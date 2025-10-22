"Das beste Kampfflugzeug der Welt" Schweden soll der Ukraine neue Kampfjets liefern

Jas 39 Gripen: Schweden soll die Ukraine in den kommenden Jahren mit dem Kampfflugzeug ausrüsten.

Schon vor zwei Jahren hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um schwedische Kampfflugzeuge gebeten. Nun unterzeichnet er eine umfangreiche Absichtserklärung. Die Finanzierung ist unklar.

Die Ukraine will Dutzende Kampfjets von Nato-Mitglied Schweden kaufen. Dabei handle es sich um voraussichtlich 100 bis 150 Kampfflugzeuge der neuesten Version des Typs Jas 39 Gripen, gab der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Linköping bekannt.

Die beiden unterzeichneten dazu beim Gripen-Produzenten Saab eine Absichtserklärung, die nach Selenskyjs Angaben den Weg hin zu einer Kampfjet-Flotte schwedischer Bauart für sein Land im Ukraine-Krieg ebnen soll. Kristersson betonte, dass es sich dabei nicht um neue Kampfflugzeug-Spenden für den Kampf gegen Russland handle, sondern um eine langfristige industrielle Zusammenarbeit zwischen den Ländern.

Neue Kampfjets für die Ukraine: Frage der Finanzierung offen

Eine voraussichtliche Summe des möglichen Export-Deals nannten die beiden Politiker nicht. Sie ließen auch die Frage offen, wie der Milliardenauftrag für die Kampfjets finanziert werden soll. Dem Internationalen Währungsfonds zufolge war die Ukraine bereits vor dem russischen Einmarsch dem Pro-Kopf-Einkommen nach das ärmste Land Europas und die Haushaltsfinanzierung hängt in hohem Maße von ausländischen Krediten ab. Aktuell kann Kiew nicht einmal die laufenden Kosten für die Armee selbst aufbringen. Schwedische Medien berichten, dass eine Finanzierung aus konfiszierten russischen Vermögen geprüft wird.

Den Plänen zufolge geht es um das Kampfjet-Modell Jas 39 Gripen E, dessen Produktion derzeit anläuft und das über stärkere Motoren, eine höhere Reichweite, ein fortschrittlicheres Radar und modernere Elektronik als die Vorgängermodelle verfügen soll. Kristersson sprach auf der Plattform X von "dem besten Kampfflugzeug der Welt". Laut Selenskyj sollen die Kampfjets schon im kommenden Jahr von der Ukraine im Kampf gegen Putins Truppen eingesetzt werden.

Gripen-Kampfjets im Kampf gegen Russland: Jahrelange Diskussion

Über die Möglichkeit, der Ukraine mit Gripen-Kampfjets bei ihrer Verteidigung gegen den Russlands Angriffskrieg beizustehen, wird in Schweden seit mehr als zwei Jahren diskutiert. Selenskyj hatte das skandinavische Land bereits im Sommer 2023 um entsprechende -Kampfflugzeug-Lieferungen gebeten. Andere europäische Staaten haben der Ukraine bereits Kampfflugzeuge geliefert, darunter etwa Dänemark und die Niederlande, die dem kriegsgeplagten Land mehrere F-16-Kampfjets aus US-amerikanischer Produktion zur Verfügung stellten.