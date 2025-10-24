Putin möchte, dass wir seine Flugzeuge abschießen

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump verhängt erstmals Sanktionen gegen Russland und nimmt russische Ölfirmen ins Visier. Dagegen ist die Europäische Union nicht in der Lage, Wladimir Putins gegenwärtige Schwäche im Ukraine-Krieg zu nutzen.

Endlich. US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag dazu durchgerungen, die zwei größten russischen Ölfirmen Rosneft und Lukoil zu sanktionieren. Kremlchef Wladimir Putin möchte aktuell keinen Frieden. Diese Erkenntnis sickerte bei Trump eher langsam durch. Erst nachdem Russland erneut eine Waffenruhe für Verhandlungen abgelehnt hatte, hat Washington Konsequenzen gezogen. Die US-Maßnahmen hätten zwar härter ausfallen können, aber es ist ein erster Schritt.

In Europa begrüßten viele Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel die US-Strafmaßnahmen. Viele Monate hatten unter anderem auch Kanzler Friedrich Merz oder der französische Präsident Emmanuel Macron in zahlreichen Gesprächen Trump dazu gedrängt, fast inständig haben sie gebettelt, dass die Amerikaner endlich Sanktionen gegen Russland verhängen. Trump lasse sich von Putin an der Nase herumführen, lautete die berechtigte Kritik in vielen europäischen Hauptstädten.

Dagegen sind die neuen Maßnahmen des 19. Sanktionspakets der EU-Länder gegen Russland eher enttäuschend. Bei ihrem Gipfel in Brüssel erweckte Kanzler Merz zwar den Eindruck, dass eine Einigung darüber, ob das in Europa eingefrorene russische Vermögen für Ukrainehilfen verwendet werden kann, zum Greifen nah sei. Ist es aber nicht. Belgien blockierte die Entscheidung. Einen Beschluss in der Frage soll es erst im Dezember geben. Dabei würde das Putin sehr schmerzen.

Das Ergebnis des EU-Treffens blieb wieder einmal deutlich hinter den Möglichkeiten zurück. Während die europäischen Staaten vergleichsweise aufgeregt auf Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets reagieren, verzichten sie auf maximalen Druck gegenüber Russland und seine Verbündeten. Putins Schwäche und Trumps Wut bieten Chancen, die von den Europäern nicht ausreichend genutzt werden. Und das löst in der Ukraine zu Recht Unmut aus.

Druck auf Putin muss erhöht werden

Klar. Die EU hat mit Blick auf Russland einen viel kleineren Hebel als Trump, und die EU-Sanktionen scheinen nur dann Wirkung zu entfalten, wenn sie von amerikanischen Maßnahmen flankiert werden. Immerhin konnten sich die Europäer perspektivisch darauf verständigen, künftig auf russisches Gas zu verzichten. Das ist jedoch unzureichend.