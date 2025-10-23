Nach Trumps Vorgehen gegen Lukoil und Rosneft Putin äußert sich zu US-Sanktionen – und stößt ernste Warnung aus

Von afp , t-online 23.10.2025 - 19:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wladimir Putin (l.) und Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident geht gegen russische Ölkonzerne vor. (Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russlands Staatschef Wladimir Putin reagierte erstmals auf neuen US-Sanktionen. Aber er spricht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg eine deutliche Warnung an Trump aus.

Die neuen US-Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil werden nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin Russlands Wirtschaft nicht allzu sehr beeinträchtigen. Die Sanktionen seien zwar "schwerwiegend" und würden "gewisse Folgen" haben, sagte Putin am Donnerstag vor Journalisten. Allerdings würden sie "keine bedeutende Wirkung" auf die Wirtschaft haben.

Putin sagte nun, die Sanktionen seien eine "unfreundliche Handlung", welche "die russisch-amerikanischen Beziehungen, deren Erholung gerade erst begonnen hat, nicht stärkt".

Trotz US-Sanktionen: Putin geht weiter von Treffen mit Trump aus

Trump und Putin waren im August in Alaska zusammengetroffen. Der Gipfel hatte aber keine Annäherung auf dem Weg zu einem Waffenstillstand im Krieg in der Ukraine gebracht. Nach einem Telefonat in der Vorwoche war über ein neues Treffen mit dem Ukraine-Krieg als Schwerpunkt spekuliert worden, welches der US-Präsident nach eigener Aussage aber abgesagt habe.

Russlands Präsident geht allerdings weiterhin davon aus, dass es noch ein Treffen von ihm und US-Präsident Donald Trump geben wird. "Jetzt sehe ich, dass der Präsident der USA in einer Erklärung entschieden hat, dieses Treffen abzusagen oder zu verschieben", sagte er im Staatsfernsehen. Höchstwahrscheinlich spreche Trump von einer Verlegung. Gleichzeitig wies Putin laut russischen Nachrichtenagenturen darauf hin, dass "Dialog stets besser als Konfrontation, Streit und erst recht besser als Krieg ist."

Russland habe stets die Fortsetzung des Dialogs unterstützt, fügte er hinzu. Allerdings hatte Moskau schon zuvor mit dem Hinweis gebremst, dass so ein Treffen gut vorbereitet sein müsse. Nach der Absage betonte der Kremlchef, dass die USA das Treffen und den Ort vorgeschlagen hätten. Putin selbst habe zwar zugestimmt, aber Bedenken wegen der kurzen Vorbereitungszeit geäußert.

US-Sanktionen gegen Russland: Warnung vor Tomahawk-Lieferung

Des Weiteren warnte Putin scharf vor Lieferung von weitreichenden Marschflugkörpern an die Ukraine. Spekulationen über eine mögliche Freigabe von US-Marschflugkörpern zum Beschuss Russlands im Ukraine-Krieg bezeichnete Putin als Eskalationsversuch.