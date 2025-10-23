Trump redet sich um Kopf und Kragen

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem geplatzten Ukraine-Gipfel mit Wladimir Putin beschließt Donald Trump nun plötzlich doch weitere US-Sanktionen gegen Russland. Doch das ist nicht mehr als ein symbolischer Akt, der den Kreml sogar aufatmen lässt.

Donald Trump entscheidet oft aus dem Bauch heraus. Seine Kehrtwenden kommen oft plötzlich und überraschen politische Beobachter regelmäßig. Gelegentlich hat der US-Präsident zuvor mit einem Staats- und Regierungschef gesprochen, aber manchmal reicht auch ein Beitrag auf seinem Stammsender Fox News aus, damit Trump wütend einen Politikwechsel vollzieht. Mit ihm im Weißen Haus gibt es kaum Konsistenz – Chaos und Unruhe sind das Grundrauschen der US-Außenpolitik.

Aber selbst vor diesem Hintergrund ist das, was in den vergangenen zwei Wochen in der amerikanischen Ukraine-Politik passierte, höchst bemerkenswert. Erst setzte Trump Putin unter Druck, zeigte sich dazu bereit, der ukrainischen Armee den US-Marschflugkörper Tomahawk zur Verfügung zu stellen. Das löste Ängste in Russland aus. Kreml-Chef Wladimir Putin griff vergangenen Donnerstag zum Telefonhörer, um den US-Präsidenten von diesem Plan abzubringen.

Das gelang ihm auch. Trump nahm anschließend nicht nur beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Tomahawk vom Tisch, sondern kündigte ein Treffen mit Putin in Budapest an. Weil dann aber die Vorverhandlungen zeigten, dass der Kreml an keinerlei Zugeständnissen interessiert ist, musste Trump erneut zurückrudern und das Treffen absagen. Der ganze Vorgang ist eine diplomatische Pleite allererster Güte.

US-Sanktionen sind Ablenkungsmanöver

Dass Trump nun wiederum Sanktionen gegen die beiden größten Ölkonzerne Russlands, Rosneft und Lukoil, ankündigt, ist eine Blendgranate, ein Feigenblatt, mit dem Washington die eigene Schwäche gegenüber Russland kaschieren möchte. Trump hat sich von Putin erneut vertrösten und am Nasenring durch die politische Manege ziehen lassen. Moskau hat auf Zeit gespielt, wollte harte US-Maßnahmen verhindern. Und genau das ist Putin gelungen. Trump steht mit leeren Händen dar – ein absolutes Desaster.

Die neuen US-Sanktionen können bestenfalls als symbolischer Akt dafür gewertet werden, dass Trump zu Strafmaßnahmen gegenüber Russland bereit ist. Das hatte er seit seinem Amtsantritt eigentlich abgelehnt. Ein scharfes Schwert zieht der US-Präsident jedoch nicht. Denn die großen russischen Ölkonzerne werden weiterhin die westlichen Sanktionen umgehen. Hätte die US-Administration die russische Wirtschaft wirklich treffen wollen, hätte Trump den Tomahawk geliefert oder die großen Abnehmer von russischen Rohstoffen China und Indien noch mehr ins Visier genommen.