätzen. Er arbeitet mit internationalen Organisationen zur Dokumentation von Gewaltkonflikten zusammen. Aktuell analysiert sein Team mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine mithilfe von Satellitenbildern und Open-Source-Daten.

Die Verschleppung oder Deportation von Kindern aus Kriegs- und Besatzungsgebieten ist durch die Genfer Konventionen von 1949 verboten. Kinder stehen unter besonderem Schutz und dürfen nicht von ihren Familien getrennt werden. Jede Form der Zwangsumsiedlung, Rekrutierung oder Misshandlung gilt als schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und kann als Kriegsverbrechen verfolgt werden.

Bis zu 35.000 Kinder in mehr als 200 Einrichtungen in Russland