Aus der Ukraine verschleppt "Der größte Kinderhandelsring seit dem Zweiten Weltkrieg"
Zehntausende ukrainische Kinder sind in der Gewalt Russlands. Mittlerweile sprechen Funktionäre offen darüber. Das System dahinter ist wohl umfassender als bisher gedacht.
Seit mehr als zwei Jahren wird gegen Marija Lwowa-Biełowa ermittelt. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte im März 2023 gegen sie und den russischen Präsidenten Wladimir Putin Haftbefehle ausgestellt. Der Vorwurf: Putins sogenannte Kommissarin für Kinderrechte und der Kremlchef selbst seien für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich. Ein mutmaßliches Kriegsverbrechen.
Doch Lwowa-Biełowa scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein. Sie spricht sogar freimütig darüber, dass sie selbst einen 15-jährigen Jungen namens Filip aus dem besetzten Mariupol in der Südukraine nach Russland gebracht hat und ihn dort nun umerzieht. Das erklärte sie in einem im russischen Fernsehen ausgestrahlten Interview. "Ich habe ein Kind aus Mariupol gestohlen und in meine Familie aufgenommen – so sehen die das", sagte die Putin-Vertraute dort mit Blick auf die Vorwürfe des IStGH und der ukrainischen Regierung.
Die Verschleppung ukrainischer Kinder läuft laut Ansicht von Experten systematisch und begann bereits mit dem Krieg im Donbass ab 2014. Die russische Vollinvasion aber hat das Kidnapping beschleunigt und auf eine neue Ebene gehoben. Laut Angaben aus Kiew hat Russland nunmehr knapp 20.000 ukrainische Kinder in seiner Gewalt. Auch Lwowa-Biełowa bestätigte diese Zahl. Das wahre Ausmaß ist jedoch offenbar deutlich höher.
"Sie prahlt mit einem Verbrechen"
An der Zählung der Kinder arbeitet aktuell Nathaniel Raymond. Er leitet das Humanitarian Research Lab (HRL) an der Yale School of Public Health in den USA. Seit 26 Jahren ermittelt und forscht Raymond zu Kriegsverbrechen vom Südsudan über Bosnien bis hin zur Ukraine. Für ihn steht fest: "Das Interview von Maria Lwowa-Biełowa ist ein bestätigender Beweis für ein Kriegsverbrechen und ein potenzielles Verbrechen gegen die Menschlichkeit." Mit ihren Aussagen "gibt sie offen zu und prahlt mit einem Verbrechen, das mit dem übereinstimmt, wofür sie angeklagt wurde", erklärt Raymond im Gespräch mit t-online.
Zur Person
Nathaniel Raymond (geboren 1977) ist Executive Director des Humanitarian Research Lab an der Yale School of Public Health. Zuvor leitete er das Signal Program an der Harvard University und lehrte an der Jackson School of Global Affairs. Der Menschenrechtsexperte untersucht Kriegsverbrechen und die Rolle von Technologie in humanitären Einsätzen. Er arbeitet mit internationalen Organisationen zur Dokumentation von Gewaltkonflikten zusammen. Aktuell analysiert sein Team mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine mithilfe von Satellitenbildern und Open-Source-Daten.
Die Verschleppung oder Deportation von Kindern aus Kriegs- und Besatzungsgebieten ist durch die Genfer Konventionen von 1949 verboten. Kinder stehen unter besonderem Schutz und dürfen nicht von ihren Familien getrennt werden. Jede Form der Zwangsumsiedlung, Rekrutierung oder Misshandlung gilt als schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und kann als Kriegsverbrechen verfolgt werden.
Bis zu 35.000 Kinder in mehr als 200 Einrichtungen in Russland
Bereits Mitte September veröffentlichten Raymond und sein Team einen Bericht über das russische System zur Verschleppung der ukrainischen Kinder. Insgesamt 210 Standorte identifizierten sie dabei in Russland und den besetzten Gebieten in der Ukraine. "Unsere ursprüngliche Schätzung zu Beginn der Untersuchung lag bei etwa 115 Einrichtungen", sagt Raymond.
Dort würden Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren unter anderem im Umgang mit Waffen und in der Steuerung von Drohnen geschult. An manchen Standorten bauen Kinder dem Bericht zufolge auch Drohnen zusammen. Eine kürzlich veröffentlichte Recherche des "Kyiv Independent" machte zudem öffentlich, dass in mindestens einer Einrichtung in der russischen Region Wolgograd ukrainische Kinder von Ausbildern aus den besetzten Gebieten Militärtraining bekommen, die nach 2014 selbst von Russland indoktriniert worden waren.
Dass dahinter ein zentral gelenktes System steckt, offenbaren die Zuständigkeiten für die Einrichtungen. "Etwa die Hälfte der von uns identifizierten Einrichtungen steht unter dem Kommando und der Kontrolle russischer Ministerien", so Raymond. "Es handelt sich um eine Pipeline zur Militarisierung und Umerziehung in industriellem Maßstab und von immenser Größe."
Laut Schätzungen von Raymonds Team geht das Ausmaß der Verschleppungen weit über die bislang kolportierten rund 20.000 ukrainischen Kinder hinaus. Die Forscher aus Yale sprechen von rund 35.000 Kindern. Die ukrainischen Zahlen seien noch aus dem Jahr 2023 und damit veraltet.
Dabei unterteilt Raymond die betroffenen Kinder in vier Gruppen:
- Kinder, die in Lager in Russland oder den besetzten Gebieten gebracht wurden,
- Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden,
- Kinder, die direkt vom Schlachtfeld verschleppt wurden, und
- Kinder, die direkt aus den russischen Filtrationslagern zur Inhaftierung, Vernehmung und Registrierung ukrainischer Staatsbürger in der Umgebung von Mariupol weggebracht wurden.
Russische Geheimdienste erschweren Zählung
Die Zählung der Kinder ist für die Forscher dabei gleich aus mehreren Gründen schwierig. So verfügt die Zentralregierung in Kiew bereits seit 2014 – als Russland illegal die Krim annektierte und den Krieg im Donbass anzettelte – über keine Daten mehr zu den dort lebenden Kindern. Schätzungen zufolge sollen sich noch 1,6 Millionen Kinder in den besetzten Gebieten befinden.
Zwar arbeitete die Regierung bereits vor der russischen Vollinvasion im Februar 2022 an einem Europol-System zur Erfassung der vermissten Kinder. "Dieser Prozess wird jedoch durch die Tatsache erschwert, dass sie ständig bombardiert werden", so Raymond. Es gebe also Probleme beim Zugriff und bei der Verwaltung von Daten.
Erschwerend hinzu komme jedoch ein weiterer Punkt, erklärt der Menschenrechtsexperte: "Das Ganze geschieht unter den Augen eines feindlichen ausländischen Geheimdienstes, der versucht, die Identität der Kinder zu verschleiern und zu verheimlichen." Ukrainische Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, kommen demnach in die nationale russische Adoptionsdatenbank – "als ob sie russische Waisen wären", so Raymond. "In einigen hundert Fällen ist es uns gelungen, sie zu identifizieren."
Zur zweifelsfreien Identifizierung der Kinder benötigt es laut dem HRL-Forscher "fünf unabhängige, verifizierte Herkunftsdaten, aus denen hervorgeht, dass sie ukrainische Staatsbürger sind". Das sei der methodische Standard der aktuellen Zählung. "Wenn diese Daten nicht vorliegen, werden die Kinder nicht gezählt." Wegen der Involvierung russischer Geheimdienste könnten die Forscher jedoch nicht offenlegen, welche Daten verwertbar sind. Wenn sie das täten, "werden sie die Kinder verlegen oder ihre Profile oder Namen ändern", erklärt Raymond.
Phase 1: Ukrainische Kinder "russifzieren"
Seiner Ansicht nach verfolgte Russland im Laufe des Kriegs mit der Ukraine bei der Verschleppung der Kinder unterschiedliche Ziele. Schon ab 2014 wurden Kinder aus dem Donbass in Umerziehungslager geschickt. Damals ging es vorrangig um die "Russifizierung" der Kinder.
Dieses Ziel bestätigte auch Putins Kinderkommissarin Lwowa-Biełowa in ihrem Interview. Darin erklärte sie, dass der von ihr nach Russland verschleppte Filip anfangs oft ukrainische Lieder gesungen habe. "Ich habe zu ihm gesagt: Willst Du mich damit provozieren? Wir sind doch Brüdervölker", so die Funktionärin. Der Mythos vom "Brudervolk" dient der russischen Propaganda als Rechtfertigung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Das seit 2014 in den besetzten Gebieten im Donbass aufgebaute System weitete Russland zunächst schlicht aus. Raymond sieht darin die erste Phase der Verschleppungen.
Phase 2: Ukrainische Kinder als Propagandaobjekte
"Dann erkannte Putin, dass er nicht in der Lage sein würde, die gesamte Ukraine zu besetzen", erklärt der Forscher. "Und so begannen die Russen, die Kinder in diesen Lagern festzuhalten." Damit ging das Kidnapping in Phase zwei. "Nun nahmen sie auch Kinder zur Adoption auf und setzten rechtliche Winkelzüge ein, um sie zu russifizieren und zu eingebürgerten russischen Staatsbürgern zu machen."
Hinzu kam ein weiteres Ziel: "Sie begannen auch, diese Kinder als Propagandaobjekte für die russische Bevölkerung einzusetzen, damit diese den Krieg unterstützt, um zu verhindern, dass diese Kinder von den 'Nazis' verschleppt werden." Seit Jahren behauptet Putin, dass in der Ukraine Nazis regieren würden. Damit sucht er auch einen ideologischen Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, als die Sowjetunion gegen Nazideutschland kämpfte.
Phase 3: Putin spürt die Folgen des Kidnappings
In der dritten Phase wurde Russland laut Raymond erst wirklich bewusst, dass die Verschleppungen rechtliche Konsequenzen haben können. Diese Phase trat ein, als Putin und Lwowa-Biełowa beim IStGH angeklagt wurden. Infolge des Haftbefehls konnte Putin 2023 nicht zum Brics-Gipfel nach Südafrika reisen.
"Das war der erste Moment, in dem Putin persönlich diplomatisch unter dem Haftbefehl litt", so der HRL-Direktor. "Zu diesem Zeitpunkt begann die Phase der Verschleierung, und die Russen fingen an, diese Kinder in ihren Einrichtungen hin- und herzuverlegen."
Phase 4: Ukrainische Kinder als Geiseln
Mittlerweile sei bereits die vierte Phase angebrochen, so Raymond: Russland setzt die verschleppten Kinder als Verhandlungsmasse in den Gesprächen mit den USA ein. "Sie nahmen die Kinder als Geiseln", sagt Raymond.
"Dies ist der gefährlichste Moment in dieser ganzen Geschichte, weil die US-Regierung versucht, die Ukrainer dazu zu drängen, zu russischen Bedingungen zu kapitulieren." Ein wichtiger Teil dieser Bedingungen sei es, die russische Schuld für die Verschleppungen unter den Tisch fallen zu lassen.
"Es ist nicht so, als hätten sich Hänsel und Gretel im Wald verirrt"
Der Forscher äußert angesichts dessen scharfe Kritik an der US-Regierung, in der sich First Lady Melania Trump zuletzt mit einem Brief an Putin für die verschleppten Kinder einsetzte. "Die US-Regierung und Melania Trump tun so, als handele es sich um eine Frage der Wiedervereinigung vermisster Kinder im Chaos des Krieges", erklärt Raymond. "Aber dies ist der größte Kinderhandelsring seit dem Zweiten Weltkrieg."
Raymond zieht angesichts dessen einen drastischen Vergleich: "Es ist nicht so, als hätten sich Hänsel und Gretel im Wald verirrt und wären von einem freundlichen russischen Holzfäller entdeckt worden. Es waren Männer mit Sturmhauben und AK-47, die Kinder im Alter von nur vier Monaten aus Waisenhäusern holten und sie auf die Ladefläche eines gepanzerten Mannschaftstransporters setzten." Es gehe um die strafrechtliche Schuld Russlands "für ein Verbrechen, das Bestandteil eines Völkermords ist".
HRL-Direktor fordert Druck auf Russland
Raymond appelliert angesichts dessen an die internationale Gemeinschaft, insgesamt drei Maßnahmen zu ergreifen: Erstens brauche es finanzielle und technische Unterstützung bei der Identifizierung der Kinder. Zweitens müsse der Druck auf Russland erhöht werden, um das Land zur Registrierung der Kinder beim Roten Kreuz zu zwingen, wie es die Genfer Konventionen vorsehen. Drittens brauche es eine vereinte Front aller Nationen, um gemeinsam konsequente Sanktionen gegen Russland zu verhängen.
Obwohl er die Suche nach den verschleppten Kindern als "Herkulesaufgabe" bezeichnet, wollen Raymond und sein Team nicht aufgeben. "In meinen 26 Jahren als Ermittler für Kriegsverbrechen habe ich eine Lektion gelernt: Man muss illusorisch handeln", so der HRL-Direktor. "In dem Moment, in dem man aufhört zu glauben, dass sie nach Hause kommen werden, kommen sie auch nicht nach Hause."
